–

De parte de Avispa Midia December 5, 2021 66 puntos de vista

Portada: Santiago Navarro F.

Artículo académico del antropólogo social e indígena mixe Marco Antonio Vázquez busca mapear, en un contexto de total escasez de información por parte del gobierno federal, la reconfiguración territorial en curso en el sur de México, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, identificando la división del territorio entre distintas empresas de capital nacional e internacional, promovida por el Estado mexicano.

A continuación presentamos el artículo completo.

¿Quiénes son los beneficiarios reales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?

Marco Antonio Vázquez*

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se anuncia el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) con el propósito de facilitar el crecimiento de la economía regional con el Corredor Multimodal Interoceánico como eje que permita competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías mediante el uso de diversos medios de transporte. Este eje fue presentado por el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) Rafael Marín Mollinedo en la Reunión Anual de Industriales organizado por la Confederación de Cámaras Industriales el año 2020, como el componente base del proyecto, el cual en una primera instancia consiste en la rehabilitación de 200 Km de vías ferroviarias que conectan los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos:

“Para arrancar este proyecto lo que estamos haciendo es, modernizando esta infraestructura para ponerla en condiciones y hacerla competitiva y que puedan venir las inversiones ya teniendo este cruce interoceánico y aprovechando otro de los recursos importantes que tiene el istmo, que es la posición geoestratégica, al ser la franja más angosta de América del Norte y que aparte, cuenta con infinidad de recursos alrededor y en los cuales se pueden llevar a cabo transformaciones y este, agregamiento de valor a las materias primas que existen”.

También contemplan el transporte vía carretera con la modernización de la ruta transístmica, para acondicionarla y hacerla una supercarretera dejándola toda a 12 metros de ancho, así mismo la pista que viene de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, para así tener conectada a la región por autopista hasta la ciudad de México y por último la carretera Barranca Larga-Ventanilla que es la que conecta el Istmo con la costa oaxaqueña, y de esta manera la estructura carretera pueda formar parte del corredor multimodal.

Así mismo se contempla la rehabilitación de las vías ferroviarias que corren de Coatzacoalcos, Veracruz a Palenque, Chiapas, con una longitud de 328 Km la cual en el intermedio quedaría interconectado a la Refinería Dos Bocas y en Chiapas se conectaría al mal llamado Tren Maya; también la vía que va de Ciudad Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una longitud de 476 Km, quedando esta linea conectada al Puerto Chiapas y a la frontera con Guatemala.

Dentro del eje de transporte se contempla la modernización y ampliación de infraestructura en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, el cual fue presentado por Rafael Marín Mollinedo, en la Expo Virtual Oil and Gas realizado el año 2020, modernización que consiste en:

“Ampliar la infraestructura del puerto de Coatzacoalcos, una nueva terminal de contenedores y fortalecer el equipamiento de todo el puerto. En pajaritos tenemos varios espacios para ampliar. Estamos haciendo un muelle más y estamos en trámites de la firma de la escritura de un terreno de 240 hectáreas (Ha) en donde vamos a hacer una terminal de contenedores grande de 65 ha. En el puerto de Coatzacoalcos vamos a hacer provisionalmente un terminal de contenedores, chico, tenemos allí 10 ha que vamos a condicionar para iniciar operaciones namas que se termine lo que es la infraestructura del tren. En el caso del Puerto de Salina Cruz, tenemos la modernización de la terminal de usos múltiples que existe en el viejo puerto e incluye también un muelle; tenemos un patio de contenedores de aproximadamente 20 ha y tenemos espacio para ampliarlo. Adicionalmente estamos construyendo una escollera de 1600 metros (m) de largo por 30 m de alto, para hacer un puerto de abrigo grande y de gran calado en esa zona. Vamos a construir la terminal de contenedores de 45 hectáreas. Allí van a poder albergar buques de hasta dos millones de barriles. Pero todo eso se carga a través de monogollas, eso es los barcos se estacionan en alta mar y ya con las monogollas se cargan. Ya con este sistema se cancelarían las monogollas y ya llegarían los barcos a cargar directamente a los muelles. Entonces esa obra la vamos a terminar en el 2023”.

Entonces inicialmente el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec consiste en la creación de una infraestructura que permita la conectividad de los Océanos Pacífico y Atlántico, mediante un tren interoceánico, la modernización de los puertos localizados en ambos océanos y conexión vía carretera; esta intencionalidad inicial siguiendo a la Geógrafa Maria Verónica García Ibarra, aspira que se le observe principalmente como una obra de ingeniería o de arquitectura en donde la función simbólica es de la mayor importancia, el cual es auspiciado y bosquejado desde las estructuras del poder en su máxima expresión, el Estado.

