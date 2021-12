–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) December 30, 2021 44 puntos de vista

<img loading="lazy" data-attachment-id="7568" data-permalink="https://amigosdemumiamx.blog/2021/12/30/arzobisbo-desmond-tutu-1931-2021/archbishop-desmond-tutu/" data-orig-file="https://www.anarchistfederation.net/pixel.jpg?z=" data-orig-size="900,506" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"J. Pat Carter","camera":"","caption":"FILE u2014 Nobel Peace prize recipient and former Anglican Archbishop Desmond Tutu tells new University of Oklahoma graduates to follow their dreams at a ceremony at the university after he received a honorary degree Tuesday April 25, 2000 in Norman, Okla. (AP Photo/J. Pat Carter/File)","created_timestamp":"0","copyright":"AP2000","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Archbishop Desmond Tutu" data-image-description data-image-caption="

FILE 鈥 Nobel Peace prize recipient and former Anglican Archbishop Desmond Tutu tells new University of Oklahoma graduates to follow their dreams at a ceremony at the university after he received a honorary degree Tuesday April 25, 2000 in Norman, Okla. (AP Photo/J. Pat Carter/File)

” data-medium-file=”https://www.anarchistfederation.net/pixel.jpg?z=?w=300″ data-large-file=”https://www.anarchistfederation.net/pixel.jpg?z=?w=584″ class=”alignnone wp-image-7568″ src=”” style=”display:none” alt=”Archbishop Desmond Tutu” width=”540″ height=”309″>

Por Mumia Abu-Jamal

Hace casi un siglo, un ni帽o africano naci贸 en una peque帽a familia en un pueblito donde la miner铆a de oro fue la industria principal. El pueblo Klerksdorp se encontr贸 en lo que se conoc铆a como el Transvaal. Su padre era maestro y el ni帽o quiso seguir sus pasos.

Sin embargo, la pol铆tica de supremac铆a blanca conocida por el t茅rmino 鈥渁partheid鈥 le impidi贸 realizar su deseo. El Partido Nacional, que gan贸 una elecci贸n en 1940, logr贸 la aprobaci贸n de una ley llamada el Acto para la Educaci贸n Bant煤 de 1953, el cual legaliz贸 la segregaci贸n racial en las escuelas.

Aquella decisi贸n estatal oblig贸 a Desmond Mpilo Tutu a ser predicador en lugar de maestro, y una nueva historia se escribi贸. Desmond Tutu estudi贸, se gradu贸, y fue ordenado sacerdote en la Iglesia Anglicana. Empez贸 a subir en la jerarqu铆a de la iglesia, y en 1986 fue nombrado Arzobisopo 鈥 el Arzobispo de Capetown.

Mientras el movimiento anti-apartheid se extendi贸 en Sud谩frica, la represi贸n estatal tambi茅n se intensific贸. Cuando la mayor铆a de los militantes del Congreso Nacional Africano (ANC) fueron obligados a exiliarse, el Arzobispo se meti贸 en la brecha al presidir funeral tras funeral y darle voz a la oprimida mayor铆a negra de la naci贸n.

Desmond Tutu desempe帽贸 un papel fundamental en denunciar el sistema racista del gobierno, y sufri贸 detenciones e impactos de gases lacrim贸genos aventados por la polic铆a en manifestaciones. Durante toda esta represi贸n, sigui贸 fiel a sus convicciones religiosas como un cristiano comprometido que consideraba toda la vida valiosa. En sus sermones, predicaba la paz y la reconciliaci贸n. Predicaba tambi茅n la justicia.

Siempre levant贸 la voz con firmeza contra la violencia, ya sea cometida por el gobierno o por el movimiento por la libertad. Y mientras el perfil del peque帽o sacerdote se conociera m谩s, tambi茅n se conocieron sus reclamos de justicia y libertad, incluso m谩s all谩 de las fronteras de Sud谩frica.

El Arzobispo, llamado cari帽osamente 鈥渆l Arzo鈥 o en ingl茅s 鈥淎rch鈥 por su familia, describi贸 la violencia gubernamental, separaci贸n, y represi贸n contra el pueblo palestino como una nueva forma de apartheid. Llamo a la liberaci贸n del pueblo puertorrique帽o del gobierno estadounidense. Critic贸 el sufrimiento y violencia estatal contra la minor铆a musulmana en Myanmar.

El peque帽o sacerdote hasta lleg贸 a visitar a un hombre en el corredor de la muerte aqu铆, donde pregunt贸 por qu茅 茅l fue obligado a llevar grilletes en un peque帽o cuarto dividido por una ventana de vidrio con una puerta cerrada con llave que ni siquiera ten铆a manijas. El Arzo era un hombre reservado y serio, un rayo de luz espiritual en un lugar oscuro. 隆Qu茅 gusto nos da conocerlo!

Cuando el apartheid se derrib贸 en los a帽os 90 y Sud谩frica renaci贸 como una democracia, el Arzobispo Tutu intensific贸 su cr铆tica del nuevo gobierno negro, el cual acus贸 de enriquecerse mientras el pueblo se volv铆a cada vez m谩s pobre. El Arzo era bajo de estatura, s铆, es cierto, pero su esp铆ritu era 茅l de un gigante.

Su paso en este planeta fue un mensaje de amor para la gente oprimida del mundo, sin importar en d贸nde se encontraba. Luch贸 por el cambio con su voz prof茅tica, su dulce humor, su profundo amor, y un inagotable sentido de compasi贸n. Desmond Mpilo Tutu, nacido el 7 de octubre de 1931, regres贸 con sus padres despu茅s de vivir 90 veranos.

Un ejemplo del Amor, no del miedo

Soy Mumia Abu-Jamal.

27 de diciembre de 2021

鈥(c)鈥21 maj

Circulaci贸n por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducci贸n Amig@s de Mumia en M茅xico.

***

Escribe una carta a Mumia con letra negra en papel blanco con nombre y direcci贸n de remitente en el sobre.

Smart Communications/PADOC

Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) @ SCI Mahanoy

P.O. Box 33028

St. Petersburg, FL 33733