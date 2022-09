Argentina: La quema de humedales es un ecocidio

El humo sobre ciudades y pueblos de Santa Fe, Entre R铆os y Buenos Aires es solo una de las consecuencias de la quema y destrucci贸n de humedales. Desde 2020 se arrasaron m谩s de un mill贸n de hect谩reas y se trata de un fen贸meno global que prioriza la 鈥減roducci贸n鈥 por sobre la salud y el ambiente. El accionar de la sociedad y una Ley de Humedales que no llega.

Por Walter Pengue*

septiembre 16, 2022

鈥淓l aire es gratis鈥, afirma el dicho popular. Y en rigor de verdad. Hemos de reconocer que por lo menos hasta ahora, parece serlo. No obstante a cuenta del fuerte e intenso proceso de transformaci贸n de la naturaleza que se est谩 llevando adelante (como la quema de humedales), la actual civilizaci贸n es dable suponer que no lo ser谩 por mucho tiempo. Apenas siquiera, nos dejar谩n respirar.

La intensa contaminaci贸n ambiental y hasta ahora acotada a algunos territorios, hace al aire de algunos lugares, irrespirable. La desenfrenada carrera por impulsar la deforestaci贸n o el aprovechamiento de algunas tierras con el af谩n de tomar ventaja de los verdeos de primavera, se est谩 llevando puesto no s贸lo al ambiente o a las otras especies no humanas sino afectando fuertemente a los individuos, especialmente quienes viven en pueblos y ciudades. Y tambi茅n quienes viven en el propio campo.

En el 2022 algunos pa铆ses europeos enfrentan sequ铆as con datos que no tienen registro previo en los anales meteorol贸gicos. Francia, Espa帽a y Alemania acotan los consumos de agua al m铆nimo posible y proponen sistemas de protecci贸n de sus ciudadanos frente a un aire irrespirable con un entorno invivible.

Quema de humedales en tres provincias

Las provincias de Entre R铆os, Santa Fe y Buenos Aires enfrentan de cara a su r铆o emblem谩tico, el Paran谩, un proceso que parece imparable, impulsado en este caso por la estupidez y la avidez humana. Frente a sus costas y por m谩s de 100.000 hect谩reas, con distintos focos e intensidades, el avance del fuego llevado por el hombre produce efectos impensados, sobre la flora, la fauna y el animal que m谩s preocupa a algunos, que es el humano.

se han ido quemando con el mismo prop贸sito: la producci贸n de verdeos Desde el 2020, la estimaci贸n alerta que casi un mill贸n de hect谩reas, para la producci贸n de carne 鈥渕谩s barata鈥, en lo que se conoce como 鈥渓as islas鈥.

Si bien el problema no es nuevo sino que se hace recurrente, al no haber compromiso oficial y pol铆ticas p煤blicas de protecci贸n de recursos, la ciudadan铆a, m谩s alertada por el humo que penetra en sus casas, que por el compromiso ambiental, comienza a preocuparse. Y llenan los hospitales con consultas y tratamientos. Ministerios nacionales y provinciales que no funcionan ni accionan, mientras el fuego avanza y no echa culpas, s贸lo quema todo a su paso.

Pero no todos est谩n quietos, un creciente grupo de personas, nucleadas o no en movimientos ecologistas comienzan a presionar por un tratamiento integrador y una salida socioambiental a un mero problema econ贸mico de coyuntura. Y se comienza a demandar lo que hace tiempo se present贸 y la pol铆tica aletargada en la argentina no quiere tratar: una Ley de Humedales.

No se valora lo que no se conoce. Y aqu铆 est谩 el problema. Los funcionarios p煤blicos, tanto provinciales como nacionales, parecen hacer o铆dos sordos y cajones cerrados a los proyectos de protecci贸n y uso sostenible del territorio. Pero la puesta en valor y el reconocimiento de la importancia de los humedales, no es s贸lo una demanda de algunos ambientalistas alocados, sino un reconocimiento formal de la ciencia a sus enormes servicios para la especie humana.

