Peleando en las calles contra una ley injusta e inconsulta que daba luz verde a la megaminer铆a que impulsan por igual el gobierno provincial y el nacional.

Tras una semana de movilizaciones multitudinarias, en las que participaban todos los sectores de una poblaci贸n que advierte que el extractivismo va a terminar con el agua y contaminar谩 la tierra, se logr贸 una primera victoria: que se derogue la ley motorizada por el repudiado gobernador Mariano Arcioni.

Para conocer m谩s detalles de lo ocurrido entrevistamos a la weichafe (luchadora) mapuche Moira Mill谩n. Ella ha estado estos d铆as en que se produjo la pueblada en Chubut precisamente en esas tierras y queremos que nos comente, de primera mano, c贸mo lo vivi贸 y qu茅 perspectivas a futuro ve en lo que ha ocurrido all铆.

— Mari Mari Carlos, Estoy contenta pero no euf贸rica. Celebro la movilizaci贸n provincial, porque hasta los pueblos m谩s peque帽os fueron protagonistas de esta victoria que ha sido categ贸rica, contundente, para una primera instancia, imprescindible y necesaria que era conseguir la derogaci贸n. Sin embargo, debemos estar alerta porque la derogaci贸n no vino con el tratamiento sobre tablas sobre la Iniciativa Popular (IP), que era la consulta, el proyecto que surgi贸 desde el pueblo con 30.000 firmas de apoyo. Esto es lo que ahora se est谩 pidiendo que se apruebe.

— Indudablemente, la lucha que se ha dado all铆 ha unificado a muchos sectores. En ese marco, 驴c贸mo se incorpor贸 el pueblo mapuche a esta pelea?

— Aqu铆 hay una situaci贸n bien compleja: si bien el pueblo mapuche sali贸 a la calle, pusimos el cuerpo y estuvimos all铆, lamentablemente hay un racismo sist茅mico, transversal a todos sin excepci贸n que provoc贸 que en determinados lugares de visibilidad y donde la palabra era muy tenida en cuenta, se le quit贸 el micr贸fono al pueblo mapuche, no nos dejaron hablar.

Eso pas贸 en una conferencia de prensa tambi茅n transversal y multisectorial de donde me sacaron, ya que se asocia el conflicto de los pueblos mapuche a una tema externo a la realidad de la provincia, y nos permite la lectura de c贸mo se ensamblan las vidas, y a la vez, c贸mo la militarizaci贸n del Wallmapu permite el avance de los latifundios extractivistas. Todo ello es parte de un mapeo de zonificaci贸n extractivista, de saqueo y contaminaci贸n quena quence vivimos de manera categ贸rica, pero lamentablemente esa lectura no se hace desde la provincia de Chubut, sino desde la gente de Chubut.

Hay un sector min煤sculo que acompa帽a la lucha mapuche y que por supuesto inmediatamente ensambla con estas resistencias. Pero hubo otros sectores, los gremios y sindicatos que est谩n queriendo dulcificar la crisis en Chubut y reorientar a otro lado, al reciclaje. Est谩n las voces del reciclaje, que se mueven dentro del marco del oficialismo, ya que terminan coincidiendo con el gobierno. Y por otra parte, restan las voces de la dignidad, y vamos a ver cu谩l de las dos voces es m谩s audible para el pueblo y para el pa铆s.

— Que lamentable que en un conflicto de estas caracter铆sticas surja esta divisi贸n y sobre todo en territorio mapuche. Es una paradoja, toda esa zona les pertenecen por antig眉edad y presencia en tu pueblo. All铆 hay un tema, que es lo que ha planteado el gobernador Arcioni de convocar un plebiscito. Es posible que por ese lado pueda venir la trampa para tratar que este conflicto no sea una victoria sino que termine siendo un reciclaje como vos decis.

— Lo del plebiscito est谩 absolutamente negado por la poblaci贸n, la totalidad de los pueblos que conformamos Chubut le decimos NO al plebiscito, ya que entendemos que es una trampa, un artilugio desesperado que est谩n dando las trasnacionales y el gobierno de Chubut junto con la complicidad del Gobierno nacional. El Gobierno nacional es c贸mplice de esta situaci贸n, para intentar revertir el triunfo del pueblo ac谩 en Chubut. Entonces nos aparece que no hay que salir a avalar el plebiscito, hay que estar poniendo hincapi茅 en la Iniciativa Popular. S铆 me parece muy importante el posicionamiento de las comunidades mapuche tehuelche, porque hay muchas comunidades tehuelches afectadas por la megaminer铆a ya que cuando se habla de zonificaci贸n hay que comprender que se trata de un proceso creciente de saqueo y absorci贸n de territorio para la megaminer铆a.

