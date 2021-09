Arxivament parcial: 3 independentistes fora de les investigacions judicials per la Vaga General del 21F

A Tarragona, una de les nombroses causes obertes contra manifestacions independentistes, se centra en els fets de la Vaga General del 21 de febrer de 2019. Convocada per la Intersindical-CSC en contra de la repressió política i per les llibertats i els drets fonamentals, tingué un fort seguiment al Camp, com relaten els nombrosos atestats policials que, una vegada més, s’esforcen a identificar pel broc gros a aquells militants independentistes més actius i coneguts.

Ara, dos anys i mig més tard, tres companys, la Sara, l’Arnau i l’Aleix, queden fora de les investigacions tot i que, la fiscalia, encara és a temps d’oposar-s’hi.

En la breu interlocutòria on es decreta l’arxivament, el jutge Vicente José Martínez Pardo, magistrat del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Tarragona apunta que les imatges aportades on s’hauria identificat a la Sara i l’Aleix «son confusas y desenfocadas y no permiten la identificación ni la autoria de los hechos investigados». En referència a l’Arnau, el jutge exposa que «no existe más que una leve descripción como una persona que intenta atravesar la linea policial, però no hay imágenes de su intervención, salvo la presencia de la misma en la manifestación». El jutge considera que no es pot processar aquests 3 independentistes, pels relats policials imprecisos i gens fonamentats. S’entreveu aquí la intencionalitat criminalitzadora per part dels agents dels Mossos d’Esquadra que miren d’incrementar la llista de persones a sotmetre als procediments judicials, sense base i tirant de la llista dels activistes més coneguts.

Ahir vam poder conèixer l’arxivament de la causa seguida al JI 6 de Tarragona, pels fets del 21 de desembre de 2018, on hi havia com a persona investigada l’Arnau, qui avui coneix l’arxivament d’aquesta altra procediment.

Malauradament però, la pilota és ara a la teulada de la fiscalia qui pot recórrer aquest arxivament i, alhora, concretar les acusacions contra els altres tres activistes que romanen com investigats en aquesta causa.

Amb alegria continguda pel reconeixement de què ha estat un nou escarni judicial sense cap més base que la intencionalitat darrera de la repressió política pura i dura, i amb el compromís de fer costat a les companyes encara encausades, seguirem alerta les properes passes del procediment i animem a la societat tarragonina a sumar-se a les convocatòries solidà ries que ben aviat concretarem.

Tarragona, endavant!

A Tarragona, Països Catalans, 21 de setembre de 2021