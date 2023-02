Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2023.

MIERCOLES 15/2

JORNADA DE LUCHA NACIONAL DE LA UNIDAD PIQUETERA

En la Ciudad de Buenos Aires, concentramos 15 hs en Obelisco y 9 de julio e Independencia, para movilizarnos al Ministerio de Desarrollo Social

A pesar de los reclamos y las denuncias el gobierno nacional insiste con el ajuste

Luego de haber mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Tolosa Paz, pero sin que la ministra se digne a recibirnos, hemos constatado que el gobierno sigue con la idea de insistir en un sistema virtual no-presencial, que deja a miles de trabajadores y trabajadoras desocupadas fuera de la única ayuda social que tienen, en el marco de un rebrote inflacionario y de una pronunciada recesión que afecta a millones de personas en su derecho a tener un trabajo digno.

Por otro lado, no está garantizada tampoco la provisión a los comedores populares; con los 21 productos prometidos hace años por este mismo gobierno, muchos de los proyectos presentados para la continuidad o apertura de proyectos de trabajo autogestionado, siguen sin salir. La política de ajuste del gobierno es inocultable; a la inflación galopante se suman los topes salariales y jubilaciones de miseria. No se trata sólo de un ataque a los estigmatizados desocupados, detrás está un ajuste general a los trabajadorxs que están pagando con enormes necesidades una crisis que no provocaron. Todo al servicio del pago de una deuda externa usurera y fraudulenta.

La Unidad Piquetera no está dispuesta a aceptar que personas en estado de vulnerabilidad casi total, sean las víctimas de este ajuste. Reclamamos que se que se abran los programas para los que lo necesitan, y se aumente el monto miserable que cobran lxs compañerxs que tienen un Potenciar Trabajo.

Trabajo genuino

Abajo el ajuste

Ninguna baja en el Potenciar Trabajo

Aumento del monto de los programas

Asistencia integral a los comedores populares

UNIDAD PIQUETERA