En portada: Bases de apoyo del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional marchan en San Crist贸bal de las Casas, Chiapas, para protestar contra la guerra en Ucrania y todas las guerras en el mundo. Foto: Jeny Pascacio.

Son 17 meses que restan de gobierno a Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, actual presidente de M茅xico. Desde su arribo a la silla presidencial, los vientos de cambio soplaron con fuerza, y no es para menos, los megaproyectos del gran capital que no pudieron empujar los anteriores gobiernos, los est谩 concretando 茅l a una velocidad impresionante. Pero, en este juego, hay ganadores y perdedores, entre ellos, los pueblos que resisten al avasallamiento de la nueva oleada capitalista pintada de sustentable, como las comunidades aut贸nomas zapatistas donde se han agudizado los ataques paramilitares.

Apenas algunos d铆as atr谩s, mientras se entonaba en 72 rincones del planeta en una misma voz la exigencia de un 隆Alto a la guerra en comunidades zapatistas!, el ind铆gena base de apoyo zapatista, Jorge L贸pez S谩ntiz, sufr铆a las secuelas de un impacto de bala que le dejo heridas en el intestino. Organizaciones de M茅xico y del mundo denunciaron que los ataques proven铆an del grupo paramilitar Organizaci贸n Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO), creado durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque las protestas resonaron en distintos espacios de noticias, m谩s de 800 detonaciones de armas de fuego continuaron impactando a las casas, escuelas y cl铆nicas aut贸nomas, adem谩s de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN).

鈥淒el 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continu贸 con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacci贸n de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Mois茅s y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas鈥, denunciaron cientos de organizaciones e individuos que conforman el Espacio de Coordinaci贸n Nacional Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a un@, nos tocan a tod@s.

Esta Coordinaci贸n se帽ala que las agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista desde que surgi贸 en el a帽o 1994, cuando se firm贸 el Tratado de Libre Comercio de Am茅rica del Norte (NAFTA, por sus siglas en ingl茅s). 鈥淎hora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis econ贸mica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin m谩s recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hect谩reas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar m谩s de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios鈥, resalta este conjunto de colectividades mediante comunicado.

AMLO niega la violencia paramilitar

A pesar de las constantes denuncias durante el mandato de Obrador, en la conferencia de prensa que realiz贸 en el estado de Chiapas el 23 de junio, asegur贸 tenazmente que, 鈥渉ay dirigentes de la sociedad civil, incluso, de las organizaciones de defensa de derechos humanos que no nos ven con buenos ojos鈥, sin mencionar nada relevante de los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas.

AMLO asegur贸 no ser 鈥淪alinas鈥 (en referencia a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de M茅xico en 1994), y tambi茅n dijo 鈥渘o soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calder贸n鈥 refiri茅ndose a los exmandatarios que le presidieron.

Obrador reafirm贸 que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, 鈥渆ntonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente, de violar derechos humanos鈥.

Adem谩s, resalt贸 que sus pol铆ticas sociales han ayudado 鈥減orque en programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados, participan todos. Porque se produjo mucha divisi贸n abajo. Entonces, poco a poco se ha ido logrado la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero pues tambi茅n informando y aclarando las cosas鈥.

Las colectividades que han expresado su solidaridad con el movimiento zapatista mostraron su preocupaci贸n tras las declaraciones del mandatario mexicano, adem谩s, 鈥渆sta actitud no s贸lo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del pre谩mbulo de un ataque f铆sico y/o medi谩tico todav铆a mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad鈥.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil tambi茅n se pusieron en alerta, 鈥渕anifestamos nuestra preocupaci贸n y lamentamos la difamaci贸n en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas鈥, se expres贸 desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas (CDH Frayba), ya que consideran que se vulnera su trabajo en medio de este contexto de violencia paramilitar, utilizada seg煤n esta organizaci贸n 鈥減ara el control social, pol铆tico, econ贸mico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente鈥.

Los ataques

Del 19 al 21 de junio el grupo armado nuevamente accion贸 contra las comunidades zapatistas, casi 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre en tres d铆as, as铆 como la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del EZLN.

El Frayba ha registrado que desde que AMLO lleg贸 al poder hasta la fecha se han perpetrado m谩s 110 ataques armados contra comunidades aut贸nomas zapatistas. 鈥淓stos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de caf茅, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba鈥, remarca esta organizaci贸n de derechos humanos.

Esta organizaci贸n, con sede en Chiapas, sostiene con firmeza que quienes han perpetrado estos ataques forman parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo gobernado por el Partido Verde Ecologista de M茅xico, que son quienes canalizan los recursos de los programas sociales del gobierno federal, como Sembrando Vida.

Contrario a lo que sostiene el presidente de la Rep煤blica mexicana, estos programas 鈥渆n el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonom铆a y autodeterminaci贸n y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguraci贸n territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios鈥.