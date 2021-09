Sobre algunas cuestiones actuales y de futuro para los que venden su fuerza de trabajo en Euskal Herria.

He podido leer en 鈥淟a haine鈥 (03-09-2021), recogido de 鈥淓l otro pa铆s鈥, el art铆culo 鈥淟os presos pol铆ticos continuamos resistiendo鈥 firmado por Dani Pastor Alonso, prisi贸n de Zuera. Seguidamente dar茅 mi opini贸n sobre algunas cuestiones del escrito (en tanto que p煤blico) y otras que entiendo tienen relaci贸n con el mismo o la coyuntura actual y futura de Euskal Herria. Sin conocernos personalmente, vaya de antemano, mi respeto y solidaridad para con Dani Pastor y el resto de presos pol铆ticos vascos o de cualquier otra nacionalidad.

Antes que nada, quiero se帽alar que me ha chocado el t铆tulo del art铆culo. Una vez le铆do el mismo no tanto. Es evidente que Dani es un preso pol铆tico, y adem谩s vasco. Lo que me ha extra帽ado es que no se reivindique como preso pol铆tico vasco. En todo caso, es su elecci贸n considerarse como preso pol铆tico para hablar de s铆 mismo o de otros/as.

As铆 y todo, recuerdo el caso mapuche. Hay presos pol铆ticos mapuches. Su gente solidaria as铆 los reconoce, en las calles: presos pol铆ticos maputxes. Realmente podr铆an definirse como presos pol铆ticos, a secas, que tambi茅n lo son. Pero, tambi茅n como presos pol铆ticos mapuches. No obstante, tambi茅n como presos pol铆ticos chilenos, aunque no s茅 si alg煤n preso pol铆tico mapuche lo haga.

Presos pol铆ticos vascos/as (p.p.v.)

A los presos pol铆ticos vascos/as (a quienes de entre ellos piden perd贸n o a los que se arrepienten o a los que niegan la lucha armada como instrumento o a los que no han firmado nada salvo su posici贸n revolucionaria鈥) los y las est谩n acercando por dos cuestiones principales. La primera porque ETA rindi贸 su teor铆a revolucionaria y entreg贸 su arsenal. En segundo lugar, porque el lobby socialdem贸crata, sobre todo encuadrado en Batasuna, (hoy en EHBildu) los y las necesita cerca (en casa, con pulsera o entre rejas) para poder realizar (la verdad que de una manera burda y escandalosa) su aut茅ntico papel colaboracionista.

Texto de Dani:鈥 Mi 鈥渟orpresa鈥 vino motivada porque hist贸ricamente el tema de los presos ha sido uno de los ejes principales sobre el cual se defend铆an los intereses generales de los trabajadores vascos incluyendo el derecho a la autodeterminaci贸n de nuestra naci贸n鈥.

Pues andamos de sorpresa en sorpresa. Los 鈥渢rabajadores鈥 son tal en cuanto a su composici贸n de clase dentro de la propia lucha de clases, pero situ谩ndolos en el espacio y en el tiempo, al menos de momento, son vascos o cubanos o ingleses鈥n ese sentido una cosa es lo que nos une a todos/as, nuestra condici贸n de clase explotada, y otra la naci贸n a la que pertenezcamos. Ateni茅ndonos al desigual desarrollo del sistema capitalista, a las condiciones objetivas y subjetivas de cada lugar, es harto improbable que la revoluci贸n socialista pueda hacerse en todos los lugares y en el mismo momento.

Otra cuesti贸n con la que discrepo es el car谩cter de la 鈥渁utodeterminaci贸n鈥 como reivindicaci贸n m谩xima de la clase obrera de cualquier pa铆s en el aspecto nacional. En gran parte esa reivindicaci贸n m谩xima es as铆 cuando la autodeterminaci贸n se mira desde el lado exterior a la concreta y diferencial realidad nacional. Es decir, hay quien reivindica tal derecho, pero no porque piensa que sea lo mejor, sino como un mal menor o tambi茅n en tanto que un 鈥渄erecho democr谩tico鈥. As铆 hay quien est谩 dispuesto a posibilitar un refer茅ndum, pero votar铆a NO el d铆a se帽alado. En todo caso, derecho democr谩tico s铆, pero cuando el capital lo decida.