Entonces, empieza con territorios mapuche en la zona centro de la provincia, contin煤a en la cordillera y se va extendiendo por el Atl谩ntico. Tenemos todo el mapa de la provincia afectado, por eso, es importante plantear el inmediato tratamiento de la IP y por supuesto un “no” categ贸rico y rotundo a lo que es el plebiscito.Otro tema importante que quiero comentar y que lo he o铆do mucho en las calles es la consigna “que se vayan todos”. La gobernabilidad del actual ejecutivo provincial con sus secuaces, ha tocado fondo, ya es insostenible.

El gobernador de Chubut se tiene que ir con todo su gabinete porque si no, es como quitar al lobo del corral, ponerlo al costado pero dejar la tranquera abierta para que en cualquier momento venga por las ovejas. El Gobierno que ha estado en todo esto, a煤n no ha hecho ning煤n mea culpa por la cantidad de heridos que hubo, producto de la represi贸n terrible y sanguinaria que provocaron en estos d铆as. Se habla de los 18 edificios incendiado pero no se habla de la cantidad de baleados que hubo en estas jornadas de resistencia. Es muy importante que la prensa recoja que el esp铆ritu de las y los chubutenses y de las comunidades mapuche, es que se vaya Arcioni con todo su gabinete.

— Es incre铆ble Moira, el papel nefasto que han jugado los medios, los de Chubut, y la gran mayor铆a de los medios a nivel nacional, criminalizando a quienes se lanzaron a las calles.

— S铆, jugaron el papel del sicariato de la comunicaci贸n, que es lo que habitualmente asumen, por eso la ira de la gente. Cuando la marcha de Trelew que termina en El Diario de Chubut, decidi贸 aleccionar al diario. Se rompieron unos vidrios, tampoco fue tan grave, sin embargo se magnific贸 m谩s de lo que sucedi贸, se quem贸 solo un poco adelante y se rompieron los vidrios, lo que es nada comparado a los da帽os generados por el diario, que est谩 hace d茅cadas contra el pueblo chubutense, que estigmatiza los barrios, criminaliza al pueblo mapuche tehuelche, tergiversa las verdades ocultando informaci贸n sensible e imprescindible para que los chubutenses sepamos lo que se estaba tramando. Es decir, sin la complicidad de El Diario de Chubut, y todos los medios, gran parte de lo que se hab铆a avanzado en detrimentos de los derechos de los pueblos en la provincia no hubiera sucedido. Por eso, la gente, completamente enrabiada, llega a este extremo, dejando bien sentada su bronca contra esos medios hegem贸nicos.

— Ahora que se consigui贸 esta importante victoria, 驴c贸mo va a seguir la presi贸n, la gente va a seguir movilizada?

— Nada es binarista ni tan simple de describir, el escenario es complejo, ya que hay muchos intereses que se contraponen. Los sindicatos se pusieron del lado de la gente a 煤ltimo momento, nunca estuvieron apoyando las manifestaciones antimineras. Cuando ya vieron que era imparable la pueblada, los sindicatos imponen posici贸n en favor de la agenda de las calles y de la lucha. Eso, por supuesto, ayud贸 al triunfo categ贸rico pero no determin贸 el escenario. Eso se logr贸 con la gente saliendo a la calle. Ahora, esos mismos sindicatos empiezan a recibir prebendas, empiezan a ser convocados para negociar el reciclaje, tambi茅n est谩 sucediendo con otro sector de la asamblea que son miembros activos de las asambleas de 芦No a la mina禄 y que pertenecen a la militancia de partidos pol铆ticos que cogobiernan en la provincia, est谩n permitiendo ser permeable a las injerencias de las exigencias de las patronales de sus partidos pol铆ticos. 驴Qu茅 pasa? Esto ha generado que haya sectores que se desmovilizaron, porque dicen “ganamos, ya est谩, conseguimos lo que quer铆amos” y se volvieron a sus casas. Otros sectores que permanecen en la calle, dicen “no, no nos tenemos que ir, hasta que no caiga Arcioni, hasta que tengamos la certeza de que la megaminer铆a no va a volver como una amenaza a nuestras vidas y que va a haber un resguardo y cuidado de la vida en los territorios, y en particular del agua”. Entonces, no es que toda la gente se volvi贸 a su casa a celebrar, hay sectores que siguen movilizados.

La amenaza a la Lof mapuche Quemquemtrew en R铆o Negro

— Aprovecho de tu paciencia para hablar del otro conflicto latente, que ahora mismo corre peligro, me refiero a la situaci贸n de la lof Quemquemtrew, esa lucha por el territorio que se llev贸 a cabo hace unos meses y que acab贸 con la muerte del comunero mapuche Elias Garay. 驴C贸mo ves la situaci贸n all铆?

— Me parece que lo urgente e imprescindible en este momento, ser铆a que muchos de estos sectores que se estuvieron movilzando por el 芦no a la mina”, entendiendo la importancia de la lectura profunda de c贸mo se van entrecruzando los intereses de las transnacionales y los latifundios, vayan a acompa帽ar a la lof Quemquemtrew que nuevamente ha empezado un acampe. Necesitan, fundamentalmente, cuerpos y cuerpas, y que la gente se constituya en el lugar para evitar una represi贸n sangrienta y que se cobre la vida de m谩s miembros de nuestro pueblo, y de los lamien que all铆 resisten.

Creo que el principal llamado es que vayan, para presionar todos juntos.. El otro gran llamado, lo hemos estado conversando entre los lamien: es que todas las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, sociales, feministas, las iglesias, todos juntos, exijan al gobierno nacional la inmediata desmilitarizaci贸n de la zona. Seguramente van a decir que “no tenemos nada que ver” que “lo orden贸 la provincia”, pero tienen herramientas legales para presionar a la provincia que retire las fuerzas represivas del territorio, No podemos llegar al extremo que lleg贸 Wallmapu (la parte del territorio bajo dominio chileno) que sufre una carnicer铆a, como fue el estado de sitio, con los derechos conculcados.

— Ahora parece que el empresario Rocco, m谩s precisamente el usurpador que est谩 reclamando las tierras de la Lof sitiada, ha planteado una especie de negociaci贸n. As铆 lo est谩n vendiendo los medios, como una propuesta de negociaci贸n de paz que le hace a la gente de la lof. Dice que se pueden quedar seis meses en la Lof pero con control por parte de ellos, del gobierno supongo, y de las fuerzas represivas.

— Aqu铆, eso no est谩 cobrando mucha visibilidad, claro que quienes estamos muy cerca del conflicto., s铆 estamos enterados. Hasta donde s茅, Rocco jam谩s se acerc贸 a dialogar. Estuve hablando con una lamien que hab铆a ido a un punto de se帽al y le pregunt茅 c贸mo estaba la situaci贸n. All铆 no apareci贸 el gobierno ni ninguno de estos se帽ores. Es una falta de respeto que ellos est茅n utilizando los medios de comunicaci贸n y sus plataformas para estar armando estrategias de negociaci贸n.

Me parece que no corresponde que los damnificados directos que son nuestra gente sean los receptores, y con respeto y seriedad se les proponga un di谩logo, Me parece un disparate lo que se est谩 diciendo este se帽or Rocco, no se puede convivir con asesinos y criminales y pedir que haya convivencia arm贸nica y encima con control por parte de ellos. No han entendido lo que ocurre, no han entendido, ellos no son due帽os de nada, no tiene t铆tulos de propiedad del lugar, no tienen derecho sobre el lugar. Esto es un circo, es una patra帽a que han armado por la corrupci贸n de los funcionarios de Rio Negro, tiene que restituir la tierra al lof y punto. La 煤nica manera de alcanzar la paz es con justicia.

— Muy bien Moria, como siempre muy clara, te agradecemos la comunicaci贸n, sabemos que vas camino a tu Lof despu茅s de un largo tiempo de estar all铆, guerreando como siempre, mostrando los dientes frente al enemigo y tambi茅n enfrent谩ndote al racismo de la gente que no entiende nada, o que se ponen del lado contrario de donde tienen que estar.

— Un abrazo enorme lleno de cari帽o y gratitud y una posdata, porque mucha gente ha expresado su solidaridad por estos d铆as de patoterismo, de desprecio y maltrato. Lo que les quiero decir a las personas que cari帽osamente se acercaron sus saludos y abrazos, es decirle que somos inquebrantables, que llevamos siglos de desprecio, he crecido como una ni帽a mapuche, desde muy chiquitita he sufrido el desprecio el maltrato el racismo, pero tenemos algo que nos abraza, nos acaricia y es la fuerza de la Mapu, y mientras tengamos ese abrazo de la tierra no hay desprecio ni maltrato que nos venga a quebrantar. Vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando y siempre del lado que corresponde, que es el lado de la justicia.

