Argentina terminó en un desastre todos los acuerdos con el FMI

Entrevista a Christian Castillo, dirigente nacional del PTS en el FIT-U

Argentina termin贸 en un desastre todos los acuerdos con el FMI

Mario Hernandez

M.H.: Fuiste el coordinador nacional de la campa帽a del FIT-U, en diciembre asumieron los diputados, legisladores y concejales. Brevemente me gustar铆a tu visi贸n. Hemos tratado mucho el tema en nuestros programas pero me interesa tu visi贸n.

C.C.: Creo que obtuvimos un resultado muy bueno, en relaci贸n a la campa帽a y los objetivos que nos hab铆amos puesto, que eran mantener y ampliar la representaci贸n en el Congreso Nacional, los logramos, con algunos resultados extraordinarios como el de Ale Vilca en Jujuy con el 25%, Myriam entrando en CABA, volviendo a tener una diputaci贸n nacional por el distrito despu茅s de 20 a帽os en la izquierda y una gran elecci贸n en la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Conurbano, donde por primera vez llegamos a penetrar los Consejos Deliberantes de cuatro grandes municipios como son La Matanza, Merlo, Moreno y Jos茅 C. Paz con dos concejales en cada uno de estos distritos y en el interior de la provincia, en Coronel Pringles. Que es un hecho muy destacado porque demuestra que el crecimiento del voto del FIT-U se dio fundamentalmente en los sectores populares desencantados con el gobierno peronista.

Creo que ese es el fen贸meno que se expres贸 y que explica nuestro crecimiento para transformarnos en tercera fuerza nacional y que nos plantea el desaf铆o que esas bancas que hemos conquistado est茅n al servicio de organizar la lucha de la clase trabajadora. Son tambi茅n dos bancas en la Legislatura de CABA y dos en la Legislatura bonaerense que asumieron el 9 de diciembre.

M.H.: Un nuevo desaf铆o para el FIT-U como lo es la lucha contra el pago de la deuda externa con la convocatoria del 11 de diciembre. Y una vez conocido el anuncio de Alberto Fern谩ndez de un acuerdo con el FMI el pr贸ximo 8 de febrero.

C.C.: Estamos cumpliendo con el mandato que recibimos, porque si hay algo que no se puede negar es que el FIT-U present贸 sus planteos, quien nos vot贸 sabe que nos da un mandato para enfrentar el acuerdo con el FMI, el pago de la deuda y el ajuste que fue uno de los ejes de nuestra campa帽a. Y en ese sentido, una medida que impulsamos es realizar una convocatoria abierta a toda la izquierda, los movimientos sociales, de Derechos Humanos, ambientalistas, para preparar una segunda gran movilizaci贸n contra el acuerdo con el FMI, porque esto, independientemente de cu谩ndo firmen el acuerdo, son consecuencias que vamos a arrastrar por lo menos por una d茅cada y que van a implicar la continuidad de la decadencia nacional, porque la sujeci贸n al FMI implica no solo una cuesti贸n de restricci贸n econ贸mica sino tambi茅n de orientaci贸n de la pol铆tica econ贸mica y de orientaci贸n de la pol铆tica exterior. Como se vio en el hecho de la participaci贸n de Alberto Fern谩ndez en esa supuesta Cumbre por la democracia que hizo Biden, donde fue nada menos que Juan Guaid贸, invitan a Taiw谩n y no invitan al gobierno de Bolivia. Y el gobierno argentino convalida estando ah铆.

Esto tiene una relaci贸n directa con lo del FMI, porque EE UU tiene el principal porcentaje de votos en el FMI, un 16%, y ninguna decisi贸n trascendental que necesita el 85% de los votos del directorio puede hacerse sin el apoyo norteamericano. Ese es el condicionamiento que vamos a tener por una d茅cada.

Y creo que hay una lectura, Argentina termin贸 en un desastre todos los acuerdos con el FMI, es responsabilidad directa de la situaci贸n de decadencia, en la que pasamos del 4 al 40% de pobres y que el salario promedio cay贸 a la mitad, respecto de lo que era en 1974. Y, del otro lado, mientras crec铆a la pobreza, la precarizaci贸n del empleo, se pulverizaba el poder de compra de los salarios y las jubilaciones, el crecimiento sideral de la fuga de capitales al punto que tienen 400.000 millones de d贸lares en el exterior, los m谩s ricos de este pa铆s.