Así, al ser el Estado el principal impulsor, el Corredor Interoceánico se figura, retomando al antropólogo Gustavo Lins Ribeiro, como un “promotor de desarrollo para todos los segmentos de clases sociales o grupos étnicos que ellos involucran o afectan”, justificado como una necesidad social que retomando a Ibarra, se pretende técnico, neutral, una imagen de lo más acabado en crecimiento científico-técnico. Signado en este momento como una decisión proyectada bajo un ímpetu político o lo que Ribeiro identifica desde una “ideología de redención”.

La ideología de redención tiene como raíz “la ideología del progreso, que muchas veces toma la forma del desarrollismo”. El cual, continuando con el antropólogo, uno de los principios a partir del cual se condensa preferentemente, es mediante una historia local o nacional que es fácil utilizar cuando un proyecto como el actual tiene su propia prehistoria, un ejemplo es la explicación hecha por el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 16 de julio del presente año:

“Todo esto ya existía, es el tren del Istmo y el de Ixtepec, pero está abandonado, acuérdense que privatizaron todos los trenes. Eso se lo debemos a los genios, a los tecnócratas, entonces todo esto quedo en el abandono, afortunadamente como a los neoliberales ni siquiera les interesaba el sureste, por suerte dejaron todo esto sin privatizar [las vías del tren del Istmo e Ixtepec]. De aquí [del Istmo] para el norte, más de 20,000 km de vías férreas privatizadas […] este puerto lo hizo Porfirio Diaz como el de Coatzacoalcos, lo hizo un empresario inglés, Pearsons, que era su contratista favorito, hizo también el ferrocarril. Entonces porqué el desarrollo de esta región también. Porque esta era la región olvidada, ni para robar les importaba, por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril, no les interesaba. Y ahora hay inversión pública federal […] yo creo que ya es el tiempo que se le recompense, sobretodo atendiendo el desarrollo económico y social”.

Esta prehistoria en donde igual se condensan formulaciones como su importancia para la región y su particularidad histórica, se finiquitan llevándose a cabo el Corredor Interoceánico, donde el alcance del programa reclama de individuos fantásticos que con un tremendo y distinto esfuerzo construirán una de las obra regionales más importantes del sexenio, presentándonos la construcción de este megaproyecto, retomando a Ribeiro, bajo la “apariencia de una sociedad igualitaria, aunque temporaria, en el cual el objetivo común destruye las divisiones de clase y las diferencias culturales, unificando a todos bajo la bandera del progreso”.

Sin embargo, el Estado, estructura un espacio que por las relaciones políticas que entran en juego en el impulso del Corredor Interoceánico, es un espacio que no es como lo pretenden hacer ver, aséptico y apolítico, sino que es un espacio político, en el cual se vuelve fundamental la intervención activa, sistemática y constante de las esferas políticas o sea las estructuras del poder. Junto a las esferas políticas entran en juego también actores económicos, empresas transnacionales y subsidiarias de estas. Insumos financieros que responden a la única demanda del capitalismo, la producción de capital. Lo que nos permitirá en lo que sigue ilustrar el objetivo de este aporte, el cual es mostrar que la inversión pública federal, así como los beneficiarios y socios a los que está dirigido y los que están presentes en la ejecución del presente megaproyecto, muestran lo contrario al discurso manejado por los promotores del Corredor Interoceánico, los cuales han promocionado esta megaobra como una oportunidad para la población del Istmo de Tehuantepec de poder asociarse con conglomerados transnacionales y de este modo poder ser parte en el reparto equitativo de las ganancias que se proyectan extraer de la región.

Entonces en la re-configuración territorial que se pretende con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, dirigido por el Estado, los actores económicos se hacen presentes en la adecuación de las vías del tren transístmico por las dimensiones en infraestructura y científico-técnicas que requiere la actualización de estas. Ya que como lo mencionó Rafael Marín Mollinedo en la Expo Oil and Gas, “lo que se pretende con este proyecto es aumentar la velocidad de desplazamiento de los trenes en la zona, porque actualmente los trenes corren allí a una velocidad de 20 km por hora, nosotros lo queremos llevar a 60 y 70 km por hora la velocidad de desplazamiento”. Las remodelación de las vías que conectan a los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz han sido divididos en 5 tramos a modernizar, concesionadas a diversos actores transnacionales y/o sus filiales.

De este modo la infraestructura inicial de este proyecto consiste en aprovechar la franja del Istmo de Tehuantepec mediante un enramado de conexiones carreteras, vías de tren y portuarias para el transporte de mercancías de un océano a otro, hacia los distintos centros de consumo. Esta vía interoceánica se ha perfilado como un eslabón competitivo al Canal de Panamá, para unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en un tiempo de tan solo 3 horas a efecto de que las empresas navieras tengan ahorros de tiempo y dinero, cuando en el canal de Panamá tardan en cruzar más de 8 horas con un tiempo de espera de 14 a 15 días y que contrasta con el tiempo actual del tren, que es de 8 horas aproximadamente, pretendiendo también reducir el tiempo de espera de los barcos con la modernización y ampliación de la infraestructura portuaria.

