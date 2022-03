–

De parte de A Las Barricadas March 29, 2022 87 puntos de vista

Este jueves es un nuevo aniversario del comienzo de la m谩s sangrienta dictadura sucedida en nuestro pa铆s. Son 46 a帽os de aquel funesto golpe que dej贸 como saldo la desaparici贸n de 30.400 compa帽eras/os. A trav茅s de un plan sistem谩tico que incluy贸 robo de beb茅s, asesinatos, centros clandestinos de detenci贸n, torturas y dem谩s atrocidades, y que impact贸 fuertemente en el tejido social, se dio comienzo a la instauraci贸n del modelo neoliberal en el pa铆s. 46 a帽os desde esa arremetida a fuerza y plomo contras las organizaciones sociales y pol铆ticas que hab铆an logrado constituirse en instrumentos de avanzada para poner contra las cuerdas los intereses del Estado y los poderosos.

Como siempre se帽alamos, la historia del anarquismo es muy rica en experiencias de lucha y resistencia, siempre enraizando su propuesta pol铆tica a procesos de movilizaci贸n y organizaci贸n impulsados desde el seno del pueblo. La d茅cada del setenta, encuentra al anarquismo construyendo en distintos frentes sociales como la experiencia del Taller Total (Facultad de Arquitectura UNC), militancia barrial en Colonia Lola (Ambas experiencias en C贸rdoba) y con importante presencia en distintos sindicatos como SiTRACAAF, Luz y Fuerza entre otros. A su vez tambi茅n nucleado en organizaciones pol铆ticas anarquistas: entre ellas Resistencia Libertaria y compa帽eras/os de la federaci贸n Anarquista uruguaya, estos 煤ltimos reorganizados en el exilio de la dictadura que estaba instalada desde 1973 en su pa铆s. Estos militantes fueron tambi茅n blanco de la persecuci贸n y represi贸n del Estado. Incontables y valios铆simas/os compa帽eras/os se encuentran todav铆a desaparecidos por el terrorismo de Estado.

El terrorismo de estado a trav茅s de sus m茅todos m谩s ruines trat贸 de disciplinar al pueblo trabajador, a los estudiantes y a aquellos que apostaban a construir una sociedad m谩s igualitaria, sin embargo nuestros compa帽eros/as, luchadores/as sociales que cayeron enfrentando a la dictadura trascendieron a la historia, a la memoria colectiva de quienes no se rinden y viven en el seno de las luchas populares cotidianas que los y las de abajo damos contra este sistema opresor, injusto y salvaje. Por lo tanto recuperar la memoria hist贸rica de aquel proceso, a los/las compa帽eros/as ca铆dos/as, hace a nuestra tarea militante, no solo por la reivindicaci贸n de nuestro pasado, sino por las disputas y luchas que se est谩n dando en el presente. No podemos perder de vista que su lucha todav铆a est谩 inconclusa, que su pelea era por una revoluci贸n social, por construir una sociedad socialista, sin hambre y miseria para el pueblo, objetivo que todav铆a hoy nos motoriza y orienta en nuestra labor cotidiana. La experiencia de la militancia anarquista en la d茅cada del setenta, y de la resistencia general a la avanzada reaccionaria deben ser lecciones para las luchas del presente.

En ese sentido no podemos dejar de considerar la catastr贸fica situaci贸n en la que se da este aniversario del golpe genocida. Con una crisis social, econ贸mica y sanitaria que no da tregua. La reciente aprobaci贸n del pacto antipopular con el FMI, sin duda marca la agenda de un empeoramiento todav铆a m谩s vertiginoso de las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la poblaci贸n del pa铆s. A su vez la avanzada represiva de los gobiernos para hacer pasar el ajuste se profundiza, criminalizando a las y los que luchan y a las y los de abajo. El aparato represivo del Estado sigue asesinando y desapareciendo personas a煤n a 46 a帽os de terminada la dictadura. Este contexto refuerza a煤n m谩s la necesidad de organizarnos en todos los espacios sociales donde se exprese resistencia a la avanzada de los de arriba, como son nuestros sindicatos, lugares de estudio y barrios. Si una lecci贸n debemos recuperar de la experiencia de lucha de nuestros/as compa帽eras de aquella 茅poca, es que ante semejante ofensiva de los de arriba, la tarea militante no debe caer en inmovilismos, ni miedo paralizante, sino que debe apuntar a estar mejor organizados/as en los 谩mbitos sociales, apuntar a la m谩xima unidad de acci贸n posible de las diferentes organizaciones populares, y redoblar el compromiso y la responsabilidad en las luchas de nuestro pueblo, son los pilares desde donde anclarnos para dar la pelea.

Recordamos a los compa帽eros/as anarquistas desaparecidos/as, especialmente aquellos/as militantes anarquistas sindicales y de Colonia Lola (C贸rdoba) y aquellos que pertenecieron a RL (Resistencia Libertaria) y a fAu (Federaci贸n Anarquista Uruguaya), compa帽eras/os que dieron lo mejor de s铆 para poner al anarquismo al servicio de las luchas sociales y la construcci贸n del Socialismo Libertario. Desde el anarquismo especifista de Argentina sabemos que el mejor homenaje es continuar su lucha.

30.400 COMPA脩EROS/AS, PRESENTES!

COMPA脩EROS/AS ANARQUISTAS DETENIDOS/AS DESAPARECIDOS/AS, PRESENTES!

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

POR LA CONSTRUCCI脫N DE UN PUEBLO FUERTE!

ARRIBA LAS Y LOS QUE LUCHAN!

Marcelo 鈥渘egro鈥 Tello, Pablo 鈥渂igote鈥 Tello, Rafael 鈥渆l rata鈥 Tello, Fernando 鈥減ata鈥 D铆az de C谩rdenas, Elsa Martinez, Hernan Ramirez Achinelli, Elvio 鈥測ogur鈥 Mellino, Edison 鈥渕elena鈥, Cantero Freire, Ra煤l 鈥渆l flaco鈥 Olivera, Rita 鈥渓a turca鈥 Artabe, Patricia Silvia 鈥減astilla鈥 Olivier, Luis Esteban 鈥渆l chino鈥 Matsuyama, Leon 鈥渆l loco鈥 Duarte, Gerardo Gatti, Alberto 鈥減ocho鈥 Mechoso, Juan Pablo Errandonea, Mar铆a Emilia Islas Gatti, Mario Roger Julien, Victoria 鈥渓a gringa鈥 Grisonas, Washington Domingo Queiro Uzal, Ary Cabrera Prates, Ruben “cachito” Prieto Gonz谩lez, Telba Ju谩rez, Eduardo Chizzola, Julio C茅sar Rodr铆guez, Adalberto Waldemar Soba Fern谩ndez, Rafael Laudelino Lezama Gonz谩lez, Ra煤l N茅stor Tejera Llovet, Washington Cram Gonz谩lez, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Cecilia Susana Tr铆as Hern谩ndez de Cram, Armando Bernardo Arnone Hern谩ndez, Carlos Alfredo Rodr铆guez Mercader, Miguel 脕ngel Moreno Malugani, Segundo Chegenian Rodr铆guez, Graciela Teresa da Silveira Chiappino de Chegeni谩n, Andres Humberto Bellizzi, Graciela Saur, Carlos Lorenzo.

隆PRESENTES!