El conflicto de ArreBeef ya cumple tres meses, donde los trabajadores denuncian la precarizaci贸n, los magros salarios y la represi贸n sufrida a manos de la Polic铆a Bonaerense. 鈥淒espidieron a 85 compa帽eros entre los cuales s贸lo a algunos les lleg贸 el telegrama de despidos, mientras que a otros, como en mi caso, directamente no nos dejan ingresar a la empresa a pesar de presentarnos a trabajar鈥, detall贸 Mart铆n Toro, trabajador tercerizado.

En la entrada de la planta industrial ubicada en P茅rez Mill谩n, Provincia de Buenos Aires, se llevan a cabo medidas para que los reincorporen y den cauce a su reclamo salarial.

Desde Tribuna conversamos con Mart铆n Toro, trabajador de la firma Vincenti encargada de comprar producci贸n a ArreBeef, que junto a otros compa帽eros/as acompa帽aron desde un principio la huelga y actualmente sostienen la olla en el lugar y distintas iniciativas para continuar la lucha.

驴En qu茅 situaci贸n se encuentran actualmente?

Ac谩 necesitamos un aumento, nos pagan miseria. Yo soy de una empresa tercerizada que le compra tripa a Arrebeef y me sum茅 porque estamos reclamando lo mismo que los compa帽eros, mejores condiciones laborales.

Ya en la actualidad despidieron a 85 compa帽eros entre los cuales s贸lo a algunos les lleg贸 el telegrama de despidos, mientras que a otros, como en mi caso, directamente no nos dejan ingresar a la empresa a pesar de presentarnos a trabajar.

La empresa nos trata de delincuentes cuando en realidad estamos reclamando por algo b谩sico, mejores condiciones de trabajo y salario digno.

La Federaci贸n de la Carne por su lado se encarg贸 de denunciarnos al igual que la empresa, traicion贸 a los trabajadores en su causa y se deslig贸 de sus reclamos. Son los mismos que nos trataron de inorg谩nicos al frente del ministerio.

驴Ahora c贸mo siguen con el reclamo?

Estamos realizando ollas populares en la entrada de la empresa, donde la compa帽era Camila Becerra encabeza la organizaci贸n y lleva adelante las iniciativas junto a otros compa帽eros.

Debemos aclarar que no se arregl贸 el salario por que las paritarias fueron del 15%, donde cobramos con suerte 22/23.000 pesos por quincena, que ya no te alcanza para nada con los aumentos de los alquileres, la comida, etc.

Venimos pidiendo que Luis Perez del sindicato se vaya porque se rob贸 medicamentos y, junto a Miguel Tapia, de la C谩mara de Frigor铆ficos, nos realizaron propuestas de salarios a la baja.

A algunos compa帽eros los han integrado al trabajo ya, pero somos cerca de 250 los que sostenemos las medidas, junto a otros compa帽eros que se encuentran trabajando que tambi茅n han sido denunciados.

Convocatoria a Nueva Reuni贸n de Solidaridad con la Lucha de Arrebeef

Jueves 13/5 a las 18 horas

Convocamos a las organizaciones obreras a una nueva reuni贸n de solidaridad con las y los trabajadores de Arrebeef que seguimos luchando por la reincorporaci贸n, tanto en la v铆a judicial como con acciones e iniciativas de lucha y visibilizaci贸n.

Tambi茅n exigimos que dejen de perseguirnos judicialmente y utilizar eso para despedir a quienes reclamamos por un salario mejor para todos.

Continuamos luchando por la unidad de quienes est谩n trabajando y quienes todav铆a no pudimos entrar, porque no es delito luchar por el salario, por las condiciones de trabajo o contra quienes nos traicionan, como Luis Perez y la Federaci贸n.

Con las organizaciones de distintos lugares del pa铆s que nos est谩n ayudando, vamos a seguir peleando por nuestros derechos y la reincorporaci贸n a nuestros trabajos.

La dirigencia que nos traicion贸 y se puso del lado de Hugo Borrel y la empresa, marcando compa帽eros y haciendo listas que luego fuimos despedidos, se merece el repudio de los compa帽eros y las compa帽eras.

No permitamos este pisoteo de nuestros derechos.

Compartimos el zoom para la reuni贸n.

https://zoom.us/j/95585332682?pwd=elg2OXlIK2hlejYzRjhmSVRIVGY5Zz09

Trabajadorxs de Arrebeef en lucha

11/5/21

Contactos:

Marcelo Cardozo 鈥 3329 33-7773.

Carolina Becerro 鈥 3329 64-6378.

Mart铆n Toro 鈥 3329 55-4603.

Eric Mendez 鈥 3329 31-6582.

