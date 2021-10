Otro pibe muerto. Otra muerte evitable se le suma a la triste lista que tiene el Centro de Tortura N掳 23 de Florencio Varela.

El viernes pasado muri贸 Jonatan Mart铆nez. No publiqu茅 nada antes porque quer铆a corroborar la informaci贸n y no caer en una de las tantas operaciones que me hacen y de las que estoy expuesto. Nosotros no lo conoc铆amos a Jonatan. No lo conoc铆amos porque era un pibe sin familia que estaba alojado en los buzones de castigo del pabell贸n 9. Los buzones de 芦castigo禄 o de 芦aislamiento禄 o de 芦tr谩nsito禄, son los pabellones 8 y 9 del sector de M谩xima Seguridad, ubicados apenas a cien metros de donde todos los mi茅rcoles voy a dar clases. Esos pabellones son r茅moras medievales, son celdas ilegales e inconstitucionales que todos los centros de tortura de la provincia poseen gracias a la complicidad del Poder Judicial. Son tumbas donde les preses pasan semanas o meses con un r茅gimen de 24 horas de engome (encierro). O sea, se pasan meses sin siquiera unos minutos de patio. Meses encerrades en una celda nauseabunda de tres por tres, sin ducha, sin sol, sin contacto con ser humano alguno. Dicen que Jonatan muri贸 por sobredosis. No pongo en duda esta afirmaci贸n, pero como no hubo polic铆a cient铆fica, ni presencia del fiscal en el lugar, tengo derecho a hacerme algunas preguntas 驴Muri贸 realmente por sobredosis? 驴Como se sobredosific贸? 驴Qui茅n le dio la sobredosis? 驴Los bur贸cratas de la Subsecretar铆a de Derechos Humanos de la Provincia analizaron el expediente?

Ingenuamente me hago estas preguntas porque, repito, ning煤n juez, ni defensor, ni fiscal se las hace. 驴Se me imaginan una muerte por sobredosis en Puerto Madero sin presencia de fiscales, peritos ni jueces en el lugar del hecho?

Los jueces que deber铆an trabajar de jueces, e investigar las 178 muertes de preses ocurridas en el a帽o 2020, han preferido ser c贸mplices de los verdugos y salir en zooms y en Congresos hablando de 芦rehabilitaci贸n禄 y de talleres coordinados por el 谩rea de Cultura del SPB. Los jueces de la Asociaci贸n de Pensamiento Penal (APP) y del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), inventan 芦Comit茅s de di谩logo禄 y 芦Pabellones literarios禄 QUE SOLO SIRVEN PARA LAVAR LA SANGRE DEL SERVICIO PENITENCIARIO RESPONSABLE DE LA MUERTE DE UN PRESE CADA DOS D脥AS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Estos jueces son c贸mplices de muertes que no investigan ni denuncian por miedo a perder los carguitos y privilegios que les otorga Xavier Areses, jefe del SPB y amigo de todos ellos. Estos jueces repiten dispositivos RACISTAS y COLONIZADORES, al compartir con Areses canap茅s y espacios medi谩ticos en diarios, Conversatorios, Paneles y Congresos DONDE NUNCA SE ESCUCHA LA VOZ DEL NEGRO (SALVO CUANDO EL NEGRO TIENE QUE HABLAR 芦LIBREMENTE禄, FRENTE A LA MIRADA EXTORSIVA DEL JEFE DEL PENAL).

Por eso a nadie le importa que el viernes 8 de octubre haya muerto Jonatan, un preso, un chorro, un negro, un nadie, un 芦otro禄. Como sociedad no nos puede importar porque seg煤n datos oficiales mueren quince preses por mes en la provincia de Buenos Aires y los pocos 芦loquitos禄 que denunciamos estas cosas tenemos que soportar que los funcionarios del Ministerios de Justicia de la Provincia me digan que 芦me cuide禄.

Yo cuido mi dignidad denunciando estas cosas. 驴Y los jueces figuretis de que se cuidan?