El tema es complicado y sencillo. 驴Los vascos y vascas que vendemos nuestra fuerza de trabajo al capital tenemos derecho a hacer la revoluci贸n social vasca e internacionalista o no tenemos derecho? Si es que si, personalmente as铆 lo defiendo, desde luego no vamos a interrelacionarnos con otros que no sean nuestros pares (clase obrera mundial oprimida y explotada) salvo la

relaci贸n l贸gica del derecho internacional. Si es que no, personalmente as铆 lo entiendo, consideraremos que frente a nosotros tenemos a un estado burgu茅s o a uno imperialista o a un chovinista o todos ellos juntos tal vez.

El derecho a la autodeterminaci贸n es tan papel mojado como el derecho a las libertades democr谩ticas, sean individuales, colectivas, p煤blicas, etc. Tal derecho, solo es practicable por quien ostenta el poder o la fuerza, no la raz贸n. Tambi茅n es cierto que ha habido ocasiones en que se han combinado las 3 a lo largo de la historia y en favor de los ocupados y explotados.

Dispersi贸n pol铆tica.

– Objetivos pol铆ticos hist贸ricos de la dispersi贸n pol铆tica penitenciaria (antes y despu茅s de la rendici贸n de ETA) y la pol铆tica socialdem贸crata de centro que practica EHBildu.

El fin superior de la dispersi贸n, a diario combatida y en t茅rminos pol铆ticos ganada, era destruir al militante (persona f铆sica) o la persona f铆sica (militante) para que 茅sta se proyectase entre sus compa帽eros/as y allegados/as por muy alejados que estuvieran unas de otras.

El medio principal para 鈥渋nfluir鈥 era imponer el aislamiento individual, o por grupos muy reducidos, para conseguir la m谩xima individualizaci贸n con respecto al grupo y, su vez, que paulatinamente dejara de necesitar lo colectivo, pensar en lo colectivo, resistir y luchar por lo colectivo. Es decir, la clase trabajadora vasca (y por ende la mundial) libre de sus cadenas nacionales y sociales.

Esta pol铆tica, a lo largo de los a帽os, pod铆a cambiar, ser brutal o sibilina. Los ataques iban dirigidos hacia la resistencia f铆sica, condici贸n afectiva, ps铆quica, calidad de vida鈥 en cuanto a persona f铆sica (militante). Tambi茅n pod铆an priorizar el ataque pol铆tico e ideol贸gico de una mil y maneras hacia el militante (persona f铆sica). Puede que los dos ataques se pusieran en marcha a la vez o de manera complementaria. As铆 y todo, la confianza en los compa帽eros era tan grande como la constante intoxicaci贸n medi谩tica del enemigo que afectaba, tanto en lo que pod铆a entrar en las c谩rceles como lo que se transmit铆a a la opini贸n p煤blica. Lucha sin cuartel.

Ante la dispersi贸n, el Colectivo de p.p.v. ten铆a consensuado un modelo de actitud/acci贸n pol铆tico penitenciaria que contrarrestaba la de nuestros enemigos, estando incluso los p.p.v. dispersadas/os en diferentes m贸dulos o c谩rceles. Ejemplo. Posibilidad de ir al local de estudio o al gimnasio. 鈥淥 vamos todas o no va nadie salvo que decidamos lo contrario鈥 (cuidar a un compa que lo necesita鈥). 驴Qui茅n ganaba en esas peque帽as grandes apuestas diarias, durante a帽os y a帽os? Nunca pudieron romper la unidad del Colectivo a pesar de las diferentes maniobras, ataques, coyunturas y realidades desiguales.