Esas dos caras est谩n muy ligadas a las pol铆ticas que ordena el FMI. Por eso es que el acuerdo no es lo menos malo, sino resignarse a una d茅cada de estancamiento en lo que hace a los indicadores sociales. El FMI no te permite ninguna medida m谩s o menos progresista, la expropiaci贸n de ning煤n capital o a los que m谩s tienen, o atacar los Bancos. Es la subordinaci贸n por completo al poder del capital financiero internacional. De ah铆 la necesidad de hacer este rechazo, que independientemente que te den unos a帽os de gracia al principio, orienta toda la pol铆tica econ贸mica a juntar los d贸lares para pagarle a los acreedores.

M.H.: Ya hemos pagado la friolera de U$S 7.000 millones y marchamos hacia un nuevo pago en marzo. Tengo la sensaci贸n, corregime si no es as铆, que todos los planteos que ha querido llevar adelante el gobierno de Alberto Fern谩ndez y CFK respecto del FMI, han fracasado. Por ejemplo, el tema de la reducci贸n de las sobre tasas, no ha habido definici贸n al respecto, esta payasada de que el FMI se autoevalu贸 por el pr茅stamo cedido a Mauricio Macri. Me da toda la impresi贸n de que a pesar de haber cumplido con los pagos religiosamente hasta el momento, no ha logrado ninguna concesi贸n de importancia el gobierno nacional.

C.C.: Al menos no lo que ellos planteaban como concesiones centrales, que era pasar de 10 a 20 a帽os el programa de pagos y la sobre tasa. Ninguna de esas dos cosas van a estar presentes. Lo de la autoevaluaci贸n es un chiste, es una rutina que hace el FMI, presentarlo como que lo hicieron por ellos es un poco gracioso. Pero la realidad es que el esquema del cr茅dito que le van a dar son 3 o 4 a帽os de gracia, pero eso significa que en esos a帽os hay que ir cumpliendo metas de pol铆tica econ贸mica, no que te dejan hacer lo que vos quer茅s. Solamente no empiezan los pagos. En esos a帽os te hacen juntar reservas para tener los d贸lares para pagarles a ellos, entonces van monitoreando la econom铆a para que todo est茅 relacionado con pagarles a ellos.

Eso es lo que ya est谩 sucediendo. Inclusive el ajuste del 2021 de Guzm谩n est谩 en funci贸n del acuerdo con el FMI, de reducir el d茅ficit m谩s aun de lo que hab铆an previsto, ellos previeron un 3,5 % y va a ser de 3,3 %. Ahora a lo sumo se pelear谩n por un punto m谩s o un punto menos.

Lo que es cierto es que estar bajo el r茅gimen del FMI inhibe de cualquier medida de transformaci贸n de la econom铆a que se pueda hacer. El gobierno est谩 construyendo dos ejes discursivos, por un lado el 鈥淣o hay alternativa鈥 con el que siempre nos han llevado hasta ac谩 Alfons铆n, Menem, De La R煤a, ahora el gobierno de Alberto Fern谩ndez.

Hab铆a alternativa en 1983 cuando se reconoci贸 la deuda de la dictadura y hay alternativa ahora, que es denunciar fuertemente la deuda, como deuda odiosa, donde ellos sean los que expliquen por qu茅 nos han estafado. Estas estafas las convalidan los gobiernos y el pueblo trabajador las termina pagando. Esto es lo que hay que detener. Pero no somos ingenuos, esto hay que detenerlo con una fuerte movilizaci贸n popular, por eso convocamos esa gran primera acci贸n el 11 de diciembre, que fue multitudinaria. Y ahora, esta nueva convocatoria el 8 donde todo el que no est茅 dispuesto a someterse al FMI, quienes quieran defender su salario, su jubilaci贸n, su empleo, tiene que estar presente. O enfrentar la cat谩strofe socio ambiental que vivimos porque el modelo para juntar los d贸lares en Argentina es la profundizaci贸n del extractivismo. Eso lo tenemos que tener muy claro y que hay otro camino, no es de rosas, pero el que propone el gobierno es infernal.

Ellos dicen que el acuerdo es lo menos malo, pero no es lo 煤nico que se puede hacer. Ese es un gran eje discursivo del gobierno, que no hay opci贸n m谩s que acordar con el FMI, eso nos quieren hacer creer. Y el otro elemento es que no da la relaci贸n de fuerzas para cambiar nada. Es falso. Est谩n construyendo una filosof铆a de la resignaci贸n, de que no se puede hacer otra cosa. Y el pueblo trabajador no lo ve as铆.

Justamente el gobierno perdi贸 las legislativas por haber ajustado, por haber empezado a seguir el camino del FMI y los caras dura de la derecha hacen de cuenta que no ha pasado nada, mientras son ellos los responsables del endeudamiento de todo este tiempo. Ese es el camino del FMI. Y nosotros creemos que hay que llevar adelante un plan econ贸mico alternativo, desconocer la deuda odiosa, nacionalizar la banca, el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, para proteger los ahorros, porque no olvidemos que el FMI fue el que llev贸 al corralito, no fue el default, el corralito fue anterior al default, el estallido de la econom铆a fue producto de estar atados al FMI, a otras estafas como el 鈥渕egacanje鈥 y el 鈥渂lindaje鈥 que hab铆a hecho el gobierno de De La R煤a.

