A iniciativa da Asociaci贸n e o Colexio Vasco de Xornalistas, directores de sete xornais da prensa vasca asinan e publican un artigo en que esixen o respecto aos dereitos humanos e garant铆as procesuais do xornalista Pablo Gonz谩lez, preso desde hai seis meses en Polonia.

Pablo Gonz谩lez, durante a s煤a estad铆a na Ucra铆na (PABLO GONZ脕LEZ)

Nun acto in茅dito, directores de sete peri贸dicos vascos acordaron e asinaron un texto para denunciar a situaci贸n que vive o xornalista vasco Pablo Gonz谩lez, encarcerado en Polonia desde hai seis meses baixo a acusaci贸n de ser un esp铆a ruso.

Da man da Asociaci贸n e o Colexio Vasco de Xornalistas, I帽aki Soto, en nome de GARA; Martxelo Otamendi, de 鈥淏erria鈥; Joseba Santamar铆a, das 鈥淒iario Noticias de Navarra鈥; I帽aki Gonz谩lez, de 鈥淒eia鈥; David Taberna, de 鈥樷極 Diario Vasco鈥; Jos茅 Miguel Santamar铆a, de 鈥樷楨l Correo鈥; Marta Mart铆n, das 鈥淒iario Noticias de 脕lava鈥; e Eduardo Iribarren, do 鈥淒iario Noticias de Gipuzkoa鈥 subscribiron un artigo conxunto e acordaron publicalo este domingo simultaneamente en sete xornais, as principais cabeceiras do pa铆s.

A situaci贸n que vive Gonz谩lez 茅 un esc谩ndalo e foi denunciada por diferentes organismos, desde as Xuntas de Bizkaia at茅 o Clube PEN. GARA tam茅n expresou a s煤a denuncia en diferentes ocasi贸ns, por exemplo, en pezas editoriais.

Neste caso, os directores expo帽en as condici贸ns da s煤a detenci贸n e encarceramento, explicando como son vulnerados a liberdade de prensa, o dereito 谩 defensa e os dereitos m谩is b谩sicos das persoas detidas que est谩n recollidos en diferentes normas e tratados da Uni贸n Europea e das Naci贸ns Unidas禄.

Os directores defenden estes principios e demandan que se apliquen no caso de Gonz谩lez. A misiva est谩 dirixida 谩 sociedade vasca, 谩s s煤as instituci贸ns e 谩s autoridades europeas, a quen piden que 芦fagan un esforzo pola s煤a liberaci贸n e para garantir que te帽a un proceso xudicial xusto e transparente, con independencia do resultado禄. Neste contexto, defenden que 芦a guerra non pode ser escusa para cercear a liberdade de expresi贸n e o dereito da cidadan铆a 谩 informaci贸n禄.

Artigo conxunto

A iniciativa da Asociaci贸n e o Colexio Vasco de Xornalistas

Os directores da prensa vasca esixen o respecto aos dereitos humanos e garant铆as procesuais do xornalista Pablo Gonz谩lez

脕 sociedade vasca, 谩s s煤as instituci贸ns e 谩s autoridades europeas,

Pablo Gonz谩lez 茅 un xornalista vasco que, sob a acusaci贸n de ser esp铆a ruso, leva m谩is de 6 meses encarcerado na Polonia, en prisi贸n preventiva, incomunicado e sometido a un r茅xime carcerario duro.

Foi detido en febreiro, cando estaba a traballar como rep贸rter nese pa铆s, informando do 茅xodo da poboaci贸n ucra铆na ap贸s a invasi贸n rusa. Gonz谩lez 茅 un especialista neste terreo e os seus traballos xornal铆sticos foron publicados en diferentes medios de comunicaci贸n.

At茅 o momento, non foi presentada ningunha proba que xustifique a s煤a detenci贸n e encarceramento.

As condici贸ns de vida que Pablo Gonz谩lez padece en prisi贸n son inaceptabeis: sofre un r茅xime de incomunicaci贸n, non recibe correspondencia con normalidade, non lle son permitidas visitas familiares e ten problemas para comunicarse cos seus avogados. Neste caso vuln茅rase a liberdade de prensa, o dereito 谩 defensa e os dereitos m谩is b谩sicos das persoas detidas que est谩n recollidos en diferentes normas e tratados da Uni贸n Europea e das Naci贸ns Unidas.

Como directores de xornais vascos, defendemos eses principios democr谩ticos, os dereitos humanos e esiximos que, desde a presunci贸n de inocencia, sexan aplicados no caso de Pablo Gonz谩lez.

Pedimos a todas as instituci贸ns implicadas que fagan un esforzo pola s煤a liberaci贸n e para garantir que te帽a un proceso xudicial xusto e transparente, con independencia do resultado. As铆 mesmo, reiteramos a necesidade de que, en calquera circunstancia ou emerxencia, se deixe traballar os medios de comunicaci贸n e os e as xornalistas con liberdade, seguranza e plena garant铆a de respecto aos dereitos humanos. A guerra non pode ser escusa para cercear a liberdade de expresi贸n e o dereito da cidadan铆a 谩 informaci贸n.

