El movimiento agroecol贸gico y alimentario del sur de Espa帽a se moviliza ante los precios injustos de los alimentos y el modelo agroalimentario y rural insostenible.



Ecologistas en Acci贸n se suma a la Declaraci贸n 芦Productoras y Consumidoras unidas en la cesta y la vida禄 y organizar谩 acciones reivindicativas en Andaluc铆a y Murcia en el marco de esta campa帽a.

Cada vez cuesta m谩s dinero llenar la cesta de la compra, mientras quienes producen los alimentos no reciben precios justos por ellos, no pudiendo cubrir los costes de producci贸n, ni vivir dignamente de su trabajo. La denuncia de esta situaci贸n es uno de los principales motivos por los que ha surgido esta iniciativa de movilizaci贸n espont谩nea, que aprovechando la celebraci贸n el 17 de abril del D铆a de la Lucha Campesina, quiere poner sobre la mesa la necesidad de un cambio de modelo, no s贸lo desde la propia organizaci贸n y coordinaci贸n del sector primario productivo, sino de la mano de la necesaria concienciaci贸n de los consumidores, la sociedad y la clase pol铆tica.

Una de las principales acciones, de entre las muchas que se organizar谩n bajo el paraguas de #LaCestaYLaVida entre el 12 y el 21 de abril de 2023, es la publicaci贸n de una Declaraci贸n por el D铆a de la Lucha Campesina 2023, la cual se ha elaborado por distintas personas y organizaciones del medio rural, del sector agrario, del movimiento agroecol贸gico y del movimiento alimentario, y a la cual puede adherirse libremente cualquier otra para suscribir su contenido, a trav茅s del siguiente link.

Ya son distintas organizaciones las que han mostrado su apoyo a dicha Declaraci贸n. El objetivo es rebelarse ante la acuciante necesidad de un cambio de modelo y una transici贸n hacia la agroecolog铆a ya que cada vez hay m谩s gente que come menos, que come peor y que se va comiendo sus ahorros.

Mientras, las personas que se dedican a la agricultura, ganader铆a o pesca siguen cautivos por un modelo agroalimentario que obliga a producir alimentos en mucha cantidad pero menos saludables, debido principalmente a los bajos precios que les pagan quienes ganan dinero de especular con los alimentos: las cadenas de supermercados, las grandes marcas de la alimentaci贸n, los bancos que las financian y los gobiernos auton贸micos y estatal que lo permiten.

Sin embargo, pensamos que no todo est谩 perdido a煤n, y por ello otro de los objetivos es poner de relieve a quienes s铆 lo est谩n haciendo bien, mostrando el apoyo incondicional a quienes producen desde un enfoque m谩s agroecol贸gico alimentos saludables para el medio ambiente, y de calidad, y a quienes los consumen.

Necesitamos organizarnos en torno a alternativas construidas colectivamente que faciliten la compra de alimentos locales, sin qu铆micos, de temporada y sin explotaci贸n laboral: recuperar los mercados de abastos, nuevas formas de supermercados cooperativos y ecol贸gicos, estrategias de canales m谩s directos entre productoras y consumidoras, ecomercados en cada pueblo y en cada ciudad.

Debemos exigir mayor transparencia de la cadena alimentaria y su cadena de valor y un mayor control sobre los intermediarios y grandes cadenas, para revertir la tendencia actual de que los supermercados eligen lo que comemos.