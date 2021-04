Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021

El acto será este jueves a las 11 horas, de manera virtual, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

Olga denunció al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas. Esto se da por no haberle dado protección cuando denunció a quien fue su marido por 36 años. Lo había denunciado por violencia de género varias veces pero la justicia nunca llegó a dictar las medidas de protección que ella reclamaba y necesitaba. El agresor intento matarla a puñaladas, lo que dejó a Olga en terapia intensiva por días.

“Estoy todavía en una nebulosa: este pedido no es solo por mí. El Estado les debe disculpas a muchas mujeres que no fueron escuchadas. Tengo la bendición de estar viva. Acepto estas disculpas en nombre de todas ellas, a las que hoy lamentablemente sus familias las lloran. Eso entristece”, expresó Olga.

La mala praxis judicial es tan peligrosa como la violencia machista.

Resulta inadmisible que quienes deben ser parte del abordaje para proteger la vida de las mujeres, niñxs y disidencias por mandato constitucional y convencional no estén a la altura de las circunstancias y violen de manera constante los derechos humanos que deben proteger y garantizar

La idoneidad de los cargos lo dispone la constitución, la misma que le da jerarquía constitucional a las obligaciones internacionales convencionales del Estado Argentino

No exageramos cuando insistimos en la necesidad de reformas urgentes en la justicia y en la formación permanente de sus agentes en materia de violencia por motivos de género

¡Reforma Judicial Feminista ahora! ✊