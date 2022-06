Hogueras, cenizas y libros

El obispo levant贸 el brazo

Quemo en la plaza los libros

En nombre de su Dios peque帽o

Haciendo humo las viejas hojas

Gastadas por el tiempo

Pablo Neruda

Por Marcelo Valko*

El 26 de junio 1980 la historia, la peor de las historias volv铆a a reeditar su rostro de fuego. La Dictadura c铆vico-militar-eclesi谩stica encabezada por el general Videla, finalizando el exterminio de personas, vuelve su inter茅s hacia los libros. En una 鈥渞edada鈥 en el Centro Editor Am茅rica Latina capturan 24 toneladas de p谩ginas 鈥渟ubversivas鈥. M谩s de un mill贸n y medio de libros fueron llevados en varios camiones a un descampado de Sarand铆. All铆, aunque parezca cosa de no creer, un juez federal estaba presente para supervisar 鈥渓a orden judicial de quema鈥. Y como si esto fuera poco, el magistrado mand贸 tomar una serie de fotograf铆as de la hoguera donde ard铆an millares libros con la finalidad de dejar constancia de la incineraci贸n y que no lo acusen de haberlos robado y vendido. Boris Spivacow, el editor del CEAL fue obligado a presenciar la quemaz贸n de todo ese conocimiento que hab铆a puesto a manos del p煤blico a trav茅s de cinco mil t铆tulos a precios populares. Un conocimiento reducido a humo y ceniza. Cuatro a帽os antes, el 29 de abril de 1976, el general Luciano B. Men茅ndez se hab铆a adelantado quemando unos centenares de textos expurgados de las librer铆as cordobesas considerados 鈥減erniciosos, que afectan al intelecto y a nuestro modo de ser cristiano鈥.

El miedo al otro, a pensamientos diferentes invariablemente infunde temor y temblor. Y m谩s a煤n, un terror que genera irracionalidad. El huevo de la serpiente deviene en fanatismo y la percepci贸n del otro se altera, se contamina de fantasmas y diablos. Unas d茅cadas antes del librocidio perpetrado por la Dictadura, el 10 de mayo de 1933 sucedi贸 otro tanto en Berl铆n. Bajo la supervisi贸n del ministro de propaganda Joseph Goebbels, las juventudes hitlerianas quemaron cuarenta mil libros de autores considerados 驴antialemanes? como Bertolt Brech o Erich Mar铆a Remarque. Tal locura, inspir贸 a Ray Bradbury su notable novela Fahrenheit 451掳 donde describe la resistencia de una comunidad en la que cada persona hab铆a aprendido de memoria un texto, para salvarlos de la quema. Pero el fuego de la hoguera aun viene de m谩s lejos. La espiral de terror ante el pensamiento plasmado en los libros que comenz贸 a liberar la imprenta, proviene de m谩s atr谩s. En 1559 surge el Index Librorum Prohibitorum, el cat谩logo de libros prohibidos por el Vaticano. Una d茅cada antes que fuera promulgado el listado Papal, la Espa帽a Cat贸lica se adelanta y crea su propio Index de autores, libros e ideas peligrosas. A esa altura, la furia irracional hab铆a cruzado el oc茅ano atl谩ntico derramando su venenoso temor sobre el conocimiento de las culturas americanas donde tambi茅n ocurrieron eventos semejantes a manos de los 鈥淓xtirpadores de idolatr铆as y bestialidades鈥.

Yucat谩n fue el territorio donde actu贸 el tristemente c茅lebre fray Diego de Landa de la orden franciscana. Hombre de enorme energ铆a y persuadido de su misi贸n divina aprendi贸 muy pronto el idioma de los naturales a pocos d铆as lo hablaba y predicaba como si fuera su lengua materna. Esta fue un arma de suma importancia en la contienda para desterrar las actividades idolatritas de los indios y noche y d铆a, no paraba de recoger indios derramados en los montes y serran铆as por miedo de las guerras pasadas, y el santo var贸n los domesticaba y tra铆a. La Iglesia al igual que los funcionarios de la Corona precisaba concentrar a los indios para vigilarlos en las cuestiones de la fe y obviamente para utilizarlos como fuerza de trabajo para mantener en marcha la econom铆a mediante la encomienda. De Landa asumi贸 como pocos religiosos la necesariedad de enmudecer los vestigios del pasado y de silenciar las tradiciones idol谩tricas extirp谩ndolas en sus ra铆ces m谩s hondas. Su extremado celo religioso para ejercer la represi贸n ideol贸gica y combatir demonios lleg贸 a un punto 谩lgido el aciago 12 de julio de 1562 cuando ejecut贸 el llamado Auto de fe de Man铆 condenando a la hoguera a los C贸dices Mayas en una acci贸n tan devastadora como fue la destrucci贸n de los incunables que atesoraba la biblioteca de Alejandr铆a. Pero su accionar fue a煤n m谩s all谩. Tambi茅n persigui贸 y elimin贸 a los sacerdotes yucatecos, chontales y lacandones que sab铆an interpretar las im谩genes.

