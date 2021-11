–

Las fuerzas de seguridad p煤blica estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a M茅xico por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. 鈥淒e acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero鈥, sostiene siete organizaciones de derechos humanos, de M茅xico y Alemania, en un informe publicado este mes.

El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH por sus siglas en alem谩n) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportaci贸n ilegal de armas.

De acuerdo con las conclusiones del tribunal alem谩n, la licencia para la exportaci贸n de m谩s de 4.200 rifles de asalto de la empresa a M茅xico se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.

Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alem谩n para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde ser谩n utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alem谩n hab铆a considerado cr铆tica la situaci贸n en varios estados mexicanos, y hab铆a prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron all铆.

Dos empleados de la empresa enfrentan penas en r茅gimen de libertad condicional y a multas por la exportaci贸n ilegal de fusiles de asalto G36 a M茅xico. El tribunal los consider贸 responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar m谩s de 3 millones de euros.

Las organizaciones subrayan que, adem谩s de los 4.200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles m谩s a otras regiones de M茅xico, que el gobierno alem谩n considera seguras. 鈥淟a exclusi贸n de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es m谩s que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situaci贸n de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupci贸n e impunidad imperantes, M茅xico en su conjunto nunca deber铆a haber recibido armas鈥, dicen en su informe.

A d铆a de hoy Alemania no cuenta con instrumentos jur铆dicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. 鈥淯na nueva Ley de Control de la Exportaci贸n de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportaci贸n. Dicha ley deber铆a otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportaci贸n, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas鈥, defienden.

Desaparici贸n forzada

El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de M茅xico: miles de personas han sido v铆ctimas de desaparici贸n forzada en los 煤ltimos a帽os. Seg煤n las cifras oficiales, el n煤mero supera ya los 90.000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado est谩n directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpet煤a ya que las v铆ctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.

El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei 鈥 Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acci贸n 鈥 隆detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agust铆n Pro Ju谩rez, A.C., Coordinaci贸n Alemana por los derechos humanos en M茅xico, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net 鈥 Stop the Arms Trade (Red Global 鈥 detengan el armamento) y Ohne R眉stung Leben (Vivir sin Armas).