Gran valor ecosist茅mico y econ贸mico

Los humedales representan el seis por ciento de la superficie terrestre y el 40 por ciento de todas las especies vegetales y animales viven o se reproducen en ellos. A su vez, son uno de los h谩bitats m谩s amenazados de nuestro planeta. Alrededor del 85 por ciento de los humedales presentes en el a帽o 1700 se hab铆an perdido en el a帽o 2000. Por lo que su valor y servicios son m谩s que sustantivos. El 2 de febrero de 2022 se conmemor贸 el D铆a Mundial de los Humedales. Estos constituyen uno de los ecosistemas m谩s importantes del planeta. Son un refugio para la fauna, mantenimiento de flora end茅mica, filtran la contaminaci贸n y son importantes dep贸sitos de carbono.

Adem谩s, a nivel global son vitales para el bienestar y la seguridad de los seres humanos. M谩s de 1000 millones de personas en todo el mundo dependen de ellos para su subsistencia, aproximadamente una de cada ocho personas en la Tierra. Pero tambi茅n son uno de los h谩bitats m谩s amenazados de la misma.

Solamente en t茅rminos econ贸micos el valor de los humedales, medido meramente en la parte del dinero es ya relevante. Dice Martha Rojas Urrego, secretaria general de la Convenci贸n sobre los Humedales (Convenio Ramsar, en vigor desde 1975), 鈥渜ue esos ecosistemas aportan servicios por valor de 47 billones (millones de millones) de d贸lares al a帽o, incluida casi toda nuestra agua dulce, alimentos, materias primas y medicinas vitales鈥.

Ya en 1997, en un trabajo pionero publicado en la Revista Nature, The value of the world鈥檚 ecosystem services and natural capital (El valor de los servicios ecosist茅micos del mundo y el capital natural), Robert Costanza y otros economistas ecol贸gicos, entre ellos algunos latinoamericanos, destacaban el valor que ten铆an 17 servicios ecosist茅micos relevantes en 16 biomas diferentes y por supuesto, los humedales. En 2007 en un interesante trabajo de Ernesto Viglizzo y Lorena Carre帽o (INTA) sobre el valor de los servicios ecosist茅micos de la Argentina, pod铆a observarse claramente el alto valor que los humedales y las 谩reas boscosas aportaban, multiplic谩ndose por m谩s de diez veces para algunas ecorregiones (que contienen humedales) respecto de la transformaci贸n agr铆cola. No todo es pampa, o convertible a una pampa.

Un problema global

El problema es mundial y tristemente se refleja, cuando impactos combinados le pegan fuertemente a la poblaci贸n. Los humedales regulan o, al menos, atemperan el impacto de huracanes y tsunamis. Detienen el flujo intenso del agua en las inundaciones y act煤an como espacios buffer que regulan sus avances.

Bien sabido es el enorme servicio ambiental que presta el Pantanal (que abarca el Mato Grosso de Brasil y llega hasta Bolivia y Paraguay) en todo el sur de Am茅rica. O los enormes costos que incidieron sobre el Ecuador cuando, por una cuesti贸n monetaria, destruyeron sus manglares para la producci贸n camaronera de exportaci贸n.

En tanto, las exportaciones de camar贸n de estanque de Bangladesh, India, China, Vietnam, Jap贸n y Corea del Sur contin煤an creciendo para satisfacer las demandas 鈥撯渁 buenos precios鈥濃 de la Uni贸n Europea, Estados Unidos, Canad谩, China o la misma Corea. En el primer pa铆s, Bangladesh, la producci贸n camaronera est谩 destruyendo 鈥 para siempre 鈥 los espacios productivos de los campesinos y de quienes viv铆an del manglar. La salinizaci贸n de sus campos no deja oportunidades de alimentaci贸n local a las poblaciones m谩s pobres de uno de los pa铆ses m谩s pobres y poblados de la tierra.

