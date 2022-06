Fotos: Asamblea El Algarrobo

Audio: Ana Chayle (Asamblea El Algarrobo) tras la liberaci贸n de los detenidos

A tan solo un d铆a de la liberaci贸n de los miembros de la Asamblea El Algarrobo, un nuevo hecho represivo ocurri贸 en el acampe anti-minero de Choya: patotas se desplegaban en la zona para continuar la intimidaci贸n a las personas acampadas que no pudieron conseguir con las detenciones. Las patotas son grupos parapoliciales, en este caso configuradas por trabajadores de la empresa junto a polic铆as. 脡stas instalaron un nuevo campamento, el segundo, desde el que impedir que los y las vecinas de la comunidad afectada de Choya lleguen al acampe anti-minero tanto para sumarse, como para llevar provisiones. Y obviamente, su funci贸n es tambi茅n la de intimidar. Ah铆 radica este nuevo movimiento de la empresa y de las instituciones, obviamente asociado al de la detenci贸n de Flores y Brizuela, puesto que la represi贸n no consigue su fin de hacer desistir a la comunidad.

As铆 lo expres贸 el mismo Enzo Brizuela el d铆a de su liberaci贸n: 芦el escarmiento de los militares es ponernos 5 d铆as, 10 d铆as, 20 d铆as en cana [prisi贸n]. Que sepan que con eso no va a obtener nada, a lo sumo a las personas nos va a hacer m谩s unidos. Esa forma de escarmiento ya pas贸 de moda 鈥 ya lo hicieron en los 90, en los 70, ya no tiene sentido禄, en clara alusi贸n a las dictaduras que vivi贸 Argentina. 芦Entonces no hay que tener miedo; ya no tenemos miedo禄, concluy贸.