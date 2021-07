El gobierno argentino ha tomado el sinuoso camino de dejarse arrastrar por los enemigos y condenadores de gobiernos populares

Cuando los pa铆ses miembros de la OEA decidieron el 15 de junio condenar a Nicaragua mediante una resoluci贸n en relaci贸n con una supuesta violaci贸n de los DDHH, Argentina y M猫xico se abstuvieron de firmarla.

Mediante el Comunicado para la prensa 222/21, la Canciller铆a argentina expres贸, entre otras consideraciones, que ambos pa铆ses manifestaron no estar de acuerdo ‘con los pa铆ses que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democr谩ticas, dejan de lado el principio de no intervenci贸n en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensi贸n de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales. En este contexto, no nos fue posible acompa帽ar el proyecto de resoluci贸n puesto a consideraci贸n hoy en el Consejo Permanente de la Organizaci贸n de los Estados Americanos (OEA).’

Aunque se manifestaron solicitando ‘la revisi贸n’ de las detenciones de ‘ figuras pol铆ticas de oposici贸n’, ambos pa铆ses no actuaron en ese momento como furg贸n de cola de la instituci贸n que preside el tristemente c茅lebre Luis Almagro, considerada desde hace mucho tiempo como ‘Ministerio de Colonias’ de los EEUU.

Sin embargo, seis d铆as m谩s tarde, Argentina y M茅xico, en un Comunicado conjunto, decidieron llamar a sus respectivos embajadores para ‘consulta’ en el marco de una declaraci贸n que sostiene que ‘las acciones del gobierno de Nicaragua han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposici贸n (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicarag眉enses’.

Al siguiente d铆a, y mediante el Comunicado de prensa 234/21, la Canciller铆a argentina destac贸, en el contexto del apoyo a Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, para que ingrese a Nicaragua a inspeccionar la supuesta violaci贸n de estos derechos, ‘su preocupaci贸n por la situaci贸n de los DDHH en Nicaragua, tal como lo hizo recientemente en la OEA, en particular por las detenciones de figuras pol铆ticas de la oposici贸n, medida que nuestro pa铆s solicita sea reconsiderada por las autoridades nicarag眉enses’.

‘Durante la 47掳 per铆odo de sesiones del Consejo de DDHH, con sede en la ciudad de Ginebra- continu贸 el Comunicado de la Canciller铆a – , el representante argentino, Federico Villegas Beltr谩n, manifest贸 tambi茅n la preocupaci贸n ante las continuas denuncias de graves violaciones de los DDHH, la persistencia de las restricciones al espacio c铆vico y la represi贸n de la disidencia, conforme lo dispuesto por la resoluci贸n 46/2 aprobada por el Consejo en marzo pasado, con el voto favorable de la Argentina’.

El cambio de rumbo fue notable. Argentina apoyaba a la representante de la ONU para los DDHH, tantas veces violados -e ignorados por Bachelet- en Colombia, Chile, Venezuela y otros pa铆ses, a introducirse en Nicaragua para inspeccionar el accionar de su gobierno popular.

Y daba recomendaciones sobre como’ liberar’ a los supuestos ‘presos pol铆ticos’ de all铆, sin todav铆a dejar en libertad a los reales de Argentina, encerrados durante el macrismo, como Milagro Sala y otros tantos.

驴Qu茅 ocurri贸 para que Argentina girara en su posici贸n de no intervenci贸n en Nicaragua a la de auspiciar la intervenci贸n all铆 de la representante de la ONU e intervenir en recomendaciones a su gobierno? 驴Que m谩gico efluvio trastoc贸 el esp铆ritu de no intervenci贸n e independencia de Argentina en correveydile de USA, Europa y sus ac贸litos?

驴Fue presionada la Argentina para comenzar el sinuoso rumbo de la correspondencia con el poderoso pa铆s del Norte de Am茅rica y sus incondicionales aliados?

