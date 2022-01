–

Despu茅s de ganarse un lugar central en la extrema derecha, la fantas铆a del “gran reemplazo” se est谩 infiltrando en una parte cada vez mayor del paisaje pol铆tico franc茅s. Para derribar esta teor铆a, la verdad de las cifras no es suficiente. Debemos atacar su ra铆z ideol贸gica: la divisi贸n del mundo en “razas” incompatibles y rivales.

Para definirla r谩pidamente, la fantas铆a conspirativa del “gran reemplazo” afirma que est谩 en marcha una inversi贸n demogr谩fica en Europa, donde las “poblaciones originales” (es decir, blancas) se est谩n convirtiendo en una minor铆a frente a la inmigraci贸n masiva (principalmente africana o 谩rabe, y musulmana) organizada o incluso orquestada por un “poder de reemplazo” cuya identidad fluct煤a seg煤n las teor铆as.

Desde hace varios a帽os, dem贸grafos y periodistas han demostrado, con cifras que los respaldan, la inanidad de esta teor铆a, con un enfoque que pretende ser neutral y racional: no, Francia no se est谩 desmoronando bajo un flujo migratorio desproporcionado, y no, el Islam no se est谩 convirtiendo en la religi贸n mayoritaria del pa铆s [1].

Sin embargo, la lucha por las estad铆sticas demogr谩ficas y de inmigraci贸n tiene un doble filo. Por supuesto, se pueden demostrar las mentiras de la extrema derecha. Pero tambi茅n podemos encontrarnos en la inc贸moda posici贸n del pol铆tico que alega que a煤n no se ha alcanzado el “umbral de tolerancia” [2]. Sin embargo, nos mueve una doble convicci贸n. En primer lugar, que nunca habr谩 “demasiados” inmigrantes, que las personas y los pueblos deben ser libres de moverse y vivir en paz donde quieran.

En segundo lugar, que lo que est谩 en juego no es un debate racional sobre n煤meros, sino una oposici贸n ideol贸gica entre una visi贸n racista, individualista y nacionalista del mundo, y una visi贸n solidaria, internacionalista y antirracista.

Si la encarnaci贸n moderna de la teor铆a se atribuye al escritor Renaud Camus, la fantas铆a de la invasi贸n de fuerzas extranjeras es un viejo tema de la extrema derecha. La idea impregnaba el pensamiento colonial y, en un texto de 1900, el escritor nacionalista Maurice Barr猫s ya advert铆a de “la invasi贸n de nuestro territorio y de nuestra sangre por elementos extranjeros que aspiran a subyugar a los elementos nacionales”, refiri茅ndose a una naci贸n en decadencia, a una natalidad en descenso, a una inmigraci贸n amenazante y a culturas radicalmente incompatibles.

M谩s all谩 de Francia, la extrema derecha internacional tambi茅n ha elaborado sus propias versiones de estas teor铆as. En su manifiesto, el terrorista noruego Anders Breivik evoc贸, por ejemplo, “Eurabia”, una teor铆a seg煤n la cual una conspiraci贸n tratar铆a de fusionar Europa y los pa铆ses 谩rabes y norteafricanos. En Estados Unidos, la teor铆a del genocidio blanco desarrollada por los supremacistas blancos existe desde finales de la d茅cada de 1990.

El “Gran Reemplazo” no es el fino y met贸dico an谩lisis de la realidad que pretende ser, sino la en茅sima encarnaci贸n de los miedos y odios de los pensadores fascistas.

Deconstruir una visi贸n del mundo

Para deconstruir esta teor铆a, hay que atacarla en su ra铆z: la idea de una divisi贸n de la humanidad en grupos raciales profundamente incompatibles. Aunque los defensores de esta teor铆a pretenden basarse en las diferencias culturales, el “gran reemplazo” se basa de hecho en la idea de la existencia de una raza blanca superior a las dem谩s que debe ser defendida y cuya pureza debe ser preservada frente a las poblaciones negras y 谩rabes (modestamente calificadas de extraeuropeas por los lectores de Camus). Por ejemplo, hace unos meses el semanario de extrema derecha Causeur ilustr贸 su portada “Souriez, vous 锚tes grand-remplac茅s” (sonreid, sois gran-reemplazados) con una foto de beb茅s de piel oscura, con el pelo encrespado o los ojos rasgados, demasiado j贸venes para que se entienda el argumento cultural.

La teor铆a tambi茅n se basa en la idea de una guerra de civilizaciones, seg煤n la cual los pueblos s贸lo pueden vivir en conflicto. Esta visi贸n de una humanidad condenada a una guerra interminable de todos contra todos se utiliza para justificar los discursos islam贸fobos que afirman una incompatibilidad insuperable entre los practicantes del Islam y una identidad francesa supuestamente inmutable y uniforme.

Y la conspiraci贸n jud铆a es la clave

Otro aspecto importante de la “gran sustituci贸n” es la idea de un proyecto organizado, orquestado por agentes en la sombra. Las tesis de Barr猫s eran principalmente antisemitas, fantaseando con un complot jud铆o para destruir la naci贸n francesa y sustituir a sus 茅lites para tomar el poder. Renaud Camus dej贸 de lado esta idea para centrarse en el “choque de civilizaciones” con la cultura musulmana. En esta versi贸n, las 茅lites “islamo-izquierdistas” son vistas como aliadas (conscientes o no) de este “reemplazo”, mientras que los inmigrantes son vistos tanto como peligrosos invasores, como peones en un complot que va m谩s all谩 de ellos.

Sin embargo, esta evoluci贸n no condujo a una verdadera ruptura con el antisemitismo, y personalidades jud铆as como Georges Soros o Jacques Attali se citan regularmente como supuestos actores del complot sustitutivo. Recordemos el lema “Los jud铆os no nos reemplazar谩n” durante la manifestaci贸n neonazi de Charlottesville en 2017 en Estados Unidos.

Jugando con los miedos y afectos m谩s profundos y violentos del pensamiento reaccionario, la teor铆a del “Gran Reemplazo” y sus diversas encarnaciones han sido un elemento recurrente en los recorridos ideol贸gicos de los terroristas de extrema derecha en los 煤ltimos a帽os. En particular, los asesinos de los atentados de El Paso, Christchurch, Pittsburgh y Oslo citaron estas teor铆as como justificaci贸n de sus actos, y el asesino de Christchurch (Nueva Zelanda) incluso titul贸 su manifiesto como El gran reemplazo.

Teniendo en cuenta el n煤mero de actos asesinos que ya ha provocado esta teor铆a, s贸lo cabe preocuparse enormemente por ver c贸mo la adoptan cada vez m谩s actores pol铆ticos. La teor铆a se ha convertido en un tema de debate aceptable en la derecha, pero tambi茅n en la parte m谩s derechista de la izquierda francesa: Arnaud Montebourg consider贸 en octubre que “corresponde a un cierto n煤mero de fen贸menos”.

Cuando son demasiado prominentes como para incitar directamente a la violencia, los defensores de la teor铆a suelen pedir la “reemigraci贸n”, un neologismo de extrema derecha para referirse a la deportaci贸n de las poblaciones migrantes, 隆o incluso de los franceses que no son blancos! Bajo estos t茅rminos suaves y administrativos se esconde una agenda racista y de deportaci贸n.