Hasta aqu铆 he hablado en pasado para facilitar la comprensi贸n de la siguiente etapa.

A partir de 2009 y cuando el golpe de mano dado por la socialdemocracia ya se hab铆a efectuado a todos los niveles del MLNV, poco a poco se van escenificando en el tiempo diversas declaraciones y debates que terminan en aceptar la legalidad pol铆tica de nuestros enemigos en la calle y en su reglamento penitenciario para poder salir de prisi贸n en las circunstancias que nuestros enemigos determinen.

Ah铆 ya cambia todo para muchas/os. Una vez de hacerse realidad el giro pol铆tico, ideol贸gico y estrat茅gico en el conjunto del MLNV, es la mayor铆a del Colectivo de p.p.v. quien decide aceptar tal giro y la correspondiente l铆nea pol铆tica penitenciaria del enemigo. Despu茅s de eso, en el campo de las c谩rceles solo quedaba la implementaci贸n del reglamento del enemigo que, hasta hace poco y viendo que le sal铆a pol铆ticamente gratis, el gobierno de turno ha dilatado la parte que le correspond铆a de acercamientos.

Ni que decir tiene que la dispersi贸n, el aislamiento, los traslados y un sinf铆n de medidas continuar谩n mientras haya presos pol铆ticos, sean vascos o no.

Una de las cuestiones en la que discrepo radicalmente del escrito mencionado en la cabecera del art铆culo es la siguiente:

Texto de Dani: 鈥淟a denuncia y deslegitimaci贸n de la criminal pol铆tica de dispersi贸n, as铆 como de las condiciones m谩s severas aplicadas contra el preso pol铆tico, ejercidas como medio de agresi贸n, amenaza y chantaje constante contra el militante, sus familiares y amigos, con la pretensi贸n de buscar la renuncia pol铆tica de sus principios democr谩ticos, ha sido digna de admiraci贸n y consecuente鈥.

Lo que nunca han perseguido ni Madrid ni Paris es la renuncia de los principios democr谩ticos de los p.p.v.. Sencillamente porque los principios democr谩ticos solo existen en el papel. Los 煤nicos principios democr谩ticos v谩lidos son los que el capital y su clase est谩n dispuestos a admitir, los de Madrid y de Paris, los de la dictadura de la burgues铆a y por tanto no lo pueden ser de la clase obrera vasca. Muy al contrario, el fundamento pol铆tico e ideol贸gico de los p.p.v. ten铆a sus objetivos en la creaci贸n del Estado Socialista Vasco, reunificado y euskaldun. Eso no tiene nada que ver con ning煤n principio democr谩tico y que, adem谩s, el sistema capitalista no est谩 dispuesto a conceder.

Texto de Dani: 鈥淓n paralelo, desde las calles de pueblos y ciudades, la SOLIDARIDAD Y MOVILIZACION por los derechos del prisionero pol铆tico como defensor de los derechos vulnerados de las masas ante la opresi贸n, han resultado ser un ARMA PODEROSA y ejemplo de la dignidad y convicci贸n con el compromiso por una libertad y democracia m谩s avanzada, lejos del formalismo abstracto y limitado que marcan las burgues铆as nacionales鈥

He dejado claro en otros escritos el car谩cter opresor y explotador que en mi opini贸n ejerce la burgues铆a vasca, as铆 como otras de diversas nacionalidades o 鈥渘aciones Estado鈥 de cualquier parte del mundo. Pero, al mismo tiempo, tambi茅n pienso, y ello est谩 claro en Euskal Herria, que quien defiende una democracia avanzada es la socialdemocracia vasca en boca de sus representantes pol铆ticos, adem谩s de que defiendan cualquier otra cosa o la contraria en cualquier momento.

