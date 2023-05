–

La caravana El Sur Resiste 2023, convocada por el Congreso Nacional Ind铆gena (CNI) y organizaciones aliadas, recorri贸 zonas afectadas por los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoce谩nico en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucat谩n y Campeche, del 25 de abril al 7 de mayo.

La difusi贸n de campa帽as informativas traducidas en lenguas ind铆genas, el mapeo de los megaproyectos, an谩lisis de redes sociales, encuentros nacionales para las juventudes y una movilizaci贸n internacional, fueron los acuerdos a los que lleg贸 la asamblea de la caravana, tras la culminaci贸n de las actividades.

El 5, 6 y 7 de mayo, se efectu贸 el Encuentro Interno y el Internacional en el Centro Ind铆gena de Capacitaci贸n Integral (Cideci) en San Crist贸bal de Las Casas. De la primera reuni贸n surgieron acuerdos con las comunidades articuladas.

El primero contempla una campa帽a informativa intensa con materiales audiovisuales, traducidos en lenguas originarias 鈥攖odas las que sean posibles鈥 y para ello 鈥渟e necesitar谩n muchas personas voluntarias鈥.

Como segundo punto, har谩n el mapeo de megaproyectos, empresas y academias involucradas, resistencias y alternativas de autonom铆as rebeldes. El tercero se trata de una revisi贸n del contenido de redes sociales, celulares e internet; as铆 tambi茅n el funcionamiento de las drogas 鈥渜ue enferman a los j贸venes de comunidades y barrios de las ciudades鈥.

Para llevar a cabo el cuarto acuerdo impulsar谩n encuentros nacionales de juventudes; 鈥渢enemos que llegar a las juventudes porque necesitan levantar esta bandera de la vida y son de los grupos m谩s afectados en este momento por el sistema pol铆tico patriarcal鈥.

Por 煤ltimo, como quinto punto, convocar谩n a una manifestaci贸n masiva internacional a fin de a帽o, antes de la inauguraci贸n de los 鈥渕egaproyectos de muerte鈥 programados para finales de a帽o; 鈥渘o definimos fecha, pero proponemos que sea el 12 de octubre, por el significado de la nueva colonizaci贸n de nuestros territorios por estos megaproyectos鈥.

La traves铆a

Los pueblos y organizaciones convocados por El Sur Resiste llegaron al ejido La Gloria, municipio de Pijijiapanel pasado 24 de abril. Al siguiente d铆a (25) partieron rumbo al ejido El Progreso para celebrar el foro en el que locales denunciaron las altas tarifas de energ铆a el茅ctrica de la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE).

Alzaron la voz contra las concesiones mineras de empresas de otros pa铆ses que tienen inter茅s en los recursos naturales de la Costa de Chiapas, la misma zona que conectar谩 con los megaproyectos federales, y donde se proyecta el Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, por el que ya ocurrieron despojos de tierras.

Posteriormente la caravana se traslad贸 a Tonal谩 para concentrarse en la plaza central para el mitin programado. 鈥淎ndar es la forma m谩s importante de gritar, de alzar la voz y exigir, principalmente contra los embates del gobierno a los megaproyectos, la invasi贸n de la tierra y del territorio鈥, dijeron en apoyo, las organizaciones que recibieron a la caravana, entre ellas el Frente C铆vico Tonalteco.

En el micr贸fono, las integrantes de la caravana denunciaron el gasoducto que atravesar谩 Tonal谩 y que representa un peligro para la poblaci贸n por los riesgos de exposici贸n y la grave contaminaci贸n que genera a los suelos y al agua.

Se pronunciaron contra los trabajos de rehabilitaci贸n para activar el 鈥淭ren de la Costa鈥 o Panamericano, pues dijeron que solo traer谩 beneficio para empresarios y pol铆ticos, y a los habitantes solo riesgos, 鈥渃omo el Tren Maya鈥.

La comunidad otom铆, residente de la Ciudad de M茅xico, tom贸 la palabra: 鈥渉oy estamos aqu铆 en esta lucha El Sur Resiste, igual que el centro de M茅xico, igual que todo el mundo; nuestra lucha es por la vida, y venimos a decirles a los gobiernos que no estamos de acuerdo con que nos maten y nos desaparezcan, o fabriquen cosas que no hemos hecho鈥.

La caravana parti贸 el mismo 25 de abril rumbo a Puente Madera, Oaxaca, donde los pobladores hicieron una caminata para recibir a los pueblos del sureste de M茅xico. 鈥淰amos a continuar defendiendo el monte del Pitayal que fue entregado en asambleas ama帽adas con c贸mplice de la corrupci贸n el Instituto Nacional de Pueblos Ind铆genas (INPI)鈥, se escuch贸 en el meg谩fono.

Se preguntaron d贸nde est谩 el discurso en el que los pueblos ind铆genas ser铆an sujetos de derecho, informados y consultados, 鈥渆s mentira compa帽eros, sali贸 peor la cosa por la clase pol铆tica que miente y traiciona; pero los pueblos tienen dignidad y no se venden鈥.