Dos anfitriones para un viajero

El 24 de octubre del 2014, los peri贸dicos locales informaron sobre la visita a nuestro pa铆s de Alvaro Uribe V茅lez, ex mandatario de Colombia, con aceitados v铆nculos con el narcotr谩fico, el paramilitarismo y la represi贸n popular en ese pa铆s. Sus anfitriones principales, que lidiaron entre s铆 para caerle en gracia simiesca a Uribe, fueron Mauricio Macri, ex presidente de Argentina hasta el 2020 delincuente de guante blanco y miembro de la mafia calabresa conocida como D’Angretta, y Sergio Massa, hoy presidente de la C谩mara de Diputados de la Naci贸n por el oficialismo y ex intendente de Tigre, donde se halla el barrio cerrado Nor Delta, emporio paramilitar-narco colombiano. Seg煤n la informaci贸n de prensa, los dos se refirieron al narcotr谩fico tras su conversaci贸n con el ex mandatario, sindicado como propiciador y armador de los grupos narcoparamilitares en Colombia. “Con el narcotr谩fico no hay grises y para combatirlo es necesaria la cooperaci贸n internacional”, sostuvo Macri. Massa lo super贸: dijo que al narcotr谩fico hay que combatirlo “de manera brutal”. No detall贸 qu茅 pr谩cticas incluir铆a esa brutalidad policial.’ (P谩gina/12, 24 de octubre del 2014).

‘Uribe es uno de los iconos de la derecha de Am茅rica latina. Como tal, tanto Macri como Massa compitieron por la foto con el referente del alineamiento incondicional con los EEUU y con la DEA.’ -inform贸 el matutino, que tambi茅n consign贸 que Massa hab铆a primereado a Macri en su encuentro con Uribe, con el que se reuni贸 en el hotel Four Seasons. La nota tambi茅n hac铆a referencia a los elogios de Massa a ‘”la experiencia exitosa” que, seg煤n 茅l, tiene Colombia “en el combate contra el narcotr谩fico y el crimen organizado”‘. ‘Seg煤n el Centro Nacional de Memoria Hist贸rica de Colombia, en los 煤ltimos 55 a帽os de “experiencia exitosa” hubo 220 mil muertos, 25 mil desaparecidos, 1900 masacres y m谩s de 5 millones de desplazados’. -ancl贸 el matutino.

Massa y Uribe hablaron tambi茅n en esa oportunidad de la ‘Seguridad’, quehacer que trajo al colombiano a la Argentina para participar en un Congreso de Agencias de ramo.

Como se sabe, el ‘icono’ de la derecha colombiana y regional tiene varios ‘muertos’ en su haber, virtuales y reales. Desde su incursi贸n como Director de la Agencia de Aeron谩utica Civil de Colombia entre 1980 y 1982, Uribe permiti贸 al llamado C谩rtel de Medell铆n operar en el trasiego de coca铆na hacia y desde los EEUU Durante la Revoluci贸n Popular Sandinista, varios investigadores consignaron los raids del C谩rtel de Medell铆n en aviones privados llevando coca铆na colombiana hacia USA (Miami, donde hoy hay una calle con el nombre de Uribe) y trayendo a la ‘contra’ armamento que agentes de la CIA como John Hull, en Costa Rica, entregaban a los facciosos. Conocido, denunciado y procesado por su relaci贸n con narco-paramilitares, el ‘icono’ figur贸 en un informe de la DIA (Agencia de Inteligencia de USA) como vinculado al C谩rtel de Medell铆n (Pablo Escobar G.) con el n煤mero 82. (Cronicon.net, nota de Enrique Santos Romero (IEPALA) ‘A prop贸sito del ex presidente Alvaro Uribe en la Corte Penal Internacional’, en Rebelion.org, 8 de agosto del 2010). La profusi贸n de datos sobre el accionar criminal de Uribe y sus secuaces de arriba, abajo y de costado hace in煤til seguir hablando de 茅l. Matanzas, traiciones, negocios sucios, etc., y su ‘prontuario’ en los EEUU han convertido al colombiano en un feroz mast铆n faldero de los EEUU en todo su accionar.

Mauricio Macri, presidente argentino de utilidad al servicio del capital transnacional y local, se propuso aqu铆 terminar con el pa铆s, y el latrocinio, la mentira, la entrega, el crimen organizado y la explotaci贸n fueron, durante su gobierno, moneda com煤n. Aunque no logr贸 su objetivo, algunos siguen sus pasos, a煤n revistando en el oficialismo de los Fern谩ndez.