Al mismo tiempo, y, sobre todo, no me parece que defender una democracia avanzada tenga visos de realidad o conveniencia para la clase trabadora vasca. Primero porque el capital no va a cavar su propia tumba dejando libertad de movimientos a sus sepultureros. Segundo porque al capital y a la burgues铆a le parece de perlas que se piense que un sistema capitalista mejorado tampoco ser铆a lo peor del mundo. Tercero porque aun teniendo en cuenta el bajo nivel de conciencia de los/as explotados/as, la cr铆tica situaci贸n organizativa en cuanto a organizaciones revolucionarias se refiere, m谩s la represi贸n鈥 Es inadmisible hacer ese tipo de planteamientos/reivindicaciones desde una postura comunista revolucionaria pues lo 煤nico que hacen es despistar, retrasar la necesaria concienciaci贸n y, queriendo o no, abrirse un hueco ante la represi贸n. Y, atenci贸n, una vez de entrar en esa tesitura no se puede salir, visto desde un prisma de lucha de clases.

Texto de Dani: 鈥淪贸lo necesitamos, como la mayor铆a de la sociedad, trabajar para poder desarrollar nuestras vidas lejos de los temores e incertidumbres鈥

Entiendo la necesidad humana de trabajar, desarrollarse humana y militantemente, pero siento decir que fuera de la c谩rcel, en otra mayor que todos conocemos, con sus propias caracter铆sticas, el asunto del trabajo y llevar una vida militante y gratificadora est谩 muy negro. Empezando porque el trabajo en gran medida es temporal, mal pagado, negro, insuficientes ayudas, nivel bajo de conciencia, bajo desarrollo organizativo de las organizaciones revolucionarias, etc. Esto

es, venir a la gran c谩rcel es para luchar y en cierto sentido malvivir. Cierto que siempre ser谩 mejor que la c谩rcel peque帽a, pero鈥 est谩 todo por hacer y eso de que con unos empujones m谩s el sistema se tambalea no es as铆. Uno de los problemas que algunas estructuras pol铆ticas comunistas de 谩mbito peninsular tienen es pensar que la monarqu铆a se cae y si lo hace caer谩 el sistema. Si no cambian mucho las cosas, la monarqu铆a desaparecer谩 cuando la dictadura del capital, en su grado X de desarrollo, lo crea conveniente.

Texto de Dani: 鈥溾uestro DERECHO A ORGANIZARNOS y poder realizar nuestra actividad pol铆tica sin persecuci贸n o represi贸n. 驴Se podr铆a aceptar la legalidad sin deslizarnos con ello por la pendiente de la bancarrota y el oportunismo pol铆tico? No, claro que no se puede. No al menos sin trasladar la confusi贸n y p茅rdida de rumbo al conjunto de las fuerzas populares鈥.

No es que pretenda sacar punta al l谩piz, pero pretender un sistema que permita la organizaci贸n de clase sin persecuci贸n por parte de la clase antag贸nica, no existe entre los diferentes modelos que la dictadura de la burgues铆a implementa dependiendo del lugar y otras condiciones objetivas y subjetivas. Aun as铆, reivindicas ese derecho (imposible en mi opini贸n en las actuales circunstancias) y a la vez dices que no se puede aceptar la legalidad sin caer en el oportunismo pol铆tico. Bien, no aceptamos lo que hay. Queremos que la clase burguesa acepte nuestras condiciones, pero el capital no est谩 por la labor. La consecuencia clara es que no es posible m谩s democracia sino la erradicaci贸n del sistema de producci贸n capitalista y la construcci贸n del Estado Socialista Vasco y todo eso no se va a hacer por las buenas, ni el capital y su clase perder谩 sus beneficios sin una lucha a muerte.

