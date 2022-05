A. Falta de seguridad:

1. La proteína pico o Spike que la inyección K0 B1T produce en nuestros cuerpos es perjudicial para los vasos sanguíneos y los órganos. Ya sea por infección o por inyección, la proteína pico (spike) provoca endotelitis vascular , lo que significa coagulación en todo el sistema vascular. La inyección hace que el cuerpo del receptor produzca la proteína pico o spike. Ver estudios aqui

2. Las nanopartículas lipídicas atraviesan la barrera hematoencefálica. De hecho, las nanopartículas lipídicas se utilizan en otros fármacos para superar específicamente la barrera hematoencefálica. Si las proteínas pico se expresan en el cerebro, tenemos inflamación cerebral, coagulación y una serie de problemas neurológicos , como GBS, parálisis de Bell, accidente cerebrovascular, etc.

3. Se nos ha advertido, repetidamente, sobre la enfermedad potenciada por la inyección : La vacuna equivocada podría empeorar las cosas al activar demasiado el sistema inmunitario. Esta es la razón por la que las vacunas contra el coronavirus han tenido graves resultados en el pasado.

4. La mejora o mejor dicho aumento de la enfermedad es un problema históricamente bien conocido por los intentos anteriores de desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Los animales en esos ensayos de vacunas sufrieron cebado patógeno o aumento de la enfermedad, lo que causó inflamación en todo el cuerpo y/o mató a los animales.

5. Las personas con deficiencia de ACE2 tienden a ser más propensas a una COVID-19 grave . La proteína pico (Spike) suprime la ACE2 . Por lo tanto, más proteína pico empeora aún más la deficiencia.

6. Eventos adversos graves en los ensayos: el 20% de los sujetos en la cohorte de dosis alta (250 mcg) sufrieron un » evento sistémico de grado 3 » (definido por la FDA como «que impidió la actividad diaria y requirió intervención médica») dentro de los 43 días de recibiendo una dosis de Moderna. Análisis aquí .

7. La proteína pico en estas inyecciones de ARNm ha sido alterada genéticamente para evitar que los receptores ACE2 se cierren correctamente, lo que hace que el receptor regule negativamente ACE2. Esto conduce a un mayor riesgo de hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca ventricular y accidente cerebrovascular .

8. La proteína pico (Spike) tiene un efecto inflamatorio sobre las células endoteliales del cerebro , alterando la función de la barrera hematoencefálica, permitiéndoles cruzar más fácilmente. Dos estudios .

9. Los propios datos del ensayo de Pfizer muestran un aumento del 300 % en el riesgo de eventos adversos, incluida la muerte, a cambio de una reducción del 0,84 % en el riesgo de contraer COVID, una relación riesgo-beneficio que es inconcebible .

10. Esta es la primera vez que se utiliza polietilenglicol en una inyección. Estos investigadores lo identifican como la causa de la anafilaxia.

11. Este artículo , publicado en el International Journal of Vaccine Theory Practice and Research , tiene cuarenta y dos páginas que analizan las consecuencias no deseadas de las inyecciones apresuradas al mercado, incluida la relación de la proteína pico con una amplia gama de enfermedades tanto agudas como prolongadas. patologías inducidas a largo plazo, tales como trastornos sanguíneos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes y enfermedades priónicas.

12. El estudio de biodistribución japonesa de Pfizer demuestra que se han encontrado nanopartículas lipídicas de la inyección en todos los órganos del cuerpo (posiblemente transportadas por la linfa), principalmente en los ovarios. Entonces, no, no se quedan localizados en el lugar de la inyección, como nos han asegurado.

13. Los fabricantes de inyecciones dijeron que la proteína Spike podría sobrevivir en el cuerpo humano durante unos seis meses. Una investigación más reciente encontró que la proteína espiga persistió en pacientes recuperados de COVID durante 15 meses . ¿Quién sabe cuánto tiempo persistirán con refuerzos?

14. Este documento revisado por pares dice: “El análisis de costo-beneficio en el mejor de los casos mostró de manera muy conservadora que hay cinco veces más muertes atribuibles a cada inoculación en comparación con las atribuibles a COVID-19 en el grupo demográfico más vulnerable de más de 65 años. El riesgo de muerte por COVID-19 disminuye drásticamente a medida que disminuye la edad, y los efectos a largo plazo de las inoculaciones en los grupos de menor edad aumentarán su relación riesgo-beneficio, quizás de manera sustancial”.

15. Este documento revisado por pares dice: «de 6 muertes prevenidas por la vacunación, se informaron aproximadamente 4 muertes… que ocurrieron después de la vacunación, lo que arroja una relación riesgo/beneficio potencial de 2:3 «.

