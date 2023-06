–

De parte de Traficantes June 21, 2023 230 puntos de vista

Presentaci贸n del libro Ariadna: una interpretaci贸n queer (Herder, 2023). Con Ricardo Espinoza, autor; Lola Matamala, periodista; y Lorena Acosta, fil贸sofa.

驴Y si Ariadna no fuera solamente la compa帽era del gran dios Di贸nysos, sino una expresi贸n de lo femenino, m谩s all谩 del dicot贸mico e ideol贸gico par hombre-mujer? 驴Y si Ariadna expresa la actualizaci贸n de la vida, de los cuerpos, de lo real en sus distintas manifestaciones m铆ticas, literarias, teatrales, cin茅filas, musicales, pl谩sticas, filos贸ficas, filol贸gicas, etc茅tera?

En este libro, Ariadna nombra lo real y lo hace desde un trazo est茅tico, pensante y experiencial de lo femenino en su devenir hist贸rico hasta nuestros d铆as, que cobra sentido en el mundo de la cultura a trav茅s de Esquilo, S贸focles, Ovidio, Nietzsche, Marker, Butler, Malabou, entre otros.

Ariadna nos permite no solo ser humanos en movimiento, en “trans”, sino tambi茅n romper los l铆mites que nos imponemos a nosotros mismos cuando nos traicionamos y no nos emancipamos de tantas necedades y construimos el laberinto de nuestro propio encierro. Ariadna acontece como ese pudor que nos sana y nos redime. Ella somos todos, yo, los otros. De all铆 que sea Ariadna “queer”.

Ricardo Espinoza Lolas (Valpara铆so, 1967) es un acad茅mico, escritor, te贸rico cr铆tico y fil贸sofo chileno. Doctor en Filosof铆a por la Universidad Aut贸noma de Madrid (2003) y Catedr谩tico de Historia de la Filosof铆a Contempor谩nea de la Pontificia Universidad Cat贸lica de Valpara铆so y Miembro del Center for Philosophy and Critical Thought (Goldsmiths. University of London).