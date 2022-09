En la noche del 12 de Septiembre se produjeron ataques desde los territorios ocupados por Azerbaijan luego de la guerra del 2020, hacia el territorio soberano de la Rep煤blica Armenia. De acuerdo al reporte del Ministro de Defensa se produjeron ataques con artiller铆a, morteros, drones y armas de gran calibre hacia la poblaci贸n civil en Vardenis, Sotk, Artanish, Goris y Kapan. La 芦operaci贸n militar! azer铆 se cobro la vida de m谩s 130 personas y otras 7 mil debieron huir de sus hogares. Ayer, una movilizaci贸n en Caba se concentro en la Canciller铆a para solidarizarse con el pueblo armenio y exigir que el gobierno revise su postura y condene la agresi贸n, 芦no es un conflicto entre las partes. Hay un Estado agresor y hay un pueblo agredido que esta sufriendo esos ataques禄. Por Yeraz Apkarian para ANRed.

Es destacable que, aunque Armenia es un peque帽o pa铆s aparentemente sin mayor importancia en la escena pol铆tico 鈥 econ贸mica mundial, cuando nos adentramos un poco en la geopol铆tica resulta ser bastante diferente.

El exembajador iran铆 en Azerbaijan, Mohsen Pak-Ain, denunci贸 que Turqu铆a incit贸 a su pa铆s hermano a invadir la regi贸n oriental de Armenia para favorecer la venta de armas de Israel a Azerbaijan. Israel se encuentra en el top de los diez exportadores que m谩s armas venden en el mundo, y sus tres principales compradores son: India, Azerbaijan y Vietnam. Sin embargo, en los 煤ltimos a帽os su volumen de ventas cay贸 en m谩s del 5%.

Por su parte, las declaraciones desde Bak煤 indican que la intenci贸n de esta invasi贸n es la de obtener por la fuerza un corredor en Syunik (el corredor de Zangezur) para conectarse por tierra de manera directa con la regi贸n de Najichevan y Turqu铆a. Asimismo, son frecuentes las declaraciones refiriendo que incluso Erevan es territorio hist贸rico de ellos.

En octubre de 2021, Aliyev afirm贸 que 鈥渢anto Turqu铆a como Azerbaijan tomar谩n las medidas necesarias para materializar el corredor de Zangezur鈥. Sin embargo, tanto Rusia como Ir谩n se han pronunciado negativamente a este respecto. El presidente iran铆 afirm贸 en numerosas oportunidades que no aceptar谩 ning煤n cambio en la frontera con Armenia.

El n煤mero de v铆ctimas fatales del lado armenio a partir de esta invasi贸n supera el de 130, m谩s de siete mil ciudadanos debieron abandonar sus hogares debido a los ataques, y en las 煤ltimas horas los mismos azer铆es han hecho circular un video donde desnudan y desmembran a una soldado armenia. De igual manera, han tomado prisioneros de guerra y en sus propias filmaciones puede verse que los azer铆es usan uniformes rusos para confundir a los armenios.

Como mencionamos al principio de esta nota, Armenia es una regi贸n de suma importancia en la planificaci贸n pol铆tica econ贸mica de sus vecinos. En principal instancia, Armenia configura el principal obst谩culo a la hora de unir los pa铆ses t煤rquicos,que persigue Erdogan desde hace mucho. Frecuentemente ha declarado sobre su intenci贸n de crear la Gran Turan, una versi贸n moderna de lo que fuera el Imperio Otomano.

Respecto a Syunik puntualmente, donde se esperan nuevos ataques, incluso desde Najichevan, podemos mencionar los siguientes factores que ayudan a comprender por qu茅 intentar apresar esa regi贸n:

Tweet del presidente azer铆, Ilham Aliyev.c ( 芦Armenia ni siquiera es una colonia, ni siquiera es digna de ser una sirvienta.禄). El Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, pidio intervenci贸n a Blinken, Macron y Putin sobre la escalada con Azerbaijan y ha solicitado ayuda a la OTSC.

Armenia is not even a colony, it is not even worthy of being a servant.

鈥 Ilham Aliyev (@presidentaz) January 29, 2015