Mara Puntano (*)

15 de noviembre 2022

No se rindió en ninguna represión policial ni de fuerza de seguridad, no se rinde en su lucha por vivir. Sigue dando lecciones de dignidad, como cuando estaba preso en el Penal de Villa Las Rosas por orden de la justicia federal de Saltal por ir a la Cámara de Diputados de la Nación y reclamar el pago de las acciones de la Propiedad Participada que hasta hoy se les debe a los extrabajadores de YPF. Al presentar el pedido de Excarcelación, el juez impuso la obligación de pagar una fianza de $10.000 (en esa época eran equivalentes a 10.000 dólares estadounidenses). Cuando comuniqué esa resolución judicial a Mosconi , inmediatamente el pueblo humilde entero voluntariamente aportaba con dinero o con bienes para juntar el dinero requerido por el juez federal.

Así que cuando fui a la cárcel a contarle a Pepino la mala noticia de la fianza impuesta y la buena noticia de que la UTD Mosconi ya tenía ese dinero para pagar su fianza , me dio una lección de dignidad que jamás voy a olvidar.Se negó a que yo pagara esa fianza. Pero por qué Pepino? Le pregunté. “Porque si pagamos esa fianza vamos a dejar un antecedente y todos los jueces van a hacer lo mismo con todo los luchadores.La gente de Mosconi se movilizó por mí porque me conoce y aprecia, pero no lo va hacer por todos. Prefiero seguir en la cárcel antes que perjudicar a otros luchadores”. A pesar de insistirle una y otra vez que aceptara la decisión de los desocupados que estaban esperando su libertad , no aceptó y me firmó una nota expresando su decisión.