Sergio Massa, por su parte, continuando la senda del macrismo, juega a ser presidente con el visto bueno de los norteamericanos, especialmente la DEA y sus conexas en el negocio del narco, que brinda pingues dividendos.

Mientras la delegaci贸n argentina que concurri贸 a la reuni贸n de la OEA el 15 de junio donde se decidi贸 denunciar a Niacaragua Libre por ‘violaci贸n de los DDHH’ se un铆a a la de M茅xico en la negativa de firmar la Declaraci贸n de condena, Massa llegaba a los EEUU para reunirse como ‘presidenciable’ en el 2023- en el mismo periplo de la ‘presidenciable’ macrista, Mar铆a Eugenia Vidal -con personajes de las finanzas y tutti gli fiocchi.

El pro olig谩rquico imperial diario La Naci贸n, consign贸 el 17 de junio: ‘Tras cuatro d铆as en Washington, Massa tuvo que dar explicaciones otra vez por un tema espinoso en una de sus primeras paradas en Nueva York, una charla en el Consejo de las Am茅ricas: la muy criticada abstenci贸n de la Argentina en la condena de la Organizaci贸n de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) a la ola de arrestos del r茅gimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Massa ya hab铆a dicho ayer, en Washington, que no se pod铆a tolerar presos pol铆ticos en ning煤n pa铆s.’ Y , seg煤n La Naci贸n, acot贸: “No hay doble est谩ndar frente a los DDHH. Cuando hay presos pol铆ticos, hay presos pol铆ticos, y los pa铆ses tenemos que actuar y no nos podemos hacer los distra铆dos. No hay DDHH de primera, y DDHH de segunda”, “Nicaragua hoy tiene dirigentes opositores presos simplemente por pensar distinto al gobierno, y no hay que hacerse el distra铆do. Hay presos pol铆ticos en Nicaragua, y hay que levantar la voz”, insisti贸 el diputado.

Pero el admirador de Uribe, quien tambi茅n habl贸 de las bondades de una relaci贸n bilateral con EEUU, no s贸lo se reuni贸 con funcionarios del exterior norteamericanos, con empresarios, con el lobbie jud铆o y otros.

Su primera reuni贸n la hizo en Washington con su hom贸logo en las trapisondas uribistas del narco y anexos que, aunados por USA, Uribe y su pandilla, juegan a ser campeones de la ‘lucha contra el narcotr谩fico’.

Gonzalito y Massita

Ni bien lleg贸 a EEUU, Massa visit贸 a su amigo Juan Gonz谩lez Rom谩n, asesor de Joe Biden y director senior del Consejo de Seguridad para Am茅rica Latina, quien fue acompa帽ado por Andrew Sanders, director del Cono Sur del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) .Durante el encuentro, de m谩s de dos horas, llevado a cabo en el Hotel Washington, que Massa mantuvo con Gonz谩lez y Sanders, el argentino le obsequi贸 a Gonz谩lez, como s铆mbolo de amistad, una camiseta del club Tigre, localidad donde, entre otros, se sit煤a el narco espacio cerrado Nor Delta, ya nombrado, refugio de ricachones y paramilitares colombianos. La amistad entre ambos es excelsa y verdadera.

‘El titular de Diputados ya hab铆a agasajado en su casa de Tigre a Gonz谩lez (Juan) con empanadas y entra帽a cuando viaj贸 a la Argentina a mediados de abril.’- consign贸 la prensa (谩mbito.com, 14 de junio). Cabe destacar que Gonz谩lez arrib贸 aqu铆 en abril acompa帽ado por Criagh Faller, jefe del Comando Sur, arguyendo razones humanitarias. Pero en verdad sus visitas se debieron a la preocupaci贸n de EEUU por la influencia rusa y china en la regi贸n, sobre todo en la construcci贸n de infraestructura, y la incorporaci贸n de la vacuna rusa Sputnik 5 y la china Sinopharm en el tratamiento local del coronavirus. Gonz谩lez, seg煤n declar贸 en varias oportunidades, se halla ‘preocupado’ por la ‘influencia rusa’ en Nicaragua y la zona, sobre todo por el Glonass, del cual hablaremos luego.