No nos detendremos aquí a explicar y detallar a cada uno de los actores económicos beneficiarios de la remodelación de las vías ferroviarias, pero si resulta importante resaltar a algunas casas matriz, filiales y socios presentes en la tabla, esto con la finalidad de mostrarnos los intereses y la repetición de patrones vinculados de los pasados regímenes con este “nuevo” megaproyecto.

Para empezar, Grupo Industrial HERMES pertenece a Carlos Hank Rhon uno de los 14 hombres mas ricos de México y considerado en la lista billonaries, donde se encuentran los hombres más ricos del mundo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue una las cinco empresas beneficiarias directas que obtuvieron el 51% de los contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), contrato obtenido por la cantidad de 12 mil 445 millones de pesos.

Odebrecht, aliado estratégico de Grupo Industrial HERMES, es la petrolera brasileña que en la última década ha sido expuesta por una serie de casos relacionados con corrupción y lavado de dinero en diversos países de Latinoamérica, donde México figura con un mega proyecto de gas etano obtenido en asociación con la mexicana Idesa, cuyo origen se relaciona con actos de corrupción en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así como una serie de sobornos a ejecutivos del gobierno entre el año 2010 y 2014, que asciende a la cantidad de 10 millones y medio de dólares. Para un panorama más amplio del caso Odebrecht se puede consultar la investigación realizada por Quinto Elemento Lab.

Grupo México, principal cliente de CONSORCIO FERROMAZ, razón social que como se clarifica en la tabla, es probable que se creo por algún grupo empresarial más grande. Como su principal socio, Grupo México, que pertenece al segundo hombre más rico de México, Germán Larrea Mota Velasco. La cual es la empresa minera más grande del país y la quinta productora de cobre más grande del mundo. Esta opera en 3 divisiones: Americas Mining Corporation, Grupo México Transportes y México Proyectos y Desarrollos, como a través de la Fundación Grupo México.

Esta empresa es responsable de los mayores desastres ecológicos del país, en los ríos Bacanuchi y Sonora con el derrame de 40 millones de litros de cobre acidulado, en el año 2014, el cual perjudicó a 7 municipios del estado de Sonora, lo que ha provocado enfermedades como cáncer de colon y estómago en las comunidades. Responsable igual del derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, zona de enorme diversidad marítima y con especies en peligro de extinción, en Guaymas Sonora, el año de 2019. También es responsable de la explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 2006, donde fallecieron atrapados 65 obreros, ya que la empresa cancelo el rescate de los trabajadores un año después del desastre.

Y por último, COMSA CORPORACIÓN, empresa que, junto a ICA, CICSA (propiedad de grupo Carso) y Alstom (socio de HERMES), participó en la edificación de la línea 12 del metro, la cual se desmorono el 3 de mayo de 2021 entre las estaciones Tezonco y Olivo, accidente en la que fallecieron 25 personas. Así mismo estas mismas empresas participan en la construcción del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el presente megaproyecto.

En resumen, los actores económicos no solo se involucran por las dimensiones técnico-científicas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sino que lo hacen con un objetivo, retomando al geógrafo Edgar Talledos Sánchez, signado bajo las necesidades del capital, en donde “la más mínima infraestructura tiene la intención de «ampliar», «mejorar» formas, funciones y prácticas espaciales”, orientadas a la acumulación de ganancias. Donde la edificación de la infraestructura de transporte representa un punto a favor para las empresas, ya que esta funcionaría como principal medio de comunicación y movilización, de todas las demás actividades económicas que se ambicionan realizar en la región.

¿Necesidades para quién?

El transporte, como columna del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, permitirá reducir costos y tiempo para la movilización de mercancías así como la articulación del istmo mexicano con la red mundial de corredores logísticos, al contar con una posición marítima estratégica que le permite insertarse en el mercado mundial de producción y circulación de productos. Al mismo tiempo que funciona como ruta para el abasto de electricidad, petróleo y petrolíferos al centro y norte del país y que cuenta con recursos naturales como son: agua, tierra, aire, costas y energéticos que, según los encargados del programa, “no han sido completamente aprovechados o no han sido aprovechados correctamente y que pueden llegar a propiciar el desarrollo”.

Para llegar a desarrollar la región y aprovechar para este fin los recursos con los que cuenta el territorio, el segundo momento del Corredor consiste en la instalación inicial de diez parques industriales o más elegantemente Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), que se ubicarán a lo largo del tren Transístmico. Con esto pretenden detener y captar el flujo migratorio centroamericano y anclarlo a las ofertas de empleo que generarán las empresas que prevén se instalen en esta región.

