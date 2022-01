Del 15 al 20 de junio de este a帽o Argentina ser谩 la sede de la Copa Am茅rica de la Confederaci贸n de Asociaciones Independientes de F煤tbol (ConIFA), instituci贸n internacional de f煤tbol que hoy nuclea a 62 miembros que representan a naciones, dependencias, estados no reconocidos, minor铆as, regiones o micronaciones de todo el mundo no afiliadas por cualquier motivo a la FIFA ni a sus confederaciones integrantes. 鈥婨n esta nueva edici贸n de la Copa Am茅rica podr谩n participar la Federaci贸n de Deportes Alternativos del Estado de S茫o Paulo (FAD), el Pueblo Naci贸n Mapuche, el Rapa Nui, la Selecci贸n de Futbol Armenio Argentina (SFAA), la isla Gal谩pagos, la Asociaci贸n Mexicana de Balompi茅 Mexicano (ANBM), Cascadia, Kuskatan y Qu茅b茅c. Por ANRed.

The COPA America Cup is taking place in Buenos Aires, Argentina between the 15th and the 20th of June馃ぉ鈿斤笍

