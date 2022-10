–

Durante la madrugada del 20 de octubre desconocidas manos depositan un objeto extra帽o en el ingreso del edificio donde se albergan las empresas del grupo Angelini, espec铆ficamente en Sercor S.A dependiente de AntarChile, en la adinerada comuna de Las Condes.

Durante la ma帽ana el conserje ingresa el bolso para luego llamar a la polic铆a ante las sospechas. Al lugar acude personal del GOPE, encontrando un tuvo de PVC con cables y un temporizador. El fiscal Barros, jefe de la Fiscal铆a Sur se帽alo sobre el artefacto鈥 alto poder de destrucci贸n. No era el t铆pico artefacto que encontr谩bamos habitualmente con p贸lvora negra鈥.

鈥淟o podemos comparar con el que fue enviado al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que es de un poder de destrucci贸n mayor鈥. Al poco tiempo se sabr谩 que se trat贸 de dinamita.

D铆as despu茅s la acci贸n fue revindicada mediante correos electr贸nicos, por parte de la 鈥淔racci贸n Auton贸mica Cristian Valdebenito 鈥 Nueva Subversi贸n鈥. Cristian Valdebenito fue asesinado por la represi贸n en marzo del 2020, durante los 煤ltimos d铆as de la revuelta y combates en Plaza Dignidad.

Ante esta situaci贸n los familiares sacan una declaraci贸n p煤blica, asegurando la inexistencia de un v铆nculo directo con ellos, pero legitimando la acci贸n y la utilizaci贸n del nombre de Cristian.

La investigaci贸n quedo a cargo de la fiscal铆a Sur.

*Aclaraci贸n P煤blica de familia de Cristian Valdebenito

En los medios de comunicaci贸n se ha difundido ampliamente la noticia de una bomba que se adjucar铆a un grupo llamado 芦Fracci贸n Auton贸mica Cristian Valdebenito禄.

Queremos aclarar que como familia no tenemos relaci贸n ni conocimiento alguno sobre ese grupo, si es que existiese.

Cristian Valdebenito validaba todas las formas de lucha, y en ese sentido hay muchos grupos de la juventud y el pueblo en lucha que reivindican el sacrificio que dio nuestro padre por la lucha. Nos llena de orgullo que los mejores combatientes del pueblo contra la injusticia social pongan la bandera del Valdy en la lucha.

Dicho esto, aclaramos que el hecho de que un grupo de compa帽eros use el nombre del Conejo, no quiere decir que la familia est茅 relacionada.

Entendemos, de todas formas, que el atentado fue dirigido hacia los ricachones de este pa铆s, y no contra el pueblo, por lo tanto no nos sumamos al coro de la prensa burguesa que sataniza a la Primera L铆nea y a quienes buscan conseguir la justicia que los distintos gobiernos le niegan al pueblo. Reiteramos, la realidad ha demostrado que solo luchando se consigue justicia. Y todas las formas de lucha son v谩lidas contra un estado y un sistema que asesina y reprime al pueblo cada dia.

Cristian Valdebenito y su lucha son patrimonio del pueblo.

Adjudicaci贸n de atentado explosivo contra Sercor S.A dependiente de

AntarChile

La noche del 19 de octubre, a tres a帽os de la revuelta atacamos con dinamita la empresa SerCor ubicada en la comuna de Las Condes, espec铆ficamente en el edificio 150 de Av. El Golf.

SerCor S.A es una empresa del centro corporativo del Grupo Angelini que ofrece asesor铆as y apoyo a directorios de empresas para el desarrollo administrativo de sus negocios capitalistas. SerCor est谩 bajo el control de AntarChile que es una sociedad mayor de inversionistas, tambi茅n perteneciente al Grupo Angelini, y que gestiona activos por m谩s de 20.000 millones de d贸lares

AntarChile es propietaria de m谩s del 70% de las acciones de forestal Arauco, empresa con 1.6 millones de hect谩reas de monocultivo responsables de la degradaci贸n y devastaci贸n de los suelos y que repercute severamente contra las condiciones m铆nimas que necesita una comunidad para vivir; como, por ejemplo, el acceso al agua y tierras cultivables. Adem谩s, el proyecto MAPA impulsado por Arauco planea

modernizar la industria de la celulosa en el sur de Chile reforzando el extractivismo transnacional en Argentina, Brasil, Per煤, Ecuador, Colombia, Uruguay, Canad谩, Estados Unidos, Panam谩, entre otros pa铆ses.

Antar tambi茅n es propietaria de las empresas pesqueras de Corpesca, Igemar y Orizon con un control en activos de m谩s del 80%. Hay que recordar que la empresa pesquera Corpesca soborn贸 pagando m谩s de 200 millones al exsenador Jaime Orpis (UDI) y a la exdiputada Marta Isasi (ex UDI) para que defendieran los intereses industriales pesqueros en el congreso. Longueira, fue otro de los que sac贸 provecho en esta trama; conocida es la 鈥淟ey de Pesca鈥 o 鈥淟ey Longueira鈥, la cual beneficiaba a la gran industria pesquera en desmedro del pescador aut贸nomo. A trav茅s de distintos proveedores, este pol铆tico recibi贸 una suma de 730 millones de pesos entre septiembre de 2009 y marzo de 2015 provenientes de la empresa Corpesca. Dicho soborno buscaba influenciar a que el proyecto de Ley fuera favorable a las grandes empresas industriales de la pesca.

Como si fuera poco, Antar es propietaria en un 90% de las empresas de distribuci贸n de combustible y gas como Copec, Abastible, Metrogas y Agesa, y otros negocios de las mineras de Camino Nevado y Alxar. La gran mayor铆a de las empresas antes mencionadas tienen un piso en particular en el edificio que hemos atacado. Representan agencias claves para la consolidaci贸n del sistema neoliberal y extractivista, desde antes de dictadura hasta la actualidad.

Hoy vemos como el gobierno de Boric est谩 siendo c贸mplice de la ratificaci贸n del Tratado Integral y Progresista de Asociaci贸n Transpac铆fico (TPP-11), que sin duda les entrega mayores atribuciones legales a las empresas de AntarChile. Este gobierno es parte de alianzas establecidas por FA, PS, PPD, PC, quienes, en su momento en conjunto con la derecha, le hicieron un cortafuegos a la revuelta de octubre con la apertura a un pacto constitucional, y que ahora est谩 volviendo al mismo curso, con un nuevo proceso constituyente entre los grupos dominantes concertacionistas. Negamos de este proceso que parti贸 y culmin贸 siendo un fracaso, centralizando las luchas a niveles de discusi贸n burocratizantes en el que la espera y el reacomodo econ贸mico es el dulce m谩s sabroso.

A lxs compa帽erxs de acci贸n, a quienes continuaron coherentes y persistentes en el nuevo sendero insurreccional abierto tras la revuelta; nuestros saludos e incondicional apoyo.

A quienes 鈥渆ntienden鈥 el voto de 鈥渁narquistas鈥 conversos, quienes optaron por camuflar la guerra social en bonachonas pr谩cticas y discursos, 隆nada!. Ning煤n Estado Pluri-Policial destruir谩 nuestras

perspectivas hacia un nuevo mundo, y con ello la revuelta contin煤a recargada junto a quienes no se cegaron en el oasis constitucional alzado sobre la sangre de nuestrxs muertxs y finalmente rematado con la traici贸n de la salida del plebiscito.

Aclaramos que no somos 鈥渓obos solitarios鈥 como suele tildar la prensa hegem贸nica a los ataques explosivos del 煤ltimo tiempo. Tal designaci贸n se encuentra cargada de integrismos y fanatismos religiosos que imprimen un sello de vanguardia o heroificaci贸n que no compartimos en absoluto.

Nuestra acci贸n, sea individual o colectiva, tiene un sentido iconoclasta. Esta vez no actuamos solxs. Somos muchxs y cada vez seremos m谩s.

隆Solidaridad revolucionaria con Juan Aliste, Marcelo Villarroel, M贸nica Caballero, Francisco Solar, Joaqu铆n Garc铆a, Maw眉nhko, Tom谩s, Mattias Jordano, Lechuga, Felipe R铆os y lxs presxs Mapuche!

隆Por la destrucci贸n de la modernizaci贸n capitalista, compa帽erx solo faltas tu, a multiplicar el accionar aut贸nomo!

Fracci贸n Auton贸mica Cristian Valdebenito 鈥 Nueva Subversi贸n