En palabras de Marín Mollinedo, para el medio ADN Opinión, consiste en el desarrollo de “seis polígonos industriales donde vamos a poner parques industriales de quinientas hectáreas cada uno para que allí vengan y se establezcan las industrias. Que es otro de los objetivos principales es que se establezca la industria, que se generen empleos y que tengan la facilidad del mercado abierto hacia Europa, Estados Unidos o Asia”.

Siguiendo a Mollinedo, en entrevista para el medio Contralínea, también consiste en “transformar materias primas y agregarles valor a las materias primas nacionales y este, porque no, también que pudieran venir algunas materias primas del extranjero y se terminen aquí de transformar y seguir su curso al mercado estadounidense que es el más demandante”.

Estos PODEBI estarán acompañados por una serie de beneficios en recursos como son gas, internet, agua, energía, telecomunicaciones, así como ventajas fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y todo un andamiaje legal, estos es el CIIT “como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”. Todo esto, ha sido referido por el director del organismo, en la misma entrevista:

“vamos a instalar una red de fibra óptica que va a venir por todo a un lado de la vía del tren, en el derecho de vía que tenemos, vamos a enterrar una fibra óptica para darle internet a toda la zona […] otro proyecto también, un gasoducto, por un lado nosotros tenemos infraestructura de PEMEX que pudiéramos nosotros aprovechar, para con base a esa infraestructura arrancar con este proyecto, para ofrecerle gas a las empresas que se vayan a instalar”.

Con estos dos primeros incentivos, internet y gas, podemos constatar que la intención y propósito de estos recursos no está dirigido primordialmente para la población. Lo que están pretendiendo es generar condiciones adecuadas para que las empresas se puedan instalar, lo cual en la misma entrevista deja claro el director del CIIT, “las empresas necesitan, las empresas que queremos que se vengan a instalar necesitan internet y necesitan gas”. El gasoducto, que pretenden atravesar por el istmo, abarcará una longitud de 257 km, el cual presenta esta intencionalidad y función, como lo expone Marín Mollinedo, en la Expo Oil and Gas:

“actualmente tenemos un gasoducto que es de Petróleos Mexicanos, pero es un gasoducto de doce pulgadas, que es para abastecer de gas a la refinería de Salina Cruz. La cual cuando esté a toda su capacidad va a demandar alrededor de sesenta millones de pies cúbicos diarios de gas y este ducto tiene capacidad para noventa millones de pies, entonces por allí nos sobran treinta millones, que en un principio pudieran servir para abastecer a las primeras empresas, en lo que terminamos el gasoducto. Ahí queremos instalar un gasoducto de treinta pulgadas, para generar la demanda de gas y a la vez conectar ese gasoducto con la frontera con Chiapas, que también iría por toda la costa de pacífico de Oaxaca y Chiapas, hasta llegar a la frontera. Para que dentro del programa de este desarrollo del triángulo del norte de Centroamérica que está llevando a cabo la CEPAL, poderles llevar también gas a los países centroamericanos. Ellos no usan gas natural para su desarrollo, entonces ese va a servir para abastecer a Centroamérica de gas natural”.

Con el gasoducto se pretende que puedan operar sin inconvenientes las industrias que esperan se vengan a instalar a la región. Así mismo, incluye su exportación por toda la franja del Pacífico hacia Centroamérica, utilizándolo también como una ruta de transporte de hidrocarburos, que beneficia a los complejos industriales como materia prima para la producción de otras mercancías y por lo tanto aumentaría las ganancias de estos mismos. Pero también sirve para aquellos otros actores económicos que tengan como línea de negocios el sector de hidrocarburos que, entre los que se presentaron en la tabla anterior, podemos identificar a los aliados estratégicos del Grupo Industrial HERMES.

Continuando con el sector de hidrocarburos, también se ambiciona la puesta en funcionamiento de un oleoducto, para el transporte de petróleo crudo, promocionado en la misma Expo, por Mollinedo:

“Tenemos dos oleoductos de Petróleos Mexicanos, uno de 30 pulgadas y otro de 48 pulgadas, que están subutilizados. Entonces nosotros pretendemos, como programa del istmo explotar uno de esos oleoductos. Y lo vamos a rentar para cruzar petróleo crudo del golfo de México al océano Pacífico, actualmente las empresas texanas o el petróleo texano, se está exportando a Asia. Nos hablan de alrededor de cinco millones de barriles diarios y ese petróleo crudo se envía a través de barcos, que tienen que dar la vuelta o por el estrecho de Magallanes o por el Cabo de Nueva Esperanza que es una zona difícil de cruzar y aparte luego tienen allá arriba la piratería. Entonces nosotros vamos a ofrecer a estas empresas este ducto para que crucen su petróleo por el Istmo de Tehuantepec y les vamos a ahorrar 26 días de travesía”.

