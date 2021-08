–

No deber铆a sorprender demasiado la llamada ofensiva ultrarreaccionaria concretado en el auge de una extrema derecha en este inefable pa铆s que, en realidad, siempre estuvo ah铆 desde aquella estafa denominada Transici贸n. Hablamos, claro, de una sociedad espa帽ola con una memoria hist贸rica profundamente distorsionada por la victoria del llamado bando nacional, en una cruenta guerra civil iniciada por un intento de golpe de Estado de los facciosos, y una posterior dictadura de casi cuatro d茅cadas; hechos m谩s que evidentes para cualquiera que tenga bien oxigenado el cerebro, que no terminan de ser condenados por nuestra indescriptible derecha patria. As铆, se proyecta colocar pasado este verano de 2021, si no podemos evitarlo, una impactante estatua de varios metros que homenajea el centenario de la Legi贸n y su ubicaci贸n no parece casualidad: la c茅ntrica Plaza de Oriente de Madrid; ese lugar que ha dado tantas alegrias a la ultraderecha patria. La impactante imagen elegida, ni siquiera han tenido la intenci贸n de maquillarla de modernidad 鈥渄emocr谩tica鈥, algo que al menos hubiera dado lugar a otro debate, ya que no hay quien se trague eso de observar ahora las fuerzas armadas como colectivos bientencionados esforzados en misiones 芦humanitarias禄 en lejanas tierras.

No, la imagen escogida, presumimos que de manera nada gratuita, es la de un legionario de 1921 como s铆mbolo de uno de los episodios m谩s repulsivos de la historia militar espa帽ola: la Guerra Colonial del Rif entre los a帽os 1909 y 1927. Los actos de la Legi贸n, ese gran cuerpo homenajeado, en este conflicto fueron tan deleznables, que solo mencionarlos hiela la sangre en las venas. Cualquiera que sepa m铆nimamente de historia, vincular谩 la creaci贸n de esta sangrienta fuerza armada expedicionaria con dos repulsivos reg铆menes: la monarqu铆a de Alfonso XIII, bisabuelo del actual jefe de Estado del reino de Espa帽a, y la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Recordaremos tambi茅n que la Legi贸n fue fundada por el admirador del fascismo Mill谩n Astray y que, adem谩s de sofocar la Revoluci贸n de Asturias de 1934, fue clave para la victoria de Franco y sus secuaces en la Guerra Civil. Los innumerables cr铆menes cometidos en el Rif, se repitieron luego en la pen铆nsula. Parece mentira que la historia contempor谩nea de este inenarrable pa铆s siga produciendo excrecencias de este calible, mientras otras naciones de 芦glorioso禄 y opresor pasado, al menos, hacen cierto examen de conciencia.

Al parecer, el talentoso y sumamente reaccionario escultor, experto en glorificar la historia militar espa帽ola, es el mismo que perpetr贸 la dedicada a Blas de Lezo, que tantas alegr铆as dio al partido ultraderechista Vox, y la que homenajea a los llamados H茅roes de Baler. Esta 煤ltima, es tan impresionante en lo est茅tica, como repulsiva en su loa a una de las mayores lacras que ha conocido la humanidad, el militarismo, que ha empujado al sacrificio a innumerables j贸venes en en nombre de esa abstracci贸n aberrante llamado naci贸n, que sigue dividiendo a la humanidad e impidiendo la fraternidad universal. Como dije al principio, no deber铆a asombrar demasiado que se apruebe la instalaci贸n de la susodicha obra de homenaje a la Legi贸n, gobernando en la capital nuestra lamentable derecha patria. Pero, lo que s铆 causa estupor e indignaci贸n es que los art铆fices de la estatua lleguen a afirmar que no hay connotaci贸n ideol贸gica alguna. Debe ser que nacionalismo e ideolog铆a, combinaci贸n nefasta que hecho correr r铆os de sangre en la historia de la humanidad, es siempre de otros.

Juan C谩spar