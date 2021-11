Restan menos de dos semanas para los comicios legislativos. M谩s all谩 de las predicciones, lo que parece seguro es que de los mismos no surgir谩n cambios sustanciales

Sobre todo de cara a los que sobreviven con magros ingresos, amenazados por el empobrecimiento, la precarizaci贸n y el desempleo.

La dificultad de 鈥渄arlo vuelta鈥

El esfuerzo por remontar el resultado negativo de las Primarias Abiertas, Simult谩neas y Obligatorias por parte del oficialismo reconoce varias l铆neas de acci贸n, ninguna de las cuales ofrece garant铆as de 鈥渄ar vuelta鈥 el sufragio ciudadano.

Tal vez el escenario m谩s halag眉e帽o asequible para el gobierno sea el de revertir la derrota en la provincia de Buenos Aires. Un triunfo en el que es de lejos el principal distrito del pa铆s, aunque conviva con una ventaja de la oposici贸n en el plano nacional, puede dar una cierta sensaci贸n de 鈥渆mpate鈥, incluso si el Frente de Todos (FdT) consigue un n煤mero de legisladores bastante menor al que hoy tiene, lo que puede comprender la p茅rdida del quorum propio en el Senado.

Otro objetivo factible y complementario es el de evitar una repetici贸n de la derrota en provincias en que se eligen senadores, como La Pampa y Chubut, para aventar el riesgo de perder la mayor铆a en el Senado.

De las medidas propiciadas por el gobierno nacional en las 煤ltimas semanas, son varias las que s贸lo tienen un efecto de alivio, y m谩s bien pasajero, de la ominosa situaci贸n de la mayor铆a de la poblaci贸n. El muy reciente establecimiento de un amplio control de precios adem谩s del efecto concreto sobre el costo de los productos para el p煤blico, tiene un saldo simb贸lico: El del gobierno 鈥減oni茅ndose firme鈥 frente a los oligopolios que manejan la producci贸n y comercializaci贸n de los alimentos y otros productos de consumo masivo.

Otra consigna orientada al mediano plazo, la de la transformaci贸n de planes de ayuda al desempleo en 鈥渢rabajo genuino鈥 es objetable en tanto que confunde trabajo con empleo y propone mecanismos de 鈥渆st铆mulo鈥 para los empleadores, que siempre redundan en que termina siendo el Estado el que financia a los empresarios.

Otro campo de acci贸n ha sido el de la movilizaci贸n de los militantes. Se dio en dos planos diferenciados. La realizaci贸n de grandes manifestaciones y actos p煤blicos fue un esfuerzo en orden a mostrar a los partidarios del gobierno ocupando el espacio p煤blico y desplegando un entusiasmo que no estuvo presente en las PASO.

La otra l铆nea es la de buscar el voto barrio por barrio y hasta casa por casa, en despliegue de un activismo que asimismo estuvo ausente en la campa帽a anterior. Se busca atraer el sufragio de quienes se abstuvieron en los comicios anteriores, incluso lograr que vayan a votar, con m谩s 茅nfasis que en los intentos de volcar hacia el FdT a quienes emitieron votos positivos por otras fuerzas.

Distintos actores dentro de la coalici贸n de gobierno han hecho pie en diferentes actos p煤blicos. Los hubo organizados por La C谩mpora [el movimiento social m谩s grande del pa铆s, ligado a Cristina Fern谩ndez], por las organizaciones territoriales, por los sindicatos, por las Madres de Plaza de Mayo. El presidente Alberto Fern谩ndez fue figura central en algunos y estuvo ausente en otros. El clima es de una disputa soterrada por exhibir compromiso y capacidad de movilizaci贸n.

El aspecto medi谩tico de la campa帽a electoral oficialista ha sido cubierto por una consigna, el 鈥渟铆 a鈥 en procura de algunas propuestas gen茅ricas, un poco menos ambiguas que el inocuo 鈥渓a vida que queremos鈥 de la propaganda orientada a las PASO. Tambi茅n se desisti贸 de exponer detalles acerca de la vida de los candidatos.

La derecha atiende su juego

鈥淛untos por el Cambio鈥 utiliza alg煤n hallazgo discursivo como el de menospreciar bajo la car谩tula de 鈥減latita鈥 cualquier acci贸n del gobierno orientada a volcar recursos hacia el consumo popular. La l铆nea m谩s general es no hacer mucho ruido, mantener una imagen de concordia interna y desarrollar una campa帽a de apariencia sobria, basada en un eslogan que denota una cr铆tica impl铆cita al llamado 鈥渃lientelismo鈥. Bajo la consigna 鈥測o decido鈥 se exalta de modo impl铆cito la preeminencia de la supuesta libertad individual frente a las presuntas presiones masificadoras del peronismo.

Hay otro combate que se aprovecha con fines electorales por la oposici贸n, mas tiene un alcance mucho mayor. Es el de la descalificaci贸n de lo que suele llamarse 鈥渧iolencia mapuche鈥. Se trata a la disputa por tierras de esa comunidad originaria como si fuera una insurgencia violenta contra la autoridad y, m谩s a煤n, una amenaza para la soberan铆a nacional. Incluso se deniega la pertenencia 茅tnica, al hablar de 鈥減seudomapuches鈥.

M谩s all谩 de las connotaciones racistas, hay un objetivo m谩s general: La defensa a ultranza de la propiedad privada y de los negocios, con la tierra en primer lugar. La acompa帽a un claro objetivo de criminalizaci贸n de la protesta, que incluso recurre a un lenguaje propio de la dictadura, al hablar de 鈥渟ubversi贸n鈥. Para las clases dominantes la lucha mapuche de El Bols贸n, la toma de tierras en Guernica (provincia de Buenos Aires) y tambi茅n los cortes en la avenida 9 de julio de Buenos Aires, forman parte de acciones delictivas a las que pretenden 鈥渟olucionar鈥 mediante una represi贸n creciente.

Nada nuevo, por ahora

Por su parte el gobierno sigue en la negociaci贸n por la deuda, al parecer resignado a quedar bajo la 茅gida del Fondo Monetario Internacional. La voluntad manifestada una y otra vez de no ponerse 鈥渄e rodillas鈥 y el prop贸sito proclamado de no aceptar medidas de ajuste 鈥渟obre el hambre del pueblo鈥 amenazan quedar en el terreno de los buenos deseos. Por lo menos mientras no se baraje la suspensi贸n del pago de la deuda y las expectativas est茅n puestas en una disminuci贸n de las sobretasas.

Todo indica que la mayor铆a de los ciudadanos asistir谩n (o no) a los inminentes comicios, con similar escepticismo y desencanto que el puesto en evidencia en las primarias. M谩s all谩 del futuro resultado electoral no se avizora una salida de la crisis actual. Al menos no una que excluya una pol铆tica de ajuste m谩s dura que la que ya se experimenta. Las mujeres y hombres de a pie tienen conciencia de la sombr铆a perspectiva que se avecina y la confianza en que las instituciones democr谩ticas puedan aportar respuestas se debilita d铆a a d铆a.

El interrogante pendiente es cu谩l es el camino para avanzar en la conformaci贸n de una nueva dirigencia, independiente de los 鈥減oderes permanentes鈥 a los que nadie vota pero que sostienen la pretensi贸n de decidirlo todo, ante la activa complacencia de unos y la reticencia parcial e inconsecuente de otros.

La Haine