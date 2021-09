–

La respuesta no se hizo esperar. A menos de 24 hs. de la 7ma Marcha Nacional Contra el Gatillo F谩cil, algunos medios masivos de la patronal salieron a denunciar y fomentar la persecuci贸n de anarquistas que fueron a rayar las paredes blancas del Cabildo. 鈥溌緾u谩ntos son como para identificarlos? 驴No hay polic铆as en la zona para ir a buscar a estos energ煤menos que escriben con pintadas la catedral metropolitana?鈥, dir谩 la periodista. 鈥溌縀stamos en contra de la violencia pero ponemos fuego a las iglesias? No se entiende el mensaje, muchachos鈥, afirmar谩, evidenciando que para ser vocero de la democracia no hace falta demasiada inteligencia. El intento de equiparar unas pintadas con la violencia diaria ejercida por el Estado argentino es un recurso f谩cil y miserable t铆pico de la chusma period铆stica. Sabemos que as铆 se ganan su salario, llamando a la pasividad y la sumisi贸n cotidiana.

La Marcha Nacional Contra el Gatillo F谩cil ha ido tomando cada vez m谩s relevancia, tanto por su magnitud lograda por el esfuerzo de las familias afectadas, como por el hecho de que las muertes a manos de las fuerzas de inseguridad, a pesar de los cambios de gobierno, no cesan. Es por ello que los medios masivos se ven obligados a cubrirla aunque sea t铆midamente. Por un lado porque evitarla ser铆a un acto demasiado obvio de su complicidad con la impunidad estatal. Se ven en la necesidad de alimentar la mentira de un 鈥減eriodismo independiente鈥 o 鈥渄el pueblo鈥. Pero fundamentalmente, su objetivo principal es la recuperaci贸n del 鈥渆xceso鈥, la democratizaci贸n del conflicto social, el se帽alamiento de aquellxs rebeldes que se atrevan a abandonar su rol de meros espectadores respetuosos de la ley y el orden.

鈥溌縌u茅 culpa tienen los monumentos hist贸ricos de nuestro pa铆s?鈥, repite escandalizada. La prensa, corta de vista y de luces, no alcanza a ver m谩s all谩 de la superficie de las cosas. En las pintadas no han visto m谩s que 鈥渧andalismo鈥 y 鈥渄a帽os econ贸micos鈥. Es l贸gico que as铆 sea, ya que en la democracia de lo que se trata es de mantener las apariencias, de seguir los protocolos y fundamentalmente de no ofender a nadie porque estamos todes en el mismo bote.

Lamentamos informarle a ese noble mundo del periodismo que si personas racionales y responsables como ellas no logran entender la relaci贸n existente entre las masacres perpetradas por el Estado Argentino 鈥斺淐onquista del Desierto鈥, la Patagonia Rebelde, la Semana de Enero, la Masacre de Pilag谩, los fusilamientos de Jos茅 Le贸n Suarez y Trelew, los grupos parapoliciales de la Liga Patri贸tica Argentina o la Triple A, el Navarrazo, la Operaci贸n Independencia, las seis dictaduras militares que atraviesan su historia, las m谩s de 7.500 personas asesinadas desde el regreso a la democracia鈥, con los monumentos hist贸ricos, poco podemos hacer por ellxs. 驴En qu茅 mundo vivir谩n aquellas personas?, nos preguntamos. Todos esos 鈥渟铆mbolos nacionales鈥 que nos inducen a respetar y defender se encuentran manchados por la sangre de nuestrxs hermanxs y no tendremos miramientos en profanarlos siempre que tengamos la oportunidad. Como se ha podido observar recientemente en Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, y en todas las revueltas proletarias del pasado, la demolici贸n de los monumentos patrios y s铆mbolos de dominaci贸n es una tarea fundamental e inseparable del ataque al viejo mundo. Estos no son m谩s que la condensaci贸n material de la violencia hist贸rica que nos han impuesto y que hemos internalizado. Como ya se dijo anteriormente, la destrucci贸n de la Bastilla fue un acto de psicolog铆a social aplicada necesaria para la liberaci贸n.

Sin embargo, estos ataques medi谩ticos no sorprenden ya que son la reacci贸n esperable del sistema. Eternos propagadores de la miseria existencial, el periodismo profesional que eval煤a el mundo desde las cimas como especialistas separados de la cotidianeidad de las comunidades, no puede sino responder desde y hacia la 鈥渙pini贸n p煤blica鈥 o el 鈥渟entido com煤n鈥. Contribuyen as铆 a confundir y que no se logre comprender que las pintadas sobre los altares de la opresi贸n son la cr铆tica en acto de la negaci贸n sistem谩tica de la vida inaut茅ntica. Negaci贸n que se expande por todo el espectro social y que en las c谩rceles y los barrios m谩s empobrecidos toma la forma literal del asesinato, la tortura y la muerte.

Pasando de la simple enunciaci贸n hacia los actos, el graffiti sobre los muros de las instituciones que exigen el sacrificio diario de millones de personas busca 鈥渉acer la verg眉enza m谩s vergonzosa public谩ndola鈥. Llevar el conflicto a la superficie de las cosas. Denunciar en actos concretos, y no meras opiniones, la falsa paz social que nos venden. Las pintadas, m谩s all谩 de todo c谩lculo pol铆tico, afirman la guerra social en curso. Que el Estado mata a un pibe cada 20 horas no es un eslogan, sino una realidad concreta. El lenguaje del espect谩culo al que nos tienen acostumbrades, separado de los cuerpos que lo expresan exige moderaci贸n, pulcritud y tolerancia. Les anarquistas, sabemos, rechazamos ese lenguaje porque no separamos entre fines y medios, forma y contenido, cuerpo y mente, Estado y Capital. Donde el Estado ve masas, nosotrxs vemos sensibilidades. Donde el Estado ve ciudadanos, nosotrxs vemos comunes. Donde el Capital ve consumidores, nosotrxs vemos creadores.

Les anarquistas, sabemos, no escribimos para la masa sino para que esta no se forme. Quien quiera ver, que vea, y quien quiera mirar para otro lado, que mire. Quien quiera hablar, que hable, y quien quiera, callar que calle, si es que puede tolerar el ensordecedor silencio que dejan tantas vidas arrebatadas por la maldita polic铆a. Mientras tanto las paredes seguir谩n preguntando 鈥溌縴 las balas cu谩ndo van a volver?鈥.