16. El propio estudio de Pfizer mostró 4 veces más muertes por paro cardíaco en el grupo que recibió la inyección.

17. Este análisis muestra que el NNTV (Número necesario para vacunar) para niños de 5 a 11 años hace que el análisis de riesgo-beneficio para ese grupo de edad sea alarmantemente alto. En palabras del autor: “En pocas palabras… por cada niño salvado por el la inyección, otros 117 morirían por la inyección”.

18. Los autores de este estudio encontraron que la inmunidad natural se ve afectada al asumir la inmunidad de la inyección, lo que hace que las personas sean más vulnerables a las nuevas variantes .

19. Estos médicos se sintieron obligados por su conciencia a escribir a la FDA sobre una cantidad alarmante de lesiones y muertes posteriores a la inyección que habían visto en su sala de cuidados intensivos. Y otros once médicos siguieron su ejemplo. (nov/21)

20. Testimonios demoledores de personas gravemente heridas por estas inyecciones contra K0 B1T.

21. Está matando niños. Los CDC publicaron un análisis de 14 niños que murieron después de recibir sus vacunas COVID (pero no incluyeron un análisis real).

22. 17.000 médicos y científicos médicos firmaron una declaración pública en contra de vacunar a los niños contra el COVID-19 debido a las consecuencias peligrosas y potencialmente fatales de alterar los genes para producir proteína pico tóxica, que podría causar daños irreparables e irreversibles.

23. Ya se reportaron 70.500 muertes y 5.410.493 efectos adversos luego de la inyección K0 B1T entre Europa y EE.UU al 23 de abril de 2022

24. Datos de VAERS , EE.UU.

El 20% de las muertes se relacionaron con trastornos cardíacos.

El 54% de los fallecidos eran hombres, el 41% mujeres y el resto de los informes de defunción no incluían el sexo del fallecido.

Hasta el 22 de abril, 5.460 mujeres embarazadas informaron eventos adversos relacionados con las vacunas contra el COVID-19, incluidos 1.709 informes de aborto espontáneo o parto prematuro .

25. El CDC admite que los eventos adversos no se informan en VAERS por un factor de 6.5. Multiplique los números anteriores por 6,5 y comenzará a comprender el horror de la inyección masiva de poblaciones enteras (y por qué no lo hacemos).

26. Las compañías de seguros informan un aumento alarmante del 40% en la mortalidad de las personas en edad laboral (18-64 años), en 2021, el año de la vacunación masiva.

27. La investigación independiente realizada por estos médicos sugiere que «la gran mayoría de las muertes que ocurren después de la vacunación son, de hecho, causadas por los pinchazos «. (22/01). Puede encontrar su trabajo de investigación aquí .

28. Graves Fallas y negligencia en el Sistema de Reportes de Efectos Adversos de Vacunas en VAERS, EE.UU.,

la Dra Deborah Conrad denuncia que se esta ocultando la información sobre la cantidad de vacunados dañados por la inyección contra COVID. Se está presenciando coágulos de sangre, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, encefalopatía y arritmia cardíaca después de la vacunación contra el COVID , y que el personal no informa nada a VAERS, y que la mayoría de los profesionales médicos en su hospital ni siquiera saben que VAERS existe.

29. Este estudio de Dinamarca muestra una eficacia negativa de Omicron (lo que significa que los vacunados eran más susceptibles al virus que los no vacunados), lo que confirma que la vacunación afecta la inmunidad contra nuevas variantes.

30 . El premio Nobel de medicina, el profesor Luc Montagnier, advierte sobre el componente priónico de las inyecciones, que son “capaces de introducir modificaciones en las proteínas de forma impredecible. Como médico conocí a 21 personas que recibieron 2 dosis de vacuna Pfizer, hay otra persona que recibió Moderna. Los 21 murieron de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob causada por priones”.

31. Journal of Microbiology and Infectious Diseases publica un artículo sobre el riesgo de enfermedad priónica después de las inyecciones.

32. Más de mil estudios científicos que prueban que las inyecciones K0 B1T no son ni seguras ni eficientes

33. 140 estudios científicos sobre eventos adversos de la inyección K0 B1T que pueden ocurrir en los niños

34. Este artículo de Nature Medicine demuestra una clara asociación con la miocarditis después de la vacunación.

35. Ensayos en animales con las inyecciónes de Pfizer y J&J revelan impacto en los órganos principales.

36. Estudio en 23 millones demuestra aumento del riesgo de problemas al corazon en las inyecciones de Pfizer y Moderna

37. Un informe que muestra 992 atletas jóvenes que colapsaron (y 644 que murieron) debido a un paro cardíaco mientras practicaban su deporte, desde que recibieron vacunas contra el COVID.

B. Falta de Necesidad

1. La tasa de mortalidad por COVID para el promedio es del 0,08 %. Casi las mismas probabilidades de ahogarse accidentalmente. Y eso solo tiene en cuenta la edad. Ni siquiera considerar otros factores de riesgo como la obesidad, la deficiencia de vit-D, las condiciones de salud previas reduce el riesgo de mortalidad cerca de cero. Riesgo de mortalidad por COVID-19 para personas que no son de la tercera edad

2. COVID es mucho menos mortal de lo que pensábamos inicialmente. Virólogo alemán explica.

3. Los médicos han desarrollado protocolos de tratamiento temprano que son efectivos y seguros, y no conllevan ninguno de los riesgos de las inyecciones de ARNm.

4. Los israelíes que ya habían tenido una infección estaban más protegidos contra la variante del coronavirus Delta que los que tenían una vacuna. Artículo científico (el autor hace todo lo posible para incluir «altamente efectivo» y «vital» tantas veces como sea posible, a pesar de los hallazgos de la investigación).

5. Este estudio en el European Journal of Immunology demuestra que la inmunidad natural de una infección previa es duradera y más duradera que la inmunidad vacunada.

6. Este estudio preliminar muestra que la inmunidad recuperada es mucho más fuerte que la protección vacunada.

7. La provincia india de Uttar Pradesh erradicó su curva de muerte por COVID al distribuir un paquete de atención a su población que consiste en medicamentos y suplementos reutilizados . Si realmente quisiéramos la inmunidad de la población, podríamos estar haciendo esto.

8. 150 estudios de investigación (y contando) confirman la superioridad de la inmunidad adquirida naturalmente a la inmunidad vacunada. Relación de estudios al 22/02.

9. El grupo de edad promedio tiene una tasa de recuperación de COVID del 99,632 %. Una vez más, solo teniendo en cuenta la edad, sin considerar otros factores de salud y tratamientos, lo que hace que este número sea aún más alto.

10. Hay más de 1600 estudios que muestran la seguridad y la eficacia de los medicamentos comerciales para tratar el COVID.

11. 72 países han aprobado tratamientos tempranos para COVID. La línea oficial de los EE. UU., por supuesto, es que tales tratamientos tempranos no existen ni se discutirán.

C. Falta de Eficacia (No está funcionando…)

1. No está funcionando #1 TODOS los monos en estos ensayos se infectaron cuando se les expuso el virus vivo. Mmm. Forbes

2. No está funcionando # 2 Este documento de los CDC : «tres cuartas partes de los casos ocurrieron en personas completamente vacunadas». “La carga viral de las personas infectadas con el coronavirus vacunadas y no vacunadas es similar”, es decir que la vacuna no reduce la carga viral.

3. No está funcionando # 3: este estudio demostró una «asociación marginalmente positiva, de modo que los países con un mayor porcentaje de población completamente vacunada tienen más casos de COVID-19 por cada millón de personas». Más inyectados = más casos. Israel: fueron los primeros y más exigentes en vacunar y ahora se encuentran en los casos más altos del mundo.

4. No está funcionando N.° 4 Datos de denunciantes: se documentó que el 90 % de las personas admitidas en el hospital recibieron esta vacuna .

5. No está funcionando #5 : Los hospitales están llenos de pacientes vacunados . (9/21 de noviembre)

6. No está funcionando #6 : A pesar de 9 meses de inyecciones, las muertes por COVID de 2021 ya han superado las de 2020 , y eso solo cuenta hasta octubre.

7. No está funcionando #7 A pesar de la aceptación masiva por parte de los ancianos, la tasa de mortalidad de los ancianos no ha disminuido en absoluto. De hecho, en la categoría de 65 a 74 ha aumentado . (4/21 de diciembre)

8. No está funcionando #8: A pesar de las tasas de vacunación cercanas al 100% en ciertos países y estados, los casos se han disparado. Las vacunas, claramente, no reducen los casos.

9. No está funcionando #9 , no puede funcionar, según estos investigadores . La razón: las inyecciones de COVID producen el tipo incorrecto de anticuerpos . “Las vacunas que se inyectan en el músculo, es decir, el interior del cuerpo, solo inducirán IgG e IgA circulante, no IgA secretora. Dichos anticuerpos no pueden y no protegerán de manera efectiva las membranas mucosas de la infección por SARS-CoV-2”.

10. No está funcionando # 10: este análisis reitera: cuando le inyectan la inyección de COVID, su cuerpo solo inducirá IgG e IgA circulante, no IgA secretora, y estos tipos de anticuerpos no protegen eficazmente sus membranas mucosas del SARS. Infección por CoV-2. Anticuerpos incorrectos = sin protección.

11. No está funcionando # 11: Brote de COVID en una estación de investigación antártica completamente vacunada .

12. No está funcionando #12: La mortalidad por todas las causas está en un máximo histórico , a pesar de un año de inyecciones.

13. No está funcionando # 13: Brotes de COVID en cruceros completamente vacunados . (22/4 de enero) “Los 92 cruceros que actualmente navegan en aguas estadounidenses tenían personas a bordo infectadas con COVID-19”. (

14. No está funcionando # 14 : Los últimos datos del Reino Unido revelan que las personas vacunadas comprenden la mayoría de todas las hospitalizaciones y muertes en el grupo de mayores de 50 años

15. No está funcionando # 15 : La mortalidad por todas las causas fue mayor en 2021 (el año de la vacunación masiva) que en 2020 (el año sin vacunación).

D. Deshonestidad de los Actores Involucrados

1. Aquí hay un artículo de Nature que advierte sobre no apresurar el envío de inyecciones contra el COVID… en marzo de 2020 Moderna ya había enviado su inyección de ARNm al NIAID!

2. Las vacunaciones masivas tienen un historial criminal : por ejemplo, la vacuna contra la gripe porcina en 2009 provocó graves daños neurológicos y juicios por millones .

3. Peter Doshi, editor asociado del BMJ, critica la forma en que se llevan a cabo los ensayos, de forma apresurada y mal pensada. (26/20 de noviembre)

4. Una piedra angular de la investigación científica es que cuando realiza un ensayo experimental, ejecuta un grupo de control. Esto le dice si lo que está probando realmente funciona. Sin embargo, Pfizer y Moderna eliminaron sus grupos de control, lo que parece haber sido deliberado .

5. Eficacia relativa frente a absoluta. Pfizer y Moderna informaron una reducción del riesgo relativo (sobre los grupos de control) del 94 % al 95 %. Suena bien hasta que se calcula la reducción del riesgo absoluto (es decir, la reducción del riesgo para toda la población, considerada frente al riesgo de fondo), que resulta ser más del 0,7 % al 1 %. Este es un sesgo de informe de resultados , utilizado para engañar al público. ¿La mayoría de las personas se arriesgarían a recibir estas inyecciones si supieran que solo ofrecen un aumento del 0,7 % en la protección?

6. Este documento destaca muchas de las fallas importantes en los ensayos clínicos de fase III : la falta de cálculos de reducción de riesgo absoluto (y el consiguiente sesgo del informe), protocolos de estudio contradictorios, definiciones contradictorias de «caso», qué poblaciones fueron excluidas de los ensayos, qué en los puntos fundamentales (endpoints) se estaban midiendo, etc. Además, los autores señalan que estos estudios basan sus resultados de eficacia únicamente en la presencia o no de infección leve, no (como nos han dicho) en prevenir la hospitalización, la enfermedad grave o la muerte, ni en prevenir transmisión.

7. Ciertos médicos no pueden presentar informes VAERS, para monitorear las señales de seguridad .

8. La forma extremadamente irregular en que los ensayos de Pfizer se saltearon los protocolos de seguridad, manipularon las estadísticas (solo probando en personas jóvenes sanas y excluyendo a los grupos más riesgosos) e ignoraron por completo la inmunidad natural.

9. El CDC admite que no tienen datos que muestren que un paciente naturalmente infectado y recuperado transmita el virus, a pesar de afirmar repetidamente que la inmunidad vacunada es superior a la inmunidad natural.

10. Se anuncia seguridad de las inyecciones sin tener estudios de seguridad realizados, desafiando las leyes internacionales sobre el consentimiento informado , y sin siquiera haber sido informados ellos mismos.

11. No hay una vacuna aprobada por la FDA disponible en los EE . UU . La «aprobación» de Pfizer de la que se enteró en los medios fue simplemente una extensión de la EUA (autorización de uso de emergencia) que hace que un medicamento experimental esté disponible en una emergencia. La aprobación fue para Comirnaty , de la cual no hay ningún vial disponible en los EE. UU. Entonces, el público desprevenido piensa «Estoy tomando un producto aprobado por la FDA», pero el fabricante aún disfruta del escudo de responsabilidad que le brinda la EUA.

12. Juegos de definición. Al no contar a los reforzados como «reforzados» hasta 2 semanas después de la inyección, todos los que contraen COVID durante esta fase, a pesar del refuerzo, no se cuentan como «reforzados», lo que hace que el refuerzo parezca mucho más efectivo de lo que es .

13. Jugar descaradamente con las estadísticas de eficacia, como descartar todos los eventos de COVID (casos, hospitalizaciones y muertes) si ocurren dentro de los 14 días posteriores a la inyección (y aplicar incorrectamente estos eventos a la cohorte «no vacunada», haciéndolos lucir mucho peor).

14. “ El CDC no está publicando una gran parte de los datos de COVID que recopila ”. El título del artículo del NY Times lo dice todo. Tienen datos que admiten que han ocultado información bajo la excusa de que creen que provocará “dudas y vacilaciones ante las inyecciones”. Ahora, si los datos de las inyecciones fueran favorables no necesitarían ocultarlos..