Entonces hasta este momento tenemos internet, gas y petróleo, mano de obra centroamericana y local. Como el principal atractivo que ofrecen los actores políticos, para la llegada de las industrias a la región del Istmo de Tehuantepec, atractivos que como se mencionó, pueden ser aprovechados por los actores económicos que en estos momentos se encuentran rehabilitando las vías del tren y los puertos.

A parte de estos recursos, Mollinedo oferta también tiempo, promociona a la región, como estratégico en la disminución de tiempo de transporte y movilización de mercancía. Esto es una característica importante en el desarrollo del espacio del CIIT, ya que como menciona el geógrafo David Harvey, “para el capital, el tiempo es dinero. Atravesar el espacio cuesta tiempo y dinero, es clave para la rentabilidad, por lo que se asigna una prima a las innovaciones –técnicas, organizativas y logísticas– que reducen el coste y el tiempo empleado en el movimiento espacial”, condición que como se ha referido, los actores económicos se encuentran conscientes de ello.

Como mencionamos más arriba, el objetivo principal de todos estos recursos, beneficios legales, fiscales y competitivos es beneficiar un total de 10 complejos industriales, anunciados como el segundo momento del Corredor Interoceánico, los cuales estarán ubicados estratégicamente a cortas distancias de las vías del tren o carreteras a modernizar en la región. Parques industriales enfocados en los sectores de agroindustria, textil, metales, madera, petroquímicos, químico, maquinaria y alimentos, plástico y hule.

Fuente: elaboración propia a partir de (Surbana Jurong (SJ) & Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC), 2019) & del folleto “Polos de Desarrollo para el Bienestar. Información básica para la población”, repartido en las consultas indígenas realizadas en las comunidades de Santa Maria Mixtequilla y San Blas Atempa, el mes de mayo de 2021.

Según el documento “Polos de Desarrollo para el Bienestar. Información básica para la población”, son lugares para el pueblo y por el pueblo, elaborados por la empresa asiática Surbana Jurong (SJ) y su filial australiana Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC).

Con respecto a la zona primaria de Oaxaca se contempla a la comunidad del Barrio de la Soledad y no a Donaji, pero el pasado 6 de septiembre de 2021, en el primer Foro Nacional del TecNM-CIIT, el Titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del CIIT, Héctor Ramírez Reyes, presentó a la comunidad de Donaji como zona en donde se instalara 1 de los 6 parques industriales primarios, proyectados para Oaxaca, por lo que le dejamos los datos que le correspondían a la comunidad previa.

Con respecto a las zonas “primarias*”, en Veracruz, son áreas que no aparecen en el folleto y tampoco han sido anunciados por los promotores, más sin embargo están contemplados dentro del documento elaborado por la SJ y SMEC. Con respecto al polo en San Juan Evangelista, en los folletos repartidos ya se contempla como zona primaria y en el elaborado por SJ está contemplado como zona secundaria, aún no se sabe la superficie poligonal para dicho polo.

En el estudio realizado por SJ y SMEC, se contempla para el año 2050 un total de 15,674 Ha de suelo industrial utilizado, repartido en 5 grupos: Manufactura (5,457 Ha), Logística y Embalaje (5,254 Ha), Agroindustria y Silvicultura (3,269 Ha), Energía (1,111) y Servicio (583 Ha). Así como para el primer año en funcionamiento de los parques, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad.

Dentro de estas proyecciones claramente no se contempla la cantidad de suelo, agua, energía eléctrica, etc. que requerirá la población trabajadora que pretenden frenar e instalar en esta cortina de desarrollo. Como tampoco los conflictos por tierras y recursos hídricos entre la población local, a instalarse y con las empresas, así como los daños a la salud y al medio ambiente, que causarían la toneladas de residuos a generar que se esperan con las industrias, en una región donde el manejo de la basura generada localmente, no es tratado adecuadamente en los municipios.

También la llegada de los parques industriales y el elevado consumo de electricidad que de estos se espera, puede agravar, primero, las malas condiciones de servicio eléctrico con el que cuentan las comunidades y segundo, incrementar el excesivo cobro de la luz a la población local, algo que ya sucede actualmente en las diversas comunidades del istmo.

Hasta estos momentos, no se sabe con exactitud cuáles serán las empresas a instalarse en cada uno de los PODEBI y sus respectivos sectores. Sabemos, a raíz de la conferencia matutina el día 21 de julio de 2021, por ejemplo, donde López Obrador hace referencia, que existen 2 empresas interesadas a instalarse en las poligonales ya “adquiridas” para los PODEBI, más no menciona cuáles.

