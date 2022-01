Argentina_Mujer: Hablemos de violencia institucional

por Lenny Cáceres

Enero 03, 2022

La violencia institucional es, tal vez, una de las más invisibilizadas puesto que, prácticamente, no se habla de ella. En innumerables talleres y cursos de actualización profesional, en la mayoría de los casos, se la menciona por encima sin profundizar en sus formas y responsabilidades.

Una de las formas en las que se perpetúa esa violencia institucional y todas las formas de violencia es mediante el lenguaje, incluso cuando hay innumerables guías de escritura, manuales, recomendaciones y capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado. El tema del lenguaje sigue siendo un obstáculo para terminar con las desigualdades y formas de violencia y de gran resistencia en su aplicación inclusiva y no sexista.

Al respecto, el Artículo 1 de la Ley Nº 27.499, denominada Ley Micaela, puntualiza: “Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Por lo expuesto, queda claro que la ley incluye también capacitación en lenguaje inclusivo y, muy especialmente, inclusivo no sexista.

Si bien no lo dice específicamente, no desconocemos que, tanto a nivel nacional como internacional, existen innumerables recomendaciones sobre el uso no sexista del lenguaje visto como una manera que imposibilita la lucha por combatir las desigualdades, por ende, la supremacía masculina y todas las formas de violencia.