Los referendos en las rep煤blicas populares del Donb谩s y las regiones de Jers贸n y Zaporiyia sobre la adhesi贸n a Rusia arrancaron este viernes y se extender谩n por cinco d铆as. De resultar positiva la consulta popular, alrededor de cinco millones de personas podr铆an convertirse en ciudadanos rusos.

Uno de los centros de votaci贸n del referendo en la ma帽ana de hoy. Video: Canal de Telegram Levi

Con informaci贸n de Prensa Latina, teleSUR y canales de Telegram Donbass Devushka, Denis Pushilin, Levi.

Los colegios electorales en las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk y en las provincias ucranianas de Jers贸n y Zaporiyia abrieron sus puertas a las 08:00, hora local, para que los habitantes decidan sobre su adhesi贸n a Rusia.

Miles de personas se acercaron a los centros de votaci贸n a partir de las 05H00 GMT en las regiones de Donetsk y Lugansk (este) y las zonas ocupadas de Jers贸n y Zaporiyia para participar en la consulta popular.

De resultar positiva, alrededor de cinco millones de personas podr铆an convertirse en los pr贸ximos meses en ciudadanos rusos.

Seg煤n las autoridades locales, las regiones est谩n preparadas para la consulta de adhesi贸n, al que, seg煤n informes, asistir谩n observadores rusos y extranjeros.

A inicios de esta semana, los representantes de las C谩maras P煤blicas de las autoproclamadas rep煤blicas de Donetsk y Lugansk se dirigieron a sus l铆deres con la petici贸n de celebrar inmediatamente un referendo sobre la inclusi贸n de las regiones del este ucraniano a Rusia.

Los residentes de estos dos territorios tendr谩n que responder a la pregunta de si apoyan 鈥渓a incorporaci贸n de la rep煤blica a la Federaci贸n de Rusia como entidad constitutiva鈥.

Explicando el motivo de la decisi贸n, el 贸rgano consultivo de Lugansk destac贸 que el paso garantizar谩 la protecci贸n de su territorio y crear谩 nuevas oportunidades para su reconstrucci贸n y la 鈥渧uelta a una vida pac铆fica plena鈥.

Tras ello, el primer ministro de la Rep煤blica Popular de Donetsk, Denis Pushilin, se dirigi贸 al presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, con una petici贸n, en caso de resultar positiva la consulta popular, de analizar la adhesi贸n de la rep煤blica a Rusia 鈥渓o antes posible鈥.

Los 贸rganos consultivos de Jers贸n y Zaporiyia tambi茅n solicitaron a las autoridades militares y civiles la celebraci贸n de refer茅ndums para la inclusi贸n al territorio ruso.

En estas regiones, ocupadas por las tropas rusas desde el mismo inicio de la operaci贸n militar especial, la papeleta presenta la interrogante: 鈥溌縀st谩 usted a favor de que la regi贸n se separe de Ucrania, cree un estado independiente y se una a la Federaci贸n de Rusia?鈥.

En el Donbass, donde desde el 2020 s贸lo el ruso tiene el estatus de lengua estatal, las papeletas se imprimen en dicho idioma, mientras que en las regiones de Zaporiyia y Jers贸n la pregunta est谩 en ucraniano y ruso.

Las autoridades de la provincia ucraniana de Jers贸n anunciaron que esperan la participaci贸n de unos 750 mil votantes, en tanto en la regi贸n de Zaporiyia hay 500 mil personas en las listas de electores.

En la Rep煤blica Popular de Donetsk se imprimieron un mill贸n y medio de papeletas, de acuerdo con el n煤mero de personas que pueden acudir al referendo.

鈿★笍MOSCOW, Residents of the people鈥檚 republics of Donetsk and Lugansk (DPR and LPR), as well as the liberated territories of the Kherson and Zaporozhye regions, will cast their ballots in referendums on accession to Russia between September 23 and 27. 鈥 Per TASS

#ReferendumNOW pic.twitter.com/3BT1P94p4r

鈥 嗉衡iZeth Garc铆a G鈥⑧蓟鈸焽佛焽衡潳锔 (@ULFHLSS) September 23, 2022