驴Qui茅n es Juan Gonz谩lez Rom谩n, el anfitri贸n principal de la visita de Sergio Massa a los EEUU?

Nacido en Cartagena, Colombia, ingres贸 con sus padres a los EEUU en 1983, cuando contaba siete a帽os de edad. Desde 1994 a 1997 vivi贸 en M茅xico, regres贸 a los EEUU y en el 2000 ingres贸 a los Cuerpos de Paz, creados en la 茅poca de John F. Kennedy por Robert Sargent Shirver, su cu帽ado y agente de la CIA. Estos ‘Cuerpos…’, seg煤n autores colombianos, se encargaron en Colombia de favorecer a la subcultura del narcotr谩fico y ense帽aron a los campesinos a producir coca铆na de la coca (ver ‘Narcotr谩fico, imperio de la coca铆na’, Mario Arango y Jorge Child, Editorial Percepci贸n, Medell铆n, Colombia, 1984). Al a帽o siguiente de su ingreso fue enviado al ‘Cuerpo…’ de Guatemala, y al regresar fue destinado (2004) al Departamento de Estado, oficina de Colombia, desde donde sigui贸 todos los temas econ贸micos y los referidos a las FARC. ‘El Plan Colombia impact贸 mi vida y le dio origen a mi carrera’, declar贸 a la prensa en una oportunidad, y en esa entrevista consign贸 su relaci贸n con Alvaro Uribe cuando este, ya presidente de Colombia, lo traslad贸 desde all铆 a EEUU en el avi贸n presidencial. Durante el gobierno de Barack Obama fue designado para ocupar un cargo en el Consejo de Estado, regi贸n Andina, Colombia incluida, claro est谩. Luego, durante la administraci贸n de George E. Bush, fungi贸 como asesor del republicano Thomas Shannon, Subsecretario de Estado para Asuntos Pol铆ticos en el Departamento de Estado .En la relaci贸n de USA con Colombia, Gonz谩lez particip贸 del ingreso de Colombia a la OCDE, se ocup贸 de las visas de colombianos para su entrada a EEUU y en el Acuerdo Bilateral Colombia-EEUU (ver elespectador.com/elmagazincultural/juangonzalez… nota de Isabel L贸pez Giraldo)

Corr铆a el a帽o 2017 cuando el jefe de bancada de los Dem贸cratas en el Senado lo asign贸 a la Comisi贸n Bipartidaria para Pol铆ticas de Narc贸ticos en el Hemisferio Occidental. Seg煤n Gonz谩lez declar贸, Joe Biden, ‘uno de los primeros en apoyar el Plan Colombia’, lo design贸 como su principal asesor una vez ocupado el cargo presidencial.

USA, Colombia, Argentina, Uribe y los blancos emprendimientos prontos a ser combatidos parecen unir a este personaje con el ‘presidenciable’ Sergio Massa, que en su visita a Gonz谩lez convers贸 sobre la ‘violaci贸n a los DDHH’ en Nicaragua sandinista.

Massa se reuni贸 en Washington con los diputados Mario D铆az-Balart, Adriano Espaillat, Jaime Herrera Beutler y Debbie Wasserman y el senador Bob Menendez, todos archienemigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua sandinista. Y regres贸 al pa铆s con el ‘mandato’ de sumarse al coro de enfrentados en la OEA con el gobierno nicarag眉ense, aunque en USA fue aleccionado para que Argentina contribuyera ‘ al di谩logo’ , con Alberto Fern谩ndez a la cabeza, en la regi贸n.

Massita, el adelantado, fue seguido por el Canciller Felipe Sol谩 en el acercamiento a los EEUU Sol谩 se reuni贸 con el Secretario de Estado de EE.UU, Anthony Blinken, en Italia. 芦Ambos funcionarios coincidieron en fortalecer la confianza mutua, seguir manteniendo un di谩logo sincero en todos los temas comunes -incluso en aquellos donde sus gobiernos no piensan igual- y poder avanzar en los desaf铆os regionales y globales禄 (eleconomista.com.ar, 29 de junio)

Los aprietes a la Argentina para que sancione a Nicaragua como furg贸n de cola de los norteamericanos y sus aliados en la OEA y ONU est谩n a la orden del d铆a. Parecer铆a ser que Massita, enviado especial a la USA de Gonzalito-Biden, no logr贸 totalmente su cometido de agredir a Nicaragua por orden de….

