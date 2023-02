–

De parte de Nodo50 February 25, 2023 234 puntos de vista





Ya

dije que el ├ęxito del pensamiento burgu├ęs, o moderno, consiste en

una sistemática y hábil inversión de conceptos.

Si aspiras a

ocupar el lugar de tu jefe, tienes que hacer tu campa├▒a cantando

las maravillas de la empresa moderna e innovadora, abierta a la

participación democrática de los empleados, poniendo a parir al

viejo modelo de la empresa autoritaria, tienes que mostrar

p├║blicamente lo progresista, dem├│crata y moderno/a que t├║ eres, y

as├ş tu jefatura tendr├í un buen seguro por una larga temporada, al

menos mientras perdure tu imagen de empresario/a moderno/a en la memoria

de tus empleados y empleadas. Y si planeas asesinar a alguien, lo mejor que

puedes hacer, previamente, es adularle p├║blicamente, preparar con

tiempo tu coartada. Algo parecido es lo que hizo Napole├│n, y mira, le

vali├│ ser emperador absoluto en contra del absolutismo y en nombre

de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la Rep├║blica.







As├ş,

con ese inteligente truco, te puedes permitir el lujo de tener una

sirvienta guatemalteca a la que tratarás como amiga, porque lo haces

para ayudarla, y a la que no contratarás, ni asegurarás, para no

humillarla, porque t├║ eres su amigo, un igual, generoso,

progresista y muy moderno. O puedes ser una ejecutiva tan capacitada

y eficiente como cualquier machito-ejecutivo-prototipo del

patriarcado capitalista, pero tú no, tú tendrás buena conciencia

siempre que ejerzas tu patriarcado en defensa del derecho a la

igualdad de las mujeres, como conquista tuya, de tu moderna liberalidad y tu

feminismo.







Aunque

no lo parezca, estoy hablando de ÔÇťas bestasÔÇŁ, tambi├ęn de la

pel├şcula, cuyo inter├ęs, m├ís que en la historia que cuenta, reside

en los comentarios e ideas que suscita. La pel├şcula ha gustado

mucho a los ecologistas modernos, partidarios de las energ├şas

renovables aunque sospechen que no son renovables, pero que las

defienden a condici├│n de que no jodan un imaginario paisaje

ÔÇťrural-naturalÔÇŁ, que no existe. Y les ha disgustado a los neorrurales y

modernos defensores de un medio social-rural igualmente imaginario,

campesino y tradicional, que tampoco existe. Por lo tanto, me parece

a m├ş que con estos precedentes se trata de una discusi├│n bastante

est├ęril en el fondo, que genera una forzada polarizaci├│n de

opiniones, muy artificial y no menos imaginaria, pero que resulta

bien ├║til al principio moderno de inversi├│n conceptual… ┬íqu├ę

buen truco! , no me extraña que haya sido exitoso por más de tres

siglos.







Seg├║n

la ONU,

los campesinos son responsables del 80% del alimento producido en el

mundo y, sin

embargo, tambi├ęn es la poblaci├│n m├ís propensa a sufrir hambre. En

Europa solo el 25% de la poblaci├│n habita las zonas rurales. En el Estado espa├▒ol, el 15,9% estaba censada en municipios rurales en 2020. Estos municipios suponen el 82,0% del total y ocupan el

84,0% de la superficie estatal.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }Menos

de un 4% de la moderna poblaci├│n rural europea es profesionalmente

campesina, el resto es perfectamente moderna, dedicada a los mismos

oficios que las poblaciones urbanas, de servicios, burocracia y

comerciales, con la ├║nica diferencia de una mayoritaria presencia de

gente mayor, masculina y pensionista, contaminada igualmente de

la urbana modernidad, con sus mismas dependencias del Estado y sus mismos

hábitos urbanos, de consumo mercantil y cultural.

Yo he visto igual

solidaridad vecinal en pueblos que en ciudades, pero solo en casos

de accidente o catástrofe, y cuando la gente está realmente jodida; pero

solidaridad no es comunidad, le falta mucho, lo es solo en modo

prepol├ştico. ┬┐De qu├ę poblaci├│n rural-tradicional estamos hablando, si no existe?, ┬┐de la

medieval y relativamente asamblearia y comunal; de la que vivi├│ en los industriosos siglos XIX

y XX, dispuesta a emigrar en cuanto pudiera; de la europea de los

a├▒os que siguieron a las dos primeras guerras mundiales; o hablamos de la

sociedad rural de los a├▒os de la posguerra civil espa├▒ola? Me lo

aclaren.







La

poblaci├│n rural-tradicional no sobrevivi├│ a la Modernidad, hace

mucho que no existe porque emigr├│ o fue emigrada, que viene a ser

lo mismo. El desarrollismo econ├│mico del Estado franquista,

desplegado a partir de los a├▒os sesenta y luego la pol├ştica

agraria de la UE, la PAC, era para eso, para “modernizar” los pueblos

y campos espa├▒oles y europeos, instaurando un modelo de explotaci├│n agropecuaria

industrial y comercial, dejando tras de s├ş un rastro de casas

molineras deshabitadas y tierras