En M茅xico (Sonora, Nayarit, Sinaloa, Baja California del Sur) la explotaci贸n del camar贸n no cesa. El pa铆s es el sexto productor mundial del crust谩ceo y dos terceras son producidas en granjas camaroneras. Algo similar, pasar铆a en Honduras, Panam谩, Nicaragua. Y luego en el mundo desarrollado, se quejan de nuestras migraciones.

Cuando escuchamos tanto all谩 como aqu铆, a los pol铆ticos y pol铆ticas, que hablan de 鈥減oner en valor los humedales鈥, en rigor de verdad est谩n hablando de su sistematizaci贸n. Si de ellos dependiera hasta podr铆an llegar a promover secar hasta el Pantanal. Como promovieron la 鈥減ampeanizaci贸n del Chaco鈥 que simplemente signific贸 el desmonte a tala, rasa y quema de relictos irreemplazables de naturaleza, hoy promueven la pampeanizaci贸n mesopot谩mica, esto es: la sistematizaci贸n de los humedales.

Tanto es as铆 que miles de hect谩reas de humedales son drenados para convertirlos en zonas para verdeos coyunturales, zonas agr铆colas o para otros usos 鈥減roductivos鈥. Su desaparici贸n, tres veces m谩s r谩pida que la de los bosques, supone una amenaza existencial para cientos de miles de especies animales y vegetales.

La funci贸n de los humedales

Los humedales prestan enormes servicios ecosist茅micos a la humanidad. Especialmente los humedales costeros aportan a una estabilizaci贸n de los sistemas regulando el paso del agua, atemperando procesos erosivos, constituyendo en h谩bitats reproductivos de especies emblem谩ticas, regulando servicios el agua, el suelo y el aire, produciendo biomasa y absorbiendo carbono en cantidades importantes, potenciando el desarrollo local y regional a trav茅s de procesos de producci贸n y consumo sostenible, manteniendo familias y productores locales.

No s贸lo representan un valor monetario sino un importante valor intangible que va mucho m谩s all谩 del dinero. Y cuya destrucci贸n s铆 se puede medir: no s贸lo por los quilos de carne adicional obtenida de los pastizales reverdecidos sino por los crecientes costos en tratamientos, p茅rdidas de la salud , calidad de vida y hasta la cancelaci贸n del paisaje natural.

La ciudad de Rosario 鈥搇ugar hist贸rico donde se jur贸 la bandera nacional鈥 es hoy un emblema de quemaz贸n, que igualmente no se circunscribe a ella, sino que es solo una caja de resonancia de los da帽os.

Son m谩s de tres provincias las que est谩n en juego. Es un verdadero ecocidio que hoy llega hasta las narices de la propia poblaci贸n urbana. Y que por suerte e informada, reclama. Por cierto hay fen贸menos que son naturales y por tanto inevitables. No as铆, el conocer y estar preparados para ellos. Pero otros, como bien vale comprender que a pesar de la sequ铆a existente que suma mucha broza al sistema, son promovidos y fogoneados por los propios hombres y la impericia de los funcionarios.

Es aqu铆 donde es menester actuar con una mayor responsabilidad y apelar a las herramientas legales y de control por lo que los grupos sociales vienen bregando, reconocedores hoy en d铆a 鈥損or dolor propio鈥 de la importancia que tiene el resguardar un ambiente sano no s贸lo para el solaz o el esparcimiento sino para simplemente hacer la vida, el trabajo y las actividades humanas en algo vivible. Es claro que la demanda principal hoy en d铆a en la Cuenca Inferior del R铆o Paran谩 es la de una Ley de Humedales que brinde el paraguas necesario a una gesti贸n sostenible del territorio y que, por otro lado, se constituir谩 en un nuevo aporte a la protecci贸n de los humedales en el mundo.

