Marisa Rubio en su instalaci贸n. Ph Guyot, cortes铆a Malba

No cabe duda que los atravesamientos entre arte y psicoan谩lisis nacieron con Freud mismo. La teor铆a psicoanal铆tica no es concebible sin su constante abrevar en obras como Edipo Rey de S贸focles, Santa Ana, la Virgen y el Ni帽o de Leonardo da Vinci, diversas obras de Goethe, de Heine y de Shakespeare; la Gradiva de Jensen, los frescos de la capilla de San Brizio de Signorelli se encuentran entre los m煤ltiples disparadores que impactaron sobre el pensamiento freudiano. Estas obras no fueron simples referencias, sino que, claramente, motivaron algunos aspectos de su teor铆a y lo enriquecieron en la comprensi贸n del ser humano, imprescindible para desarrollarla.

Narcisa Hirsch, El mito de Narciso. Mujeres que hablan con su propia imagen, Transfer digital 16 mm, 1974-2005. Ph S. Di Segni

En estos d铆as el MALBA reabri贸 sus puertas para permitirnos acceder a la muestra Terapia, curada por Gabriela Rangel, Ver贸nica Rossi y Santiago Villanueva. Esta se abre con una instalaci贸n de Maria Rubio (1976): La mujer de negocios que se lamentaba de no poder vivir en el campo que, en ese contexto, parece remitir a una sala de espera o a una (no)sala de espera ya que 茅stas no proliferan en los consultorios psicoanal铆ticos. Luego se despliegan no cronol贸gicamente, como en el Inconciente, distintos per铆odos del arte sobre los que sobrevuela el surrealismo que abrev贸 en el psicoan谩lisis para dar diversas y muy ricas manifestaciones. Distintos ejes se van desplegando: lo siniestro, lo on铆rico, el arte del encierro manicomial, el narcisismo, la autorrepresentaci贸n, el test de Rorschach, la historia y lxs protagonistas de la APA y la relaci贸n entre lenguaje e Inconciente.

Minerva, Autorretrato, 贸leo sobre tabla, 1946. Ph cortes铆a Malba

El psicoan谩lisis influy贸 en diversos movimientos y artistas argentinxs y diversos artistas lo hicieron sobre psicoanal铆stas de nuestro medio, como Lautremont en Pichon Rivi猫re. El auge de la 鈥渢erapia鈥 que nombra esta muestra fue tan grande que 茅sta no se limit贸 a los consultorios sino que circul贸 por las calles y los medios masivos, sobre todo, en Buenos Aires, ciudad que fue llamada 鈥渃apital mundial del psicoan谩lisis鈥 desde que convoc贸 para el Congreso Mundial de la IPA, de 1991, a un n煤mero inimaginable de participantes dif铆ciles de reunir en otras capitales del mundo.

A铆da Carballo, Sin t铆tulo, L谩piz sobre papel, 1955. Ph Victoria Webb, cortes铆a Malba

Y fue aqu铆, donde Jacobo Fijtman vivi贸 28 a帽os en el Hospital Borda y cre贸 su poes铆a surrealista; donde Oscar Masotta atraves贸 arte y psicoan谩lisis con sus anti happenings; donde Emilio Rodrigu茅 transit贸 la novela y el cine con Hero铆na, donde tantxs usuarixs de instituciones de la salud mental produjeron sus obras en espacios como la Colonia Oliveros (Provincia de Santa Fe) de la cual Claudia del R铆o nos muestra bell铆simas obras en la Terapia del Malba.

Alicia D麓Amico, Retrato de Marie Langer, fotograf铆a, 1983, cortes铆a Malba

La muestra re煤ne una riqu铆sima colecci贸n de pinturas, tintas, grabados, esculturas (algunas de Libero Badii tan poco conocidas como notables) videos (como el de Narcisa Hirsch que juega con su nombre y la autoimagen) fotograf铆as (como las de Grete Stern que recreaban sue帽os y los atrapantes retratos de Alicia D麓Amico). No faltan, tampoco, las publicaciones antipsicoanal铆ticas, entre las cuales un volante de 1986 que invitaba a una marcha al Congreso de la Naci贸n de detractores de la terapia, lo que constituye una muestra de la enorme difusi贸n y peso que lleg贸 a tener.

Emilia Guti茅rrez, Alucinaci贸n, Tinta sobre papel, 1994, Ph Nicol谩s Beraza, cortes铆a Malba

Quiero se帽alar, por 煤ltimo, algo muy importante para m铆. Se exhiben all铆 dos libros atravesados por arte y psicoan谩lisis: Muerte y destrucci贸n en la obra de Sameer Makarius y Hacia la pintura, de Franco Di Segni, mi padre, que fue artista pl谩stico y trabaj贸 con Enrique Pichon Rivi猫re y con Franz Van Riel en Ver y Estimar coordinando grupos de psicon谩lisis aplicado al arte.

La selecci贸n de artistas incluye, y esto me parece muy destacable, un alto n煤mero de mujeres. Decid铆 ilustrar esta nota s贸lo con ellas, dado que la mayor parte de las veces quedaron excluidas. Para apreciarlas como se merecen, as铆 como tambi茅n las de sus colegas varones y todo el riqu铆simo material reunido, hay que visitar la muestra reabierta el 18 de junio hasta el 16 de agosto.

Como la pandemia sigue entre nosotrxs mejor aprovechar lo antes posible la apertura con la reserva de turno.

[1] Dra. en Medicina, UBA, psiquiatra, colaboradora de Leedor. Artes visuales con Meditaciones de una visitante.

