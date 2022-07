“Es hora de que nuestra comunidad comprenda el rol que cumplen estos cipayos en la vida, en los daños humanos, ambientales, estratègicos que padece nuestra comunidad. Que no es por una “maldiciòn” que el 51% del territorio isleño y continental de Campana se encuentre bajo dominios extranjeros, que la casi totalidad del territorio costero estè privatizado, que la tierra, el agua, las cuencas, los acuiferos del Río Paraná, estèn siendo apropiados para el uso privado y los beneficios privados de las grandes corporaciones. Esto no viene del cielo, esto fué producido. Es tiempo que comprenda la comunidad que los daños y las victimas fueron provocadas por polìticas pùblicas, ejecutadas por intendentes y funcionarios de Campana y votadas por concejales de oficialismo y oposiciòn. Que durante tres dècadas oficialismo y oposiciòn de Campana ejercieron su poder no a favor de nuestro pueblo sino de la promociòn de fastuosos negocios politicos y empresariales que se traducen en lo que se trata de ocultar: la precarizaciòn social en masa, la contaminaciòn generalizada, la pèrdida del derecho humano al agua, las enfermedades emergentes y los impedimentos para acceder a una vivienda digna y el uso comunitario y ecológico de la tierra.