Por su lado el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (2016-2022), en entrevista para la revista Expansión el año 2020, menciona que “hay más de 50 empresas que se han acercado a pedir información, porque aparte aquí vamos a tener sector primario, secundario y terciario”. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) destaca: “nos dijeron que están listos para traer anclas cuando sepan los beneficios fiscales y regulatorios que van a tener estas zonas de bienestar”.

INDEX está integrada por 21 IMME (Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), localizadas principalmente en toda la franja que corresponde a la frontera norte con Estados Unidos, desde Matamoros a la costa de Baja California. En el sur-sureste, tienen presencia en Campeche y Yucatán. A parte de los servicios de maquila y manufactura, cuentan con un grupo de trabajo enfocado en la Industria Agrícola y Alimentaria.

Así también, Romina Bocanegra, en una nota publicada para el medio digital Real Estate Market & Lifestyle, hace referencia al interés de Caxxor Group en la región, esto a partir del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2020-2024, lo cual ha interesado al Jefe Ejecutivo de la firma, Carlos Ortiz. Es probable que el interés de Caxxor Group esté fijado en el puerto de Salina Cruz.

CAXXOR Group es un conglomerado internacional que impulsa proyectos de infraestructura, así como financiamiento y asesoramiento a gobiernos y empresas. Se enfoca en equipamiento portuario, automotriz inmobiliario, hidráulica y de hidrocarburos; producción energética solar y eólica, minería, agroindustria y seguridad y defensa, entre otros.

Con información de Juan Tolentino Morales para el medio Expansión, se sabe que actualmente junto a la firma ACXESA, construyen una terminal en Puerto Chiapas. “En un espacio de 40 hectáreas, el proyecto contará con servicios a buques de diferentes tipos, como graneleros, agrícolas, minerales, líquidos y contenedores, y dispone de 120 hectáreas en un radio de un kilómetro para la construcción de parques industriales, de los cuales 70 hectáreas serían para la construcción de una planta de ensamble automotriz de una firma asiática. Esta terminal permitirá reducir a la mitad el tiempo para el transporte de mercancías desde Centro y Sudamérica a Asia, pasando de 20 días a tan solo 10”.

Así mismo Darío Celis, para El Financiero, refiere que la empresa Constellation Brands realizaría una inversión de 2 mil millones de dólares, en el estado de Veracruz, para la construcción de lo que sería su tercera fábrica, luego de ser cancelada en Mexicali. En el medio digital Costa Veracruz, este 2021, se indica que, “tanto el mandatario estatal, como el director general del CIIT, adelantaron por separado el interés de esta empresa por establecerse específicamente en ‘El Gavilán’, predio ubicado en Villa Allende el cual es el primer polo de desarrollo”, este predio se ubica en Coatzacoalcos.

Por su parte el medio Presencia Noticias, este año, refiere que, “la planta productora de cerveza de la empresa Constellation Brands se instalará en Texistepec, informó Rafael Marín Mollinedo”. Por tal motivo, no se puede escatimar la posibilidad de que esta empresa, socio de Grupo Modelo, pretenda instalarse en la región.

López Celdo para el Diario del Istmo, menciona que inversionistas de la empresa surcoreana Hyundai Motor Company e inversionistas de la India están interesados en invertir en el polo de desarrollo que se instalara en Texistepec, Veracruz.

Del mismo modo, tampoco podemos olvidar a todas las empresas matriz y socios, que se encuentran rehabilitando las vías del tren, como potenciales inversionistas en los diferentes sectores industriales proyectados a erigirse; estos pueden ser por ejemplo, los del grupo SACMAG entre los que están Ford, Nissan y Nestlé, este último con presencia actual en Veracruz; al mismo tiempo, se encuentran aliados que pueden ampliar su afluencia en la región, como el Grupo FEMSA e Industria Peñoles, los cuales cuentan con parques eólicos instalados, y en el caso de Peñoles, que también tiene como líneas de interés la minería.

Igual por diversas fuentes digitales, se tiene conocimiento de algunas empresas que servirán como infraestructura para estos parques; como en el puerto de Coatzacoalcos, donde se tiene anunciado un Recinto Fiscalizado, otorgado a la empresa Permaducto, filial de Grupo PROTEXA, durante los próximos 20 años, con posibilidad de expansión, en una extensión de 1.84 Ha, el cual está proyectado para atender las necesidades de importación, exportación y almacenamiento de la industria petroquímica y todas las que se instalen, con el beneficio de no pago de impuestos por 5 años.

Grupo PROTEXA está enfocada en los sectores industrial, energético, inmobiliario y de servicios. Este grupo, mediante sus filiales, ha sido acusado de sobornos a PEMEX, así como beneficiario de diversas condonaciones a sus deudas, por parte del SAT, el último en el año 2013 por 13 millones de pesos; también es acusado por sus trabajadores de mantener condiciones laborales precarias.

