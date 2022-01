–

Soy m茅dium porque

miro muy dentro de m铆.

Julia Aguilar

La palabra inspiraci贸n, en lat铆n inspirare, est谩 compuesta por in- (dentro) y spirare (soplar), significa etimol贸gicamente soplar hacia dentro. Esoterismo viene de -teros y hace referencia al interior, a lo 铆ntimo. Podr铆amos decir que las personas esot茅ricas son las que soplan en su interior, tom谩ndose un respiro de la vida cotidiana para conectar con su esp铆ritu. La relaci贸n entre locura y espiritualidad es tan frecuente como la conexi贸n entre arte y locura. La artista inglesa Leonora Carrington (1917-2011) ha sido una de las m谩s estudiadas. Su encierro en el sanatorio de Santander en 1940 es un hito en la historia del arte. Son numerosos los art铆culos donde se explica la crisis mental que sufri贸 Leonora tras el internamiento de su compa帽ero sentimental, Max Ernst, en un campo de concentraci贸n. Lo que la historia can贸nica no cuenta es que en el viaje desde Saint-Martin-d鈥橝rd茅che (Francia) a Andorra vio numerosos camiones donde colgaban brazos y piernas, cuerpos asesinados por los alemanes que se amontonaban en las carreteras. Tras llegar a Madrid, una noche, un grupo de oficiales la metieron en un coche, la llevaron a un hotel y la violaron uno detr谩s de otro1. No es dif铆cil pensar que la guerra y la violencia sexual agrav贸 su crisis, generando una escisi贸n de su conciencia m谩s racional, despertando alucinaciones y creando una escisi贸n entre su cuerpo y su mente. Al llegar al manicomio, la ingesta de Luminal y las descargas el茅ctricas aumentaron su sensaci贸n de cuerpo metaf铆sico: ella era el sol, ten铆a la misi贸n de regenerar la energ铆a del universo.

Otra de las artistas consideradas esot茅ricas, su amiga Remedios Varo (1908-1963), relata la angustia que sufri贸 durante el exilio: primero la persecuci贸n y el encierro en una prisi贸n de Par铆s, y m谩s tarde su asfixiante viaje a M茅xico en un barco 芦que llevaba unas cuatro veces m谩s viajeros de los que entraban禄2. La pintora catalana lleg贸 a M茅xico con el poeta Benjam铆n P茅ret en 1941. Trabaj贸 para la casa Bayer haciendo ilustraciones y en sus escritos cuenta lo desagradable que era saber que sus im谩genes servir铆an para la medicalizaci贸n de otras personas. La historia del arte dice que fue su separaci贸n de P茅ret y su matrimonio con Walter Gruen 鈥攃ompa帽ero que le proporcion贸 estabilidad econ贸mica y un 芦estudio propio禄鈥 lo que permiti贸 a Remedios retomar su carrera y volver a pintar. Sin embargo, investigadoras como Tere Arcq cuentan que, durante los a帽os previos a su producci贸n art铆stica, Remedios Varo se adentra en las ideas de los m铆sticos rusos George Gurdjieff y Ouspensky, desarrollando una investigaci贸n profunda sobre la cuarta dimensi贸n y otros saberes esot茅ricos y ocultos3. Quiz谩 no fue Walter Gruen qui茅n 芦la salv贸禄, sino que fue ella misma quien, adentr谩ndose en su espiritualidad, super贸 su crisis y retom贸 su obra, dejando en ella una clara influencia de los conocimientos alqu铆micos y esot茅ricos adquiridos durante esta 茅poca.

As铆 podr铆amos citar a muchas mujeres, como Alo茂se Corbaz, K盲the Fischer, Madge Gill, Nina Karasek y Emma Kunz, entre otras, que durante la Primera o Segunda Guerra Mundial o la guerra civil espa帽ola sufrieron una crisis personal fuerte, entrando en periodos de gran vulnerabilidad emocional y psicol贸gica. Algunas confiaban en que pod铆an acceder a estados alterados de conciencia a trav茅s de la meditaci贸n, el sonambulismo, la hipnosis o la escritura autom谩tica. Desde la intimidad de sus hogares, desde la celda de un sanatorio mental o desde el exilio sintieron la necesidad de bordar, pintar o escribir para aproximarse a otras dimensiones vitales y recuperar la fe. Artistas espa帽olas como Josefa Toldr谩 o Julia Aguilar trasladaban mensajes de 芦otros mundos禄 y fen贸menos paranormales a sus obras4.

En la actualidad muchas mujeres sufrimos o hemos vivido periodos de depresi贸n o ansiedad. La propuesta de la medicina tradicional contin煤a siendo la medicaci贸n o el precario acceso a tratamientos psicol贸gicos conductistas, que adormecen nuestras crisis, alargan el sufrimiento y eliminan nuestra capacidad de autosanaci贸n, nuestra creatividad y la posibilidad de encontrar una recuperaci贸n afectiva a trav茅s de los v铆nculos con otras personas.

Para muchas escritoras y creadoras el arte vinculado a la magia o a la m铆stica ha sido un faro. Nuestro trabajo se ha convertido en una l铆nea de vida a pesar de las contradicciones de autoexplotaci贸n que esto genera. La meditaci贸n o la espiritualidad puede ser un intento de sanaci贸n, un refugio frente a la violencia patriarcal o una elecci贸n de aproximaci贸n a nuestro esp铆ritu y nuestra creaci贸n.

El tarot, el I-ching, la astrolog铆a, la mediumnidad, el zen, el chamanismo o la m铆stica son pr谩cticas que tanto en siglo XIX y XX como en la actualidad forman parte de la vida de muchas personas y la obra de muchas artistas. Algunas creadoras 鈥攃omo Marina Abramovi膰, Bego帽a Grande, Danys Blacker, Sara Molina, Eva Guillamon, Sonia Meg铆as y Marta Pazos鈥 reconocen la fuente de la que beben, otras la ocultan por miedo al escepticismo que despiertan estas pr谩cticas. Sin embargo, psic贸logas y antrop贸logos insisten en la necesidad de un cambio de paradigma, en el que la espiritualidad tiene un papel protag贸nico para afrontar la vida. Pr谩cticas como la meditaci贸n, el yoga o la arteterapia est谩n evitando la institucionalizaci贸n y la farmacologizaci贸n de muchas personas. Esta b煤squeda de sanaci贸n es hoy una alternativa casi subversiva al sometimiento y la gesti贸n neoliberal de los cuerpos. El arte tiene una funci贸n importante en este sentido: reflexionar sobre los deseos y placeres que no se pliegan a la normalidad, denunciar la violencia generada sobre colectivos disidentes, y visibilizar nuevas formas de vida que pueden servir de inspiraci贸n y sanaci贸n para muchas personas.