Uribe y el enanismo fascista

A esta altura cabe destacar que Nicaragua tiene diferendos con la Colombia de la ultraderecha uribista y sus ‘hombres’. Con Manuel Santos y Uribe, el diferendo se gener贸 a partir del 2001, cuando Nicaragua present贸 ante la CIJ (Tribunal Internacional de La Haya) una revisi贸n de lo actuado en 1928, cuando la mariner铆a yanqui invadi贸 Nicaragua, en relaci贸n con la cesi贸n de islas a Colombia. ‘El 19 de noviembre del 2012, (el Tribunal concedi贸) al peque帽o pa铆s centroamericano unos 90 mil kil贸metros de superficie mar铆tima. Ante esto, Santos, al igual que su antecesor Uribe, y al igual que su Gran Hermano norteamericano, desconoci贸 el fallo de la Corte.

Y no s贸lo eso. Santos present贸 ante la Corte Constitucional colombiana una demanda para que se declare inconstitucional el Pacto de Bogot谩 de 1948, mediante el cual los Estados de la OEA se comprometieron a solucionar “de forma pac铆fica sus controversias y aceptar la jurisdicci贸n de la CIJ “.(ver ‘Nicaragua en la Mira’, del autor, en https://lapginadeclaudio.blogspot.com/2013/09). Seg煤n se inform贸, en ese espacio hay empresas que buscan petr贸leo y que traer铆an ahorros de miles de millones a Nicaragua, lo que motiva hasta hoy la animadversi贸n de la derecha colombiana y su mandante norteamericano.

La otra tiene que ver con la administraci贸n genocida de Duque, y los blancos emprendimientos, a los que Uribe, sus pichoncitos y personajes locales se hallan vinculados.

En Nicaragua Libre a los narcotraficantes se le hace sumamente dif铆cil operar -de all铆 la participaci贸n de elementos l煤mpenes en el intento de golpe de Estado de abril del 2018- lo que encarece y neutraliza embarques desde Colombia a M茅xico y de all铆 a EEUU La DEA, que participa en esos emprendimientos a la vez que los ‘combate’ se ha visto desbordada por la relaci贸n de Nicaragua con Rusia, que ha montado escuelas para que las fuerzas de seguridad de Nicaragua y otros pa铆ses se instruyan para combatir el narco.

El 16 de octubre del 2017 fue inaugurado en Managua, Nicaragua, un Centro de Capacitaci贸n Antinarc贸ticos, cuya construcci贸n fue financiada por la Federaci贸n Rusa. Adem谩s de la construcci贸n del Centro, Nicaragua cont贸 desde abril del 2017 con el sistema ruso Glonass (similar al GPS norteamericano y al Galileo europeo). El sistema, puesto en funcionamiento a trav茅s de ROSCOSMOS rusa y el Instituto Nicarag眉ense de Telecomunicaciones, est谩 integrado por una constelaci贸n de 31 sat茅lites (24 en activo, 3 sat茅lites de repuesto, 2 en mantenimiento, uno en servicio y otro en pruebas), y que sirve como sistema de posicionamiento y monitoreo, tambi茅n utilizado en muchas partes como sistema de vigilancia.

Este sistema, entre otros usos, est谩 dise帽ado para detectar veh铆culos de aire, mar y tierra que transportan drogas, lo que, adem谩s de desplazar a la DEA de este menester [y de los negocios que hace con la droga], arruina los negocios del uribismo y sus aliados del norte de Am茅rica y toda la regi贸n. (ver ‘Nicaragua en la Mira II’, del autor, en https://nacionalypopular.com/2018/06/27)

As铆 las cosas, el gobierno argentino ha tomado el sinuoso camino de dejarse arrastrar por los enemigos y condenadores de gobiernos populares.

Esperemos que recapacite.

CALPU