–

De parte de Terraindomite May 8, 2021 37 puntos de vista

El gobierno brit谩nico anunci贸 recientemente la creaci贸n de una Agencia de Investigaci贸n e Invenci贸n Avanzada (Advanced Research and Invention Agency (Aria)) de 800 millones de libras (920 millones de euros), financiada por los contribuyentes. Concebida por el antiguo asesor jefe del Primer Ministro brit谩nico, Dominic Cummings, y siguiendo el modelo de la Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzada de Defensa (DARPA) estadounidense, la organizaci贸n se centrar谩 en parte en la investigaci贸n gen贸mica.

La tecnolog铆a del genoma se est谩 convirtiendo en una parte cada vez m谩s importante de la investigaci贸n militar. Dado que el Reino Unido cuenta con algunos de los mejores centros de investigaci贸n gen贸mica del mundo, 驴qu茅 efecto tendr谩 la nueva agencia en la carrera armament铆stica sobre la tecnolog铆a gen贸mica?

En 2019, Darpa anunci贸 que quer铆a explorar soldados editados gen茅ticamente. Tambi茅n ha invertido m谩s de 65 millones de d贸lares (45 millones de libras) para mejorar la seguridad y la precisi贸n de las tecnolog铆as de edici贸n del genoma. Se trata de la famosa tijera molecular de Crispr-Cas, ganadora del Premio Nobel, una herramienta que puede modificar el ADN cortando y pegando secciones del mismo.

Sin embargo, la facilidad de acceso y el bajo coste de las tecnolog铆as basadas en Crispr han suscitado inquietudes sobre la posible modificaci贸n gen茅tica militar potencial y la militarizaci贸n de los virus o las bacterias. Entre ellos, la viruela o la tuberculosis, y pueden ser extremadamente destructivos.

EE.UU. no est谩 solo en su b煤squeda militar de tecnolog铆a gen贸mica. Rusia y China han sido acusadas de utilizar la tecnolog铆a gen贸mica para mejorar sus capacidades militares.

El s煤per soldado

Universal Soldier y Captain America son s贸lo algunas de las pel铆culas de Hollywood que han explorado el concepto de supersoldado. A pesar de su car谩cter de ciencia ficci贸n, varios pa铆ses quieren explorar el potencial de estas perspectivas. Darpa pretende explorar soldados editados gen茅ticamente para convertirlos en 鈥渇谩bricas de anticuerpos鈥, haci茅ndolos resistentes a ataques qu铆micos o biol贸gicos.

En diciembre de 2020, el entonces Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo que hab铆a pruebas de que el ej茅rcito chino estaba llevando a cabo experimentos con humanos con el objetivo de fortalecer biol贸gicamente a los soldados. Esta afirmaci贸n se produce tras un informe del grupo de expertos sobre pol铆tica de Jamestown, en el que se destacan informes que sugieren que Crispr formar铆a una tecnolog铆a clave en China para 鈥渕ejorar la eficacia de combate de las tropas鈥. Sin embargo, no se dieron m谩s detalles.

Sin embargo, no todos los pa铆ses est谩n preparados para utilizar la edici贸n de genes o incluso la tecnolog铆a gen贸mica para mejorar a los soldados. El comit茅 de 茅tica militar franc茅s aprob贸 recientemente la investigaci贸n sobre el 鈥渁umento鈥 de los soldados, como los implantes que podr铆an 鈥渕ejorar la capacidad cerebral鈥. Sin embargo, el comit茅 advirti贸 que no se pod铆an cruzar ciertas l铆neas rojas, como la edici贸n del genoma o la eugenesia. En palabras m谩s sinceras de la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Florence Parly, se trataba de 鈥渦n s铆 a Ironman, pero un no a Spiderman鈥 (Ironman obtiene sus superpoderes de un traje mientras que Spiderman fue mordido por una ara帽a radiactiva).

En Rusia, el ej茅rcito est谩 estudiando la posibilidad de dotar a su personal de pasaportes gen茅ticos que permitan evaluar las predisposiciones gen茅ticas y los biomarcadores, por ejemplo, para la tolerancia al estr茅s. Esto podr铆a ayudar a colocar a los soldados en l铆neas militares apropiadas, como la Marina, el Ej茅rcito del Aire, etc. El proyecto gen茅tico tambi茅n pretende comprender c贸mo reaccionan los soldados ante situaciones de estr茅s, tanto f铆sica como mentalmente.

La posici贸n brit谩nica

Hay indicios de que el Reino Unido ser谩 m谩s audaz y menos responsable en su investigaci贸n de defensa gen茅tica que muchos otros pa铆ses. Por ejemplo, ARIA no estar谩 sujeta a solicitudes de libertad de informaci贸n, a diferencia de Darpa.

El Reino Unido tambi茅n ha estado a la vanguardia de la puesta en marcha de una tecnolog铆a no militar controvertida y pionera en materia, como los beb茅s de tres padres. Y no han faltado los informes gubernamentales que han enfatizado la importancia de la tecnolog铆a genoma en el 谩mbito de la defensa y la seguridad.

En 2015, una revisi贸n de la defensa nacional brit谩nica destac贸 la influencia que los avances de la ingenier铆a gen茅tica pueden tener en la 鈥渟eguridad y la prosperidad鈥. En la reciente revisi贸n de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Pol铆tica Exterior 2021, el gobierno brit谩nico volvi贸 a destacar su importancia para la 鈥渄efensa y la seguridad nacionales鈥.

La falta de responsabilidad propuesta por Aria, combinada con la misi贸n general del gobierno de extender la tecnolog铆a del genoma a aplicaciones de seguridad y defensa, crear谩 un foco de debates y discusiones. En los 煤ltimos a帽os, cient铆ficos brit谩nicos han recibido financiaci贸n de la Darpa para investigaciones gen贸micas controvertidas, como la extinci贸n gen茅tica de especies invasoras como los mosquitos o los roedores. A pesar de su promesa, esto podr铆a tener un potencial desastroso para socavar la seguridad alimentaria y amenazar los ecosistemas de las naciones.

La posibilidad de una nueva carrera armament铆stica para avanzar en esta investigaci贸n s贸lo conducir谩 a soluciones m谩s radicales y potencialmente peligrosas. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre c贸mo ayudar谩 Aria a la investigaci贸n gen贸mica en el 谩mbito militar. El camino que elija el Reino Unido tendr谩 consecuencias duraderas sobre c贸mo percibimos la tecnolog铆a gen贸mica en el espacio p煤blico.

Yusef Paolo Rabiah

Traducci贸n: verdadypaciencia