M.H.: Se llevaban los d贸lares en los camiones de seguridad y los sacaban por Ezeiza en diciembre de 2001.

C.C.: Claro. Mientras despu茅s incautan los ahorros de los peque帽os ahorristas. Eso es lo que han hecho los supuestos liberales. Estatizaron la deuda cumpliendo con ese principio del capitalismo en el que socializan las p茅rdidas y privatizan las ganancias y luego la incautaci贸n de los ahorros de los peque帽os ahorristas.

M.H.: M谩s all谩 del d茅ficit, yo tengo la sensaci贸n de que ya hay medidas que apuntan hacia lo que pretende el FMI como cuando se habla de segmentaci贸n de tarifas, de levantar la prohibici贸n de despidos, esta idea de suspender la Ley de alquileres. Me parece que son todas medidas que apuntan a reclamos del FMI.

C.C.: Desde ya. Son nuevas variantes de la teor铆a del derrame, que es el otro punto discursivo. La idea de que crezca, con la ilusi贸n de que si vos hac茅s lo que los capitalistas quieren, la econom铆a va a crecer. Y eso ya vimos que no funcion贸 con Macri. 鈥楽oy amigo de los mercados entonces las inversiones llover谩n鈥, dec铆a, y eso no pas贸. Y ahora este gobierno est谩 en el mismo credo, 鈥榮i hago todo lo que los grandes empresarios me piden entonces me va a ir bien鈥, eso no es as铆. El a帽o pasado, por ejemplo, disminuy贸 la participaci贸n de los trabajadores en la renta nacional, cay贸 10 puntos, del 50 al 40%. En un a帽o. Es brutal esa ca铆da, dice mucho de lo que es la orientaci贸n. Y como vos dec铆s, segmentaci贸n de tarifas, es uno de los pedidos del FMI, devaluaci贸n es otro. Se ver谩 en qu茅 grado la aplican pero, sin dudas, un grado mayor de devaluaci贸n del peso va a estar en el acuerdo.

M.H.: 驴Fracas贸 el control de precios?

C.C.: Creo que es evidente, se mantiene la inflaci贸n arriba del 3% mensual y en algunos casos los precios se han ido sideralmente para arriba, como es el caso de la carne donde en el mismo sentido el gobierno se niega a cualquier tipo de aumento de las retenciones, m谩s all谩 de que alg煤n funcionario diga 鈥榟abr铆a qu茅鈥︹, no lo van a hacer porque tienen un acuerdo con el llamado 鈥渃omplejo agro industrial鈥 que es el que va a dictar una de las leyes del Plan plurianual que son leyes negociadas con el FMI. Leyes pro patronales. Es el lugar hacia el que van, el cuidado del bolsillo popular ha quedado como una ret贸rica de las 煤ltimas semanas de campa帽a para recuperar algunos votos y listo. Esto lo sufre el pueblo trabajador cada vez que va al supermercado o al almac茅n.

M.H.: 驴C贸mo se est谩 preparando la gran movilizaci贸n del 8 de febrero?

C.C.: Es una movilizaci贸n muy importante porque es una coalici贸n de organizaciones, con una unidad que no se ve铆a hace mucho tiempo, en la preparaci贸n de la movilizaci贸n, por lo tanto, creo que va a ser muy importante. Estamos todas las fuerzas de izquierda que no pertenecemos al kirchnerismo, no solo el FIT y sus cuatro partidos, el PTS, el PO, Izquierda Socialista y el MST, sino compa帽eros y compa帽eras de Auto convocatoria no a la deuda, organizaciones piqueteras como Barrios de pie, que tambi茅n va a estar presente, el Nuevo Mas, Pol铆tica Obrera, el Frente Popular Dar铆o Santill谩n, Organizaciones en lucha, Organizaciones ambientalistas, centros de estudiantes, sindicatos combativos. Una multitud de organizaciones para tomar la calle y decirle que no al pacto con el FMI.

M.H.: 驴D贸nde es la cita?

C.C.: A las 17:00 en Av. de Mayo y 9 de Julio para marchar a las 18:00 a Plaza de Mayo y lo mismo se estar谩 replicando en todo el pa铆s. Donde se va a leer un documento consensuado por todas las organizaciones. Yo creo que va a ser una jornada multitudinaria, muy importante, de parte de todos los sectores que nos hemos manifestado en contra de este acuerdo con el FMI.