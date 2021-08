Arxiven el cas del jove de Móra d’Ebre acusat d’ultratge a la bandera espanyola

Arxiven el cas del jove de M贸ra d鈥橢bre acusat d鈥檜ltratge a la bandera espanyola

El jutjat de Gandesa ha decretat el sobrese茂ment de la causa contra Maurici Sabater, ve铆 de M贸ra d鈥橢bre, que va prestar declaraci贸 l鈥1 de juliol acusat d鈥檜ltratge a la bandera espanyola. Se l鈥檌nvestigava pel robatori de l鈥檈stendard a l鈥橝juntament de Batea (Terra Alta) el passat 12 d鈥檕ctubre. L鈥檃testat dels Mossos el relacionava amb els fets perqu猫 la dessuadora que porta en una foto que va penjar a Twitter s鈥檃ssembla a la que du un dels individus que apareixen al v铆deo de l鈥檃cci贸 reivindicativa, que va penjar l鈥檕rganitzaci贸 La Forja. El magistrat conclou que no hi ha 鈥autor conegut鈥 a qui imputar els fets i que no hi indicis 鈥suficients i seriosos鈥 per atribuir-li a l鈥檌nvestigat.