Así también en el municipio de Cosoleacaque, donde se establecerá un puerto privado especializado en almacenamiento, logística y comercialización internacional de hidrocarburos, a cargo de la empresa Servicios Portuarios Integrales de Minatitlán S.A. de C.V., (SPIMVER), el cual obtuvo el permiso por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para la habilitación de un canal de navegación y construcción de dársenas ciabogas y operación con dragado de material, donde pretenden establecer dos terminales de almacenamiento de hidrocarburos, un astillero y un parque industrial.

En el sitio oficial de esta empresa, no hay registro de socios, aliados o filiales, tampoco repertorio de otras obras en el país. En el mismo sitio, como parte de la infraestructura se ofrecen los servicios de una terminal de almacenamiento de 3.7 Millones de Barriles de combustible; de fluidos de la industria petrolera: químicos, crudo y gas; un clúster industrial, desarrollado dentro de la zona de beneficios comerciales del CIIT; pozos de agua producida y refinerías modulares. Así como conectividad multimodal para el movimiento de mercancía, como 22 ductos de diferentes industrias para transporte de combustibles, gas y químicos; conectividad vía férrea, carretera y marítima.

De igual manera la empresa privada en petroquímicos Braskem Indesa, filial de la brasileña Odebrecht, construirá una terminal para la importación de etano, insumo utilizado para producir plásticos, instalación que se localizará en la Laguna de Pajaritos, y que posibilitará, según la firma, tener acceso a diversas fuentes de materia prima para producir polietilenos a plena capacidad para abastecer al mercado local e internacional. El acuerdo de la construcción de la terminal se realizó con PEMEX, donde también se contempla que la empresa tenga derecho de adquirir todo el etano de PEMEX que haya disponible y no ha consumido en su propio proceso de producción hasta 2045.

Todo lo hasta aquí descrito es un intento por mostrar que el impulso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec – desde la infraestructura de transporte, portuaria estratégica, gasoductos y oleoductos, con la presencia de distintos actores políticos y económicos -, se realiza con una intencionalidad de transformar completamente la región, acorde con las necesidades principalmente, por no decir únicamente, de los actores económicos nacionales y transnacionales presentes.

Siguiendo a Ibarra, estos últimos actores se involucran acorde a las necesidades de acumulación del capitalismo, en dos sentidos. La primera, que se identificó como la columna vertebral del PDIT, ya que de esta infraestructura dependerá “la maquinaria que le permita cerrar ciclos de consumo”. Y segundo, por los parques industriales y los beneficios que se les oferta, lo que permitirá “producciones casi inimaginables de mercancías, para consumos excesivos de algunos sectores”.

Es por todo esto que la intencionalidad del megaproyecto Corredor Interoceánico, retomando a Talledos, “como productor de espacios imprime y constituye un sistema de tramas, nudos y redes en el territorio, para producir otro territorio. Ello conduce a una diferenciación funcional y jerárquica que contribuye a ordenarlo según la importancia otorgada por los actores que lo impulsan, promueven o imponen. Esto acontece a que el sistema permite asegurar el control sobre lo que puede ser distribuido, asignado o poseído: tierras, aguas, playas, bosques, selvas, vías, sistemas de comunicación y transporte, etc. Además de imponer y mantener uno o varios ordenes de estos elementos que llevan a realizar la integración y cohesión territorial de acuerdo al objetivo específico del proyecto de gran escala”.

El megaproyecto se proyecta en un total de 98 municipios distribuidos en los estados de Oaxaca y Veracruz principalmente y otros más en Tabasco y Chiapas, abarcando con el corredor multimodal cuatro estados interconectados mediante carreteras, vías férreas, gasoductos, oleoductos, conectados inicialmente a 10 complejos industriales. Es una región habitada por los pueblos náhuatl y tannundajïïyi en la parte veracruzana; en Oaxaca por los angpon, ayuujk, binizaá, ikoots, slijuala xanuc’, tsa ju jmí’, ha shuta enima y ñuu dau. En el norte de Chiapas, los o’ de püt y los bats’i k’ op; en Tabasco, los yokot’an. Y el pueblo negro afromexicano en el extremo oriente del istmo oaxaqueño y en la costa de Coatzacoalcos en Veracruz.

El megaproyecto permitirá que sus principales socios y beneficiarios ejerzan poder y control no solo de la infraestructura que en estos momentos se construye, sino también de los recursos minerales, hidrocarburos, hídricos, forestales, aire, tierra, selvas, bosques y playas, y de la mano de obra para la transformación de recursos y producción de mercancías. Megaprograma que si los pueblos indígenas permitimos avanzar, entonces ¿qué pasará?.

