Andrea Vicario, publicado originalmente para Nueva Tribuna.

Este viernes arranc贸 en Barcelona el primer juicio contra un fondo buitre por cl谩usulas abusivas en los contratos de alquiler de viviendas. El litigio se inici贸 el 2 de octubre de 2020 con una demanda interpuesta por el Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda, que se pusieron a disposici贸n de la demandante, Silvia Torres, inquilina de una vivienda propiedad de la empresa Lazora Sociedad Inmobiliaria SL, que a las puertas de la Ciudad de la Justicia ha relatado c贸mo ha sido de dif铆cil hacer frente a los 鈥渁busos鈥 a los que se ha visto sometida.

Se trata de una demanda judicial por la v铆a civil al ser un contrato de adhesi贸n entre un particular y Lazora. La base jur铆dica de la denuncia es que el contrato no estuvo firmado entre dos particulares, sino que la arrendataria 鈥渟e vio forzada a firmarlo sin ninguna posibilidad de negociaci贸n previa鈥.

La defensa pretende demostrar que las 10 cl谩usulas incluidas 鈥渟on ilegales y atentan contra el derecho del consumidor y contra el derecho a la vivienda鈥.

La sentencia puede sentar un precedente y afectar a centenares de inquilinos en toda Catalu帽a. Azora es el tercer fondo buitre con m谩s viviendas en Espa帽a. Sus 鈥減r谩cticas fraudulentas鈥 y las 鈥渟ubidas abusivas鈥 no se dan solo en Catalu帽a, sino tambi茅n en otros territorios, especialmente en ciudades como Madrid o Donostia, donde al igual que en Barcelona inquilinos de distintos pueblos y distritos comenzaron a organizarse desde 2019 para defender sus derechos.

La demanda se帽ala hasta 10 cl谩usulas abusivas dentro del contrato, que el juez tendr谩 que determinar si son ilegales y, por tanto, si deja el contrato sin efectos.

10 cl谩usulas abusivas

Bonificaciones fraudulentas

Una de las cl谩usulas abusivas m谩s destacadas son las llamadas 鈥渂onificaciones鈥. Bajo este t茅rmino, Lazora impone subidas de alquiler interanuales que superan el IPC. Concretamente impone subidas de hasta el 20% una vez se han superado los 3 primeros a帽os de contrato (en contratos de 7 a帽os). Esta cl谩usula 鈥渆s contraria鈥 al Decreto Ley de marzo del 2019 que proh铆be incrementos por encima del IPC.

Seguro de impago

En los contratos Lazora hace pagar al arrendatario un seguro por impago. En la demanda se afirma que este gasto 鈥渆s totalmente ilegal en cuanto que responde al inter茅s del arrendatario y no del arrendador鈥.

Falsa declaraci贸n de negociaci贸n de las cl谩usulas

Una de las cl谩usulas m谩s controvertidas dentro del contrato es la que afirma que cada una de las cl谩usulas han sido negociadas individualmente entre la empresa arrendadora y el arrendatario. 鈥淓sto es totalmente falso en cuanto que los inquilinos no pudieron acceder al contrato de alquiler hasta el mismo d铆a de la firma y a las oficinas de la empresa鈥, afirman y a帽ade que 鈥渘inguna de las cl谩usulas ni elementos contractuales pudieron ser negociadas ni tampoco contrastadas con la opini贸n de ning煤n abogado y experto, dado que la empresa Lazora se neg贸鈥.

Posibilidad de retenci贸n de fianza

La empresa se reserva el derecho de retener la totalidad de la fianza si no se cumple con alguna de las condiciones de retorno de la vivienda, por muy 铆nfima que sea, por ejemplo, no haber pintado las paredes, cuesti贸n desestimada por los tribunales.

Penalizaci贸n por demora en la entrega de llaves

Azora impone el pago de hasta el 300% del precio del alquiler por cada d铆a que se retrase la entrega de llaves. Esto quiere decir que, si un alquiler es de 900 euros, lo que corresponder铆a a unos 30 euros por d铆a, por cada d铆a que el inquilino est茅 en el piso fuera de contrato supondr铆a un coste de hasta 90 euros diario. No se prev茅n penalizaciones equivalentes por el caso que qui茅n incumpla sea Lazora.

Autorizaci贸n por inclusi贸n al registro de morosos

Azora obliga a los inquilinos a dar su consentimiento porque la empresa los pueda incorporar al registro de morosos. 鈥淓sto no solo sobrepasa las competencias jur铆dicas de Azora en cuanto que para incorporar datos personales al LODP hace falta que se cumplan ciertos requisitos, sino que es abusiva porque limita los derechos del arrendatario y no es una cl谩usula rec铆proca (el arrendatario no podr铆a incorporar a Azora al registro de morosos si no le vuelven la fianza, por ejemplo)鈥, se asegura en la demanda.

Renuncia a derechos en caso de interrupci贸n de los suministros

Esta cl谩usula exonera de responsabilidad a Azora en caso de interrupci贸n de los suministras, violando su obligaci贸n de garantizar 鈥渓a habitabilidad de la vivienda鈥 y a la vez no es rec铆proca dado que obliga al arrendador a seguir cumpliendo en sus obligaciones (pago del alquiler, aunque la vivienda no re煤na con las condiciones de habitabilidad).

Derecho del arrendador a hacer visitas peri贸dicas a la vivienda para comprobar su estado

Esta cl谩usula es abusiva dado que el arrendador se reserva el derecho a acceder a la vivienda previo aviso al arrendador. Contradice la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, que estipula que las visitas se podr铆an hacer previo consentimiento del arrendador en base a sus necesidades.

No devoluci贸n de gastos en caso de que el arrendador incumpla el contrato

En caso de que haya un incumplimiento de contrato, aunque sea por parte del arrendador (por ejemplo por mal mantenimiento de la vivienda), el arrendatario no tiene derecho a ser compensado. Es una cl谩usula no rec铆proca, porque si fuera el arrendatario quien incumpliera el contrato, este s铆 que tendr铆a que hacer una compensaci贸n econ贸mica a Lazora.

Gastos por incumplimiento

El contrato estipula que ante cualquier incumplimiento ser谩 el arrendatario quien tendr谩 que asumir los gastos judiciales, sobrepasando las competencias de un juez, que es quien tendr铆a que decidir qui茅n asume todos los gastos en caso de un proceso civil.

El juicio se retomar谩 el pr贸ximo 30 de noviembre con el testimonio de un perito de Azora y las conclusiones finales de ambas partes.

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragon猫s, ha interpelado directamente la nueva consejera de Vivienda de la Generalitat, Marina Berasategui Canals, para que en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de Catalu帽a se regulen y proh铆ban directamente todas estas cl谩usulas abusivas y no sea necesario para los inquilinos tenerlas que llevar a juicio una a una.