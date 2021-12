–

En los 煤ltimos d铆as, se ha hablado de un cierto acercamiento entre Turqu铆a y Armenia, evidenciado, entre otras cosas, por la apertura mutua de misiones diplom谩ticas. Para entender este supuesto acercamiento, es necesario mirar el contexto de la Tercera Guerra Mundial en curso

Armenia es, por desgracia, una de las regiones v铆ctimas de esta guerra. La derrota en la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, provoc贸 una mayor erosi贸n en Armenia. El pa铆s, cuya econom铆a se basa principalmente en la agricultura y en las divisas de los trabajadores del extranjero, as铆 como en la ayuda internacional, ya hab铆a experimentado una grave polarizaci贸n con la 鈥渞evoluci贸n de terciopelo鈥.

Nikol Pashinyan, a pesar de haber mantenido su posici贸n como primer ministro en las recientes elecciones, no ha podido superar ni la polarizaci贸n ni los problemas del pa铆s. Es evidente que la naci贸n se adentra cada vez m谩s en una situaci贸n desesperada.

Tras la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, se produjo la divisi贸n de la regi贸n. El 鈥渁cuerdo de paz鈥 consolid贸 el dominio de Rusia. Adem谩s de Rusia, China, India, Ir谩n, Turqu铆a, Estados Unidos, Gran Breta帽a y otras potencias est谩n en la regi贸n. Por supuesto, cada una de estas potencias tambi茅n quiere hacerse con el mayor trozo posible del C谩ucaso Sur y se disputan su reparto.

Sin embargo, Armenia no es el 煤nico pa铆s en disputa. Aunque Azerbaiy谩n no se ha separado completamente de Rusia, el pa铆s ya est谩, en gran medida, bajo la influencia de Turqu铆a. Esto es especialmente cierto en las esferas econ贸mica y militar. Georgia est谩 igualmente bajo la influencia de Turqu铆a, pero la representaci贸n de la OTAN es primordial en este caso. El deseo de la OTAN de ganar territorio en Ucrania tambi茅n tiene consecuencias en esta regi贸n.

Frente a la hegemon铆a rusa, es una opci贸n l贸gica desde el punto de vista de estos estados. Al mismo tiempo, se reavivan las esperanzas de un acercamiento a la Uni贸n Europea (UE) y a la OTAN. De este modo, se puede crear al menos una esperanza en Armenia, que puede apoyar la superaci贸n del sentimiento de derrota y la erosi贸n resultante de este.

Sin embargo, si Turqu铆a extiende su influencia ser谩 muy doloroso para los pa铆ses. Turqu铆a lleva mucho tiempo intentando establecer una esfera de influencia que se extienda hasta Pakist谩n y que incluya a los pa铆ses de Georgia, Armenia, Azerbaiy谩n y los llamados 鈥渆stados turcos鈥. Mientras el Estado turco hace esto, tambi茅n busca la manera de estar en l铆nea con las pol铆ticas regionales de Estados Unidos y Gran Breta帽a. Sin embargo, al mismo tiempo, Armenia tambi茅n se encuentra en una fr谩gil dependencia de Rusia. Rusia, cuando se lo permite su ciclo econ贸mico, es un obst谩culo para el expansionismo turco.

Los avances como el nombramiento de representantes mutuos por parte de Turqu铆a y Armenia, y la apertura temporal de las fronteras pueden parecer, por supuesto, positivos a primera vista. Sin embargo, cuando se ven los objetivos imperialistas-expansionistas que persigue Turqu铆a esta evoluci贸n parece menos esperanzadora.

El gobierno actual no cambiar谩 este rumbo. Al igual que Turqu铆a est谩 entregando Anatolia al capital, saque谩ndola y destruy茅ndola, tambi茅n lo har谩 Armenia. Esta es la realidad del capitalismo.

Estamos en una guerra post-moderna de lucha por el reparto de la regi贸n. Tambi茅n es una fase en la que no est谩 claro qui茅n est谩 confabulado con qui茅n. No basta con conocer la geometr铆a, porque las reglas geom茅tricas no se aplican a estos procesos. Se trata m谩s bien de c贸mo y de qu茅 manera se utiliza la energ铆a en la guerra actual. Por lo tanto, ser谩 m谩s decisivo qui茅n gane y contin煤e el juego, que qui茅n lo inicie. La cuesti贸n realmente importante es c贸mo los pueblos, m谩s all谩 de los capitalistas, avanzan en su b煤squeda de libertad e igualdad.

FUENTE: Aykan Sever / Yeni 脰zg眉r Politika / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

