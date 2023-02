Por Alfredo Grande

(APe) 27/01/2023

Las flores son símbolo de la belleza, pero no solamente. La primavera no podía detenerse a pesar de que se cortaron cruelmente más de 30.000 flores. La muerte siempre tiene revancha. Tiene todo el tiempo del mundo. De todos los mundos. Y la peor de las muertes: la muerte en vida.

Las flores son símbolo de la belleza, pero no solamente. También de la alegría, la ternura, el contento, la creatividad. De la vida en su expansión. En su desborde y en su profanación del sentido común complaciente. Flores más, flores menos, la primavera no podía detenerse. Parafraseando a Bécquer, diría que la primavera eres tú. Y yo. Y todos. Y todas. La primavera no podía detenerse a pesar de que se cortaron cruelmente más de 30.000 flores.