Texto de Dani: 鈥淎s铆 y todo, y a pesar del intento de las peque帽as burgues铆as nacionales por salvar de la decadencia v铆a conciliaci贸n y pactos reformistas al r茅gimen espa帽olista; a pesar del perjuicio que ocasiona la 鈥渇alta鈥 de ideolog铆a de estos sectores al proceso de liberaci贸n nacional, debemos perseverar en la UNIDAD y RESISTENCIA.

Desde estas trincheras penitenciarias, y con todo el castigo criminal que se nos ha aplicado a los presos pol铆ticos, a nuestros familiares y amigos, aislamiento, agresiones y vejaciones, asesinatos por desatenci贸n m茅dica, la dispersi贸n con su secuela de accidentes, los problemas f铆sicos y ps铆quicos que esto acarrea, con el r茅gimen de vida m谩s estricto para acabar con nosotros (primer grado) etc. Pero tambi茅n con el apoyo resuelto de cada vez m谩s sectores sociales que denuncian la represi贸n y vulneraci贸n de libertades pol铆ticas, que reclaman nuestra AMNIST脥A, les dir铆a: No queremos vuestro 鈥減erd贸n de las cunetas鈥; de los asesinatos fascistas; de las torturas y violaciones en los cuarteles; no queremos vuestro perd贸n ni REINSERCI脫N, mientras legisl谩is reformas represivas, recort谩is derechos sociales, laborales y pol铆ticos. NO QUEREMOS VUESTRO PERD脫N DEL CONVERSO Y SUMISO A LA OPRESI脫N. Y, sin embargo, deseamos esforzarnos junto a la clase trabajadora en la creaci贸n de un frente UNITARIO que nos permita avanzar y dotarnos de los instrumentos necesarios para poder castigar vuestro castigo; anhelamos disponer de los medio que cuenta el Estado, en forma de REP脷BLICA POPULAR, para proteger las conquistas democr谩ticas que poco a poco iremos arrebatando, no sin resistencia, a la oligarqu铆a; a la corrupci贸n y saqueo de los trabajadores; a la represi贸n; a la intervenci贸n y dominaci贸n imperialista; a la negaci贸n de la autodeterminaci贸n para la naciones oprimidas鈥︹

Otras contradicciones (en mi opini贸n) en el escrito de Dani. La mayor铆a las relaciono con escritos de determinada estructura pol铆tica, pero por diversas razones no voy a explorar esa hip贸tesis.

En todo caso entiendo una constante reivindicaci贸n de principios revolucionarios y a la vez reivindicaci贸n o identidad para con los 鈥減rincipios democr谩ticos鈥 (sin determinarlos), 鈥渄emocracia avanzada鈥 鈥 鈥淔rente Unitario鈥 鈥 pero no veo sobre qu茅 premisas y con qu茅

objetivos t谩cticos y estrat茅gicos se podr铆a confirmar tal frente. Tampoco si tendr铆a car谩cter peninsular o vasco en concreto. Tambi茅n hablas de proceso de liberaci贸n nacional鈥

Finalizando tu escrito (Dani) hablas de 鈥渦n proceso democr谩tico que pretende frenar al fascismo鈥

No puede haber un 鈥減roceso democr谩tico鈥 dentro de la dictadura de la burgues铆a. En todo caso habr铆amos de hacer la revoluci贸n social vasca o peninsular o mundial para poder tener condiciones m铆nimas donde poder desarrollar la democracia directa con el imprescindible equilibrio entre la estructura de vanguardia, el poder popular o los comit茅s de obreros鈥 Pero para ello 驴para qu茅 reivindicar un IMPOSIBLE proceso democr谩tico? Eso mismo reivindic贸 el MLNV durante su etapa anterior al cierre definitivo del ideario revolucionario vasco. Y no es broma.

Para terminar esta misiva, que no el debate, volver a mostrarte mi respeto Dani.

Por la Independencia y el Socialismo para Euskal Herria y todos los pueblos y clases oprimidas del mundo

Jon Iurrebaso Atutxa. Ex preso pol铆tico vasco de E.T.A.