–

De parte de Nodo50 July 2, 2022 282 puntos de vista

Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2022.

Mariana, la que fue su hija : Imaginate que cuando volv茅s del trabajo tus hijxs peque帽xs se encierran en un armario a rezar, pidiendo que te mueras en el camino.

Y que, ya m谩s grande, tu hija inicia una acci贸n en un Juzgado de Familia para que nada la una a vos, ni siquiera el apellido, indisolublemente asociado al horror y la muerte.

Bueno, estas palabras de Mariana Dopazo, a quien ya ni el apellido la une a su 芦ex-padre禄, Miguel Etchecolatz, es la m谩s acabada descripci贸n de ese genocida. Est谩n escritas en un momento que le hab铆an dado prisi贸n domiciliaria, decisi贸n que luego se revirti贸:

Crear una vida propia, a las sombras de mi progenitor, uno de los genocidas m谩s siniestros de nuestra historia, fue muy dif铆cil. Siempre rodeados de armas, acompa帽ados de custodia policial y metidos en una burbuja. Mi vieja hac铆a lo que pod铆a, amenazada frecuentemente por 茅l: 鈥淪i te vas, te pego un tiro a vos y a los chicos鈥. De hecho, mi recuerdo m谩s crudo de la infancia da cuenta del sufrimiento permanente: cada vez que 茅l volv铆a de la Jefatura de Polic铆a de La Plata, nos encerr谩bamos a rezar en el armario con mi hermano Juan, para pedir que se muriera en el viaje. S铆, eso sent铆amos, todos los d铆as de nuestras vidas.

Crec铆 entre situaciones traum谩ticas, en plena soledad, porque vivir con Etchecolatz significaba no tener paz, hacer lo que dec铆a y acostumbrarse al miedo de abrir la boca, porque podr铆a venirse la respuesta m谩s terrible. Aun as铆, desde chiquita fui bastante rebelde, tanto que mi familia me apod贸 鈥渆strellita roja鈥. Lo desobedec铆a, s铆, tanto como era posible. Y a ese ritmo, se repet铆an sus golpes. Era cruel, castigaba muy fuerte y despu茅s se preocupaba: 芦Mir谩 lo que me hac茅s hacerte禄, dec铆a. Cuando o铆a sus pasos, sent铆a el perfume del terror. Y s铆, haber convivido con un genocida me permiti贸 conocer su esencia, su faz m谩s verdadera.

Siempre fue narcisista, una persona sin bondad, impenetrable, que nunca dio lugar para que sus hijos pudieran preguntar. Nunca nos explic贸 nada. Hay asesinos que le han contado algo a su c铆rculo 铆ntimo, pero Etchecolatz no. Y es un contrapunto interesante: no habl贸 con su familia ni frente a la Justicia, sosteniendo un doble silencio. O sea, corporiz贸 lo m谩s terrible en todo momento, sin importarle jam谩s el otro y convirti茅ndose en el s铆mbolo m谩s cruento del aparato represivo.

Cuando el Juzgado de Familia autoriz贸 a deshacerme del apellido te帽ido de sangre, en 2016, para suplantarlo por el de mi abuelo materno, cre铆 que hab铆a terminado una etapa. Sin embargo, la intenci贸n de beneficiar a los genocidas con el 2脳1 me angusti贸 y me impuls贸 a marchar por primera vez. Sent铆 que la Justicia hab铆a dejado de ser justa en materia de cr铆menes de lesa humanidad y empezaba a desampararnos. Pero incluso pod铆a ser peor鈥 D铆as atr谩s, mientras visitaba a mi familia me enter茅 que ahora tendr谩 el privilegio de irse a su casa. 鈥淓s imposible que le den la domiciliaria鈥, me aseguraba mi mam谩, para tranquilizarme. Hasta que nos llamaron para avisarnos. Todo se convirti贸 en silencio. No pude pensar, ni hablar m谩s. As铆 estuve la noche entera, tratando de salir de la oscuridad.

Ante semejante noticia, no puedo imaginarme lo que sentir谩n quienes lo sufrieron y menos todav铆a quienes deber谩n convivir con 茅l, en el mismo barrio marplatense. S贸lo dos tipos de personas conocen verdaderamente a un sujeto como 茅l: sus v铆ctimas y sus hijos. Por eso, a m铆 que no me lo vengan a contar. Nadie puede venderme el discurso de la reconciliaci贸n, ni el cuento del viejito enfermo que merece irse a su casa. Quienes conocemos su mirada, sabemos de qu茅 se trata. Hay centenares de genocidas con prisi贸n domiciliaria, pero 茅l nos hierve la sangre porque representa lo peor de esa 茅poca, tras haber sido la cabeza de 21 centros clandestinos y no haberse arrepentido ni un cent铆metro de sus acciones, fiel e incondicional a las mentes que planificaron ideol贸gicamente la masacre.

Justo y reparador ser铆a que Miguel Osvaldo Etchecolatz estuviera para siempre en una c谩rcel com煤n, hasta el final de sus d铆as. Pues las marcas en el cuerpo, las marcas en la memoria, las marcas del espanto, las marcas del no saber, no se borran nunca, pero nunca m谩s鈥 Como sociedad, debemos luchar para que vuelvan atr谩s con esta decisi贸n inadmisible y, a煤n en el sufrimiento, celebro que sigamos saliendo a la calle, aunque nos lo quieran prohibir. A mis 47 a帽os, jam谩s cre铆 que sufrir铆amos tal retroceso, pero la fortaleza popular es enorme y debe seguir creciendo hasta meter a cada una de las bestias tras las rejas.

No se tranza con el dolor, ni se silencia el horror.