* Marco Antonio Vázquez Vidal es indígena ayuujk (mixe), anarquista, militante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y tesista en antropología social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Referencias utilizadas

ADN Opinión. (2019, mayo 31). EL CORREDOR DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=zRkes_DVOUc

Alegría, A. (2021, septiembre 28). Braskem pacta con Pemex construir terminal de importación de etano. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/28/economia/braskem-pacta-con-pemex-construir-terminal-de-importacion-de-etano/

Bocanegra, R. (2020, agosto 13). Inversionistas ven áreas de oportunidad en puertos mexicanos. Real Estate Market & Lifestyle. http://realestatemarket.com.mx/noticias/29566-inversionistas-ven-areas-de-oportunidad-en-puertos-mexicanos

Celis, D. (2021, mayo 12). Constellation Brands invertirá 2000 mdd en Veracruz. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/05/12/constellation-brands-invertira-2000-mdd-en-veracruz/

Clavijo Flórez, I. (2020). Corredor del Istmo de Tehuantepec. Las Asociaciones Público Privadas y sus impactos territoriales en México. PODER. https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe_Corredor_Istmo_FIN.pdf

Contralínea. (2019, septiembre 3). Rafael Marín Mollinedo | director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (1ra. Parte) [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=jEdZcSvOar0

Costa Veracruz. (2021, julio 12). Se instalará cervecera en Coatzacoalcos. Costa Veracruz. https://costaveracruz.net/2021/07/12/casi-un-hecho-que-la-cervecera-constellation-brands-se-instale-en-coatzacoalcos/

Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. IAEN-Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.

Ibarra García, M. V. (2016). Los megaproyectos desde una geografía crítica. En M. V. Ibarra García & E. Talledos Sánchez, Megaproyectos en Mérico. Una lectura crítica (pp. 21–42). Itaca.

Industrial Transformation MEXICO. (2020). RAI2020 | PACTO OAXACA: AGENDA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL SUR-SURESTE. https://www.youtube.com/watch?v=UiWlP-UJRYQ

Istmo Alternativo. (2021, septiembre 23). Semarnat autorizó obras de dragado para Puerto Privado de SPIMVER. Istmo Alternativo. http://istmoalternativo.com/2021/09/23/semarnat-autorizo-obras-de-dragado-para-puerto-privado-de-spimver/

López Celdo, S. (2021, septiembre 30). Empresa coreana se interesa por instalar planta en Texistepec. Diario del Istmo. https://diariodelistmo.com/regional/empresa-coreana-se-interesa-por-instalar-planta-en-texistepec-/50127463

Oil and Gas Alliance. (2020, mayo 22). MESA DE NEGOCIOS – Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=yK9JxPvEj5o

Presencia Noticias. (2021, agosto 2). CONSTELLATION BRANDS SE INSTALARÁ EN TEXISTEPEC. Presencia Noticias. https://presencianoticias.com/2021/08/01/constellation-brands-se-instalara-en-texistepec/

Ribeiro, G. L. (1987, junio). ¿Cuánto más grande mejor? Proyectos de gran escala: Una forma de producción vinculada a la expansión de sistemas económicos. Desarrollo Económico, 27(105), 3–27.

Surbana Jurong, S., & Snowy Mountains Engineering Corporation, S. (2019). Un CIIT sostenible. Un lugar para el pueblo y por el pueblo [Plan Maestro]. Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec.

Talledos Sánchez, E. (2018). ¿Qué es un megaproyecto? En A. Furlong y Zacaula, R. Netzahualcoyotzi, J. M. Sandoval Palacios, & J. Porto, Planes geoestratégicos, securitización y resistencia en las américas (pp. 23–45). UNIFAP.

Talledos Sánchez, E., Camacho Lomelí, R., & Sandoval Palacios, J. M. (2020). Megaproyectos y producción de espacios globales. Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, 15(28), 9–31.

Tolentino Morales, J. (2020a, enero 13). Puerto Chiapas quiere ser el puente marítimo entre Centroamérica y Asia. Expansión. https://expansion.mx/empresas/2020/01/13/puerto-chiapas-quiere-ser-el-puente-maritimo-entre-centroamerica-y-asia

Tolentino Morales, J. (2020b, septiembre 3). Alejandro Murat: “El Corredor Interoceánico atrae interés de más de 50 empresas”. Expansión. https://expansion.mx/empresas/2020/09/03/alejandro-murat-el-corredor-interoceanico-atrae-interes-de-mas-de-50-empresas Tolentino Morales, J. (2020c, diciembre 1). Protexa incursionará en la logística con un recinto fiscalizado en Coatzacoalcos. Expansión. https://expansion.mx/empresas/2020/12/01/protexa-incursionara-en-la-logistica-con-un-recinto-fiscali