Cuando Diego De Landa se entera de la idolatr铆a descubierta en el pueblo de Man铆 recibe la noticia con notable pena, porque entend铆a que ya los indios hab铆an olvidado totalmente las ma帽as viejas. La validez de las conversiones masivas se quiebra. Se hace evidente que los ind铆genas se hab铆an resignado a no manifestar p煤blicamente la veneraci贸n a sus dioses, pero las creencias se manten铆an ocultas y robustecidas por el accionar de sacerdotes poseedores de los antiguos libros de pinturas. El extirpador advierte que fue enga帽ado y que la idolatr铆a se encuentra arraigada a gran profundidad. Resuelve actuar con decisi贸n para no echar por tierra la labor evangelizadora realizada hasta ese entonces. Conservar esa historia demon铆aca narrada en los c贸dices equival铆a a contaminarse con una simbolog铆a contraria a las (sus) escrituras y la posibilidad latente de que en alg煤n momento los indios pudieran recuperar a trav茅s de lo religioso, sus propios valores culturales. De Landa fue implacable. Parti贸 como un rayo para Man铆, a poner remedio en tal idolatr铆a y castigar tal desverg眉enza. Atrap贸 sacerdotes vivos y a otros que hab铆an muerto los desenterr贸 y arrojo a las fieras por apostatas de la santa fe, capturo adem谩s miles de 铆dolos y vasijas sospechosas y al menos 27 c贸dices de historiales de caracteres antiguos. Dejemos al cl茅rigo sintetizar los motivos del auto de fe: Usaban tambi茅n esta gente de ciertos caracteres o letras con las cuales escrib铆an en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con ellas, y figuras, y algunas se帽ales en las figuras entend铆an sus cosas, y les daban a entender y ense帽aban. Hall谩mosles gran n煤mero de libros de estas sus letras, y porque no ten铆an cosa en que no hubiese supersticiones y falsedades del demonio; se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena.

Conviene detenerse en la 煤ltima oraci贸n, perversa y siniestra sin dudas, pero que encierra una constelaci贸n de pistas y posibilita reflexionar sobre una cuesti贸n. Analicemos algunos aspectos. Menciona sobre el gran n煤mero de libros. Es digno de menci贸n que el extirpador de idolatr铆as no tenga impedimento alguno en afirmar aquello que nuestra historia c贸mplice niega: ten铆an libros. De Landa no tiene problemas en afirmar lo contrario dado que los est谩 viendo, los tiene frente a sus ojos, es m谩s, sus ayudantes los est谩n amontonados, preparando una gran pira con ellos. Las culturas mesoamericanas pose铆an soportes picto e ideogr谩ficos para plasmar representaciones simb贸licas estandarizadas. Sin embargo, seg煤n los historiadores oficiales la Am茅rica ind铆gena no consigui贸 traspasar la pre-historia. Como sabemos, la historia comienza con la escritura. Pese a pruebas semejantes, arrojan a nuestras culturas del otro lado de la raya que traza los due帽os del mundo. Someter pueblos incultos es menos arbitrario, menos culp贸geno. Cualquier pretexto es v谩lido cuando lo que prima es el capital. A todo trance nos mantienen del otro lado. Somos prehist贸ricos, no tuvimos escritura. Hasta un soldado de Cort茅s como Bernal D铆az del Castillo lo describe: busc谩bamos en los libros de tributos de Moctezuma los distritos de donde proced铆an los tesoros, o donde hab铆a minas o cacao, o telas para mantas y quer铆amos ir all铆. Primitivos, ex贸ticos, abominablemente diferentes, inasibles, siempre nos ven como no somos y no estamos donde creen vernos.

Como si fuera un eco de Alejandr铆a, Man铆 o Berl铆n que no se diluye, la historia retoma el odio en el bald铆o de Sarand铆: Los libros amontonados fueron rociados con nafta y el juez federal dio la orden de encender la antorcha. Para los neo extirpadores conten铆an falsedades y cosas del demonio. Frente a las atrocidades de la Dictadura de la que se cumplen 40 a帽os, la destrucci贸n de libros parece un tema menor. No lo creo. 隆C贸mo habr谩 sufrido el editor obligado a presenciar la hoguera! Recuerdo que una sola vez le pregunt茅 a Osvaldo Bayer que sinti贸 al abandonar su biblioteca cuando march贸 al exilio. Me miro fijo, movi贸 la cabeza con pesadumbre y se hizo un pesado silencio. Humo, hoguera, exilio, silencio.

Boris Spiwacov, despu茅s de la destrucci贸n de la totalidad del material de su editorial, mantuvo a flote como pudo al CEAL, el dinero que entraba lo destinaba a insumos: tinta y papel. No retiraba nada para s铆, pero el golpe econ贸mico hab铆a sido muy duro. Finalmente las deudas lo consumieron y la editorial cerr贸 sus puertas. En mi casa tengo alguno de sus textos y casi completa la colecci贸n de 鈥淗istoria de Am茅rica en el siglo XX鈥. Spiwacov, un patriota de la talla de Belgrano o Castelli, como ellos crey贸 en una Patria Grande y Justa que ser铆a construida y liberada por la educaci贸n verdadera, y como ellos muri贸 en la completa pobreza. En la actualidad solo subsisten tres c贸dices mayas y cada tanto en viejas librer铆as me encuentro con alg煤n texto del CEAL. Por suerte, la historia es larga y aunque algunos derrotistas no lo crean, esto reci茅n comienza.