Al siguiente d铆a, los integrantes de la caravana llegaron al Monte del Pitayal para escuchar la explicaci贸n sobre las especies que peligran por el Parque Industrial y el Corredor Interoce谩nico. All铆, la comunidad reiter贸 que no permitir谩 la entrada de m谩quinas, 鈥淧uente Madera va a seguir defendiendo lo que es del pueblo de San Blas Atempa鈥.

Para seguir articulando redes en Oaxaca, el convoy visit贸 el campamento y plant贸n 鈥楾ierra y Libertad鈥 en Mogo帽e Viejo, municipio de San Juan Guichicovi, que protesta contra el Corredor Interoce谩nico.

鈥淓l gobierno dice que no va a entregar el territorio, pero lo est谩 haciendo con los empresarios y nos est谩n ignorando porque ni siquiera tenemos una informaci贸n clara de lo que est谩 pasando; ni siquiera nos explicaron el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA)鈥, se帽alaron los hablantes de la lengua mixe.

Explicaron que, aunque el ferrocarril interoce谩nico en el Istmo de Tehuantepec fue inaugurado hace m谩s de 100 a帽os, en esta nueva etapa el gobierno federal est谩 reclamando m谩s tierras y utilizando t铆tulos de concesi贸n adquiridos durante el gobierno dictatorial de Porfirio D铆az.

El plant贸n 鈥楾ierra y Libertad鈥 sufri贸 un desalojo violento con la detenci贸n de seis integrantes, luego de la visita de la caravana El Sur Resiste. Horas m谩s tarde, obtuvieron libertad y el campamento se restableci贸.

La caravana se pronunci贸 contra las agresiones e hizo hincapi茅 en la violencia que se ejerci贸 contra las mujeres por parte de la Guardia Nacional, la Polic铆a Estatal y la Marina.

鈥淓xigimos al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal el cese inmediato del hostigamiento en contra de los defensores de la tierra y del territorio y particularmente en el caso del campamento tierra y libertad en el Istmo y el desistimiento de las 贸rdenes de aprehensi贸n en contra de 17 integrantes de la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa y la absoluci贸n del compa帽ero David Salazar vinculado a proceso鈥, expres贸 El Sur Resiste.

El mar y el crimen avanzan

En su paso por El Bosque, Tabasco, los habitantes dieron a conocer que por los efectos del cambio clim谩tico el mar avanza y destruye sus viviendas. Han perdido escuelas y 61 viviendas, por lo que organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado para que las instancias correspondientes reubiquen a las familias en tierras justas en las que puedan vivir.

鈥淩eubicaci贸n urgente e inmediata de la comunidad El Bosque en el municipio de Centla, Tabasco, quienes son desplazados ambientales v铆ctimas del calentamiento global producido por el sistema extractivista voraz que contin煤a depredando y deforestando los territorios鈥, exigi贸 la caravana.

鈥淣o es desarrollo, es despojo鈥, 鈥渘o es sequ铆a, es saqueo鈥, 鈥渆l agua es un tesoro que vale m谩s que el oro鈥, fueron las consignas en la marcha que se desarroll贸 en Carrillo Puerto, Yucat谩n. En el mitin pol铆tico hablaron del incremento del crimen organizado a la par del avance de los megaproyectos.

La comunidad maya denunci贸 la muerte de los cenotes. Tambi茅n alertaron por la desaparici贸n de la Pen铆nsula con la llegada del tren, 鈥渆se tren no es maya ese tren es militar鈥, dijeron.

El d铆a nueve del recorrido de El Sur Resiste, los pueblos, organizaciones y medios de comunicaci贸n llegaron a Xpujil, Campeche, para realizar una marcha y una asamblea, 鈥渆l gobierno quiere acabar con nuestros pueblos, pero hoy somos semilla 隆Calakmul no se vende se ama y se defiende!鈥.

El proyecto militar del tren est谩 acabando con el agua y la selva, denunciaron, 鈥渘os est谩n imponiendo una forma de vivir m谩s alejada de nuestros or铆genes, 隆exigimos respeto a nuestros usos y costumbres!鈥.

Aqu铆 la caravana exigi贸 que en el ejido Nicol谩s Bravo sea revocada la asamblea ilegal del 5 de marzo del 2023 donde de manera ilegal se aprob贸 el paradero del tren en favor del grupo Azc谩rraga, que da帽ar谩 m谩s de 100 centros ceremoniales mayas. As铆 como la cancelaci贸n inmediata de los trabajos del tren, en espec铆fico de la construcci贸n del tramo 7, la instalaci贸n de un casino militar y el desarrollo tur铆stico en la comunidad de Xpujil.

Un grupo de investigadores europeos se帽al贸 que, desde el inicio de la caravana, tambi茅n se realizaron acciones de protesta en empresas de Alemania vinculadas en megaproyectos como el tren y el Corredor Interoce谩nico.

Recordaron que incluso las armas usadas por las fuerzas de seguridad militar son enviadas desde Alemania y Espa帽a. Convocaron a los pueblos mexicanos a articularse con poblaciones del 鈥渟ur de Europa鈥 que tambi茅n est谩n en la lucha, 鈥渆n Europa tenemos un sur鈥.

Tren militar

El 5 de mayo, la caravana 鈥淓l Sur Resiste 2023鈥 regres贸 a Chiapas con una marcha por las calles de Palenque, siendo la pen煤ltima parada de la caravana, que culmin贸 con un mitin y la salida rumbo a San Crist贸bal de Las Casas.

En el mitin dirigieron un mensaje al presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, cuestionando en qu茅 parte del proyecto del Tren Maya existe espacio para los pueblos originarios.

Los pueblos mayas que habitan la regi贸n de Palenque dijeron que incluso en las zonas arqueol贸gicas no se les permite la entrada para realizar sus ceremonias, 鈥溌縠n verdad cree que el Tren Maya, que lleva nuestro nombre, tenga el esp铆ritu maya? 驴O lleva nuestro nombre para seguir enga帽ando?鈥, cuestionaron.

En la lectura del pronunciamiento manifestaron que as铆 como no los consultaron para hacer uso del nombre maya, siguen siendo ignorados en el otorgamiento de servicios b谩sicos de salud, 鈥渟e muere la gente de c谩ncer, no hay medicinas, no hay m茅dicos, no hay especialistas鈥.

Pidieron al Gobierno Federal que, en lugar de la inversi贸n millonaria con el megaproyecto que solo beneficiar谩 al sector empresarial, destine recursos para atender las demandas hist贸ricas que tienen los habitantes de la selva de Chiapas.

鈥淟e decimos (al presidente) que no queremos Tren Maya porque corremos peligro por el despojo de nuestros territorios y la contaminaci贸n que nos enferma. Ahora s铆, los pueblos empobrecidos por el Estado est谩n de pie con dignidad para seguir defendiendo a la Madre Tierra鈥, destacaron.

Ser zapatista

鈥淪er zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecuciones, c谩rcel y muerte鈥, denunci贸 la Junta de Buen Gobierno por la criminalizaci贸n y fabricaci贸n de pruebas para incriminar a Manuel G贸mez V谩zquez, base de apoyo zapatista del municipio aut贸nomo rebelde zapatista Ricardo Flores Mag贸n, del caracol 9, Nuevo Jerusal茅n.

En el mitin en Palenque, la Junta de Buen Gobierno reconoci贸 el trabajo de Manuel G贸mez como base de apoyo zapatista, 鈥渁 este compa帽ero lo est谩n criminalizando e inventando pruebas para tenerlo injustamente en la c谩rcel, lo atacan por ser zapatista, es la verdad鈥.

Manuel tiene 22 a帽os y es residente del ejido El Censo, pero hace dos a帽os y medio fue encarcelado en el Centro Estatal de Reinserci贸n Social para Sentenciados n煤mero 16 de Ocosingo, 鈥渆stoy pagando un delito donde yo no lo hice鈥, dijo en una carta que dirigi贸 a El Sur Resiste para pedir el apoyo de la sexta nacional e internacional.

La Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq, con sede en San Crist贸bal de Las Casas, habl贸 sobre las situaciones de los caracoles del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN). En la actualidad son 12 los caracoles y 31 municipios aut贸nomos rebeldes zapatistas en Chiapas, pero con el incremento de la militarizaci贸n, a la par de los megaproyectos y la violencia del crimen organizado, tambi茅n aument贸 la criminalizaci贸n a las bases zapatistas.

En este tenor, la caravana exigi贸 la inmediata libertad de todos los presos pol铆ticos en M茅xico: presos pol铆ticos solidarios de la Voz del Amate, Fidencio Aldama, los presos de Eloxochitl谩n de Flores Mag贸n, Oaxaca; de Manuel G贸mez V谩zquez y la revocaci贸n de la sentencia de 50 a帽os en contra Miguel Angel Peralta Betanzos, perseguido pol铆tico de Eloxochitl谩n.

El cierre

El pasado fin de semana (6 y 7 de mayo) la caravana El Sur Resiste 2023 culmin贸 actividades con el encuentro internacional celebrado en el Cideci de San Crist贸bal de Las Casas.

Estuvieron presentes importantes investigadores de la Universidad Nacional Aut贸noma de M茅xico (UNAM) como Ana Esther Cece帽a, que tiene un trabajo destacado en la investigaci贸n de los efectos del proyecto del Tren Maya en el sureste de M茅xico; adem谩s del escritor Ra煤l Zibechi.

Como actividad final el documentalista y periodista Diego Enrique Osorno present贸 su reciente obra 鈥淟a monta帽a鈥, en el que sigui贸 la traves铆a por mar de siete zapatistas que partieron de Isla Mujeres, Quintana Roo, rumbo a Galicia, Espa帽a.

鈥淪entir la alegr铆a de la m煤sica rebelde que entusiasma los corazones e inspira la resistencia. Disfrutamos el arte como frente de lucha que con sus colores, sonidos y algarab铆a nos permite continuar en la alegre rebeld铆a. La caravana nos permiti贸 encontrarnos con la selva que resiste. Ah铆 donde talan los 谩rboles brota nuevamente la vida鈥, dijeron los integrantes de El Sur Resiste.