De parte de Indymedia Argentina February 11, 2022

Perlas de la habitual conferencia de prensa de los jueves.

Como todos los jueves, la vocera presidencial Gabriela Cerruti estuvo a cargo de una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la cual se tocan los m谩s diversos temas que generan mayor inter茅s en la poblaci贸n. Al menos, esa es la idea.

Este jueves, a la vuelta de la gira presidencial por China, Rusia y Barbados, Cerruti enfrent贸 una serie de preguntas cuanto menos llamativas.

El momento de mayor confusi贸n lleg贸 con las explicaciones que pidi贸 una periodista por lo que consider贸 como 鈥渆logios desmedidos鈥 del presidente Alberto Fern谩ndez a sus pares de China y Rusia, 鈥渄os l铆deres que son violadores seriales de DDHH鈥. Cerruti pidi贸 mayores precisiones sobre esos elogios, pero no las encontr贸. Con cierto tono de divague, la periodista apunt贸: 鈥淨ue sent铆a un placer excepcional por conocerlo y mirarlo a los ojos y en el caso Xi Jinping fue un elogio espec铆fico al Partido Comunista (鈥) El presidente ha tenido desde nuestro鈥 mi punto de vista han sido elogios innecesarios鈥. Bueno.

鈥溌縀l gobierno argentino va a emitir alguna respuesta de los dichos del Presidente en Rusia, respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento cr铆tico que se vive en las negociaciones con el FMI?鈥, fue la pregunta respondida con otra pregunta: 鈥溌縇a pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el gobierno argentino? No te entiendo la pregunta鈥. Error 404.

鈥溌縐sted pregunta si la Argentina se va a volver comunista porque el Presidente viaj贸 a China? Est谩n dando un debate de los a帽os 60. Mao es un l铆der hist贸rico de China y cualquier presidente que llega a ese pa铆s le hace un reconocimiento. Este es un mundo multilateral.

鈥淎 caballo de lo que usted dec铆a reci茅n鈥, fue la gloriosa introducci贸n a una pregunta que estuvo a la misma altura, al menos en una valoraci贸n a la creatividad: 鈥淎 ra铆z de los gestos que tuvo con el comunismo (sic), con Rusia, con Xi Jinping, si se est谩 poniendo en la mesa la posibilidad de revisar el sistema pol铆tico de la Argentina鈥.

La vocera se tom贸 unos segundos. Ya no pudo contener la risa y respondi贸 como pudo: 鈥淣o s茅 qu茅 contestarle. Me desconcierta鈥 驴Usted me est谩 preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el Presidente viaj贸 a China?鈥. Sin comentarios.

En el siguiente posteo, el compilado de preguntas recogido por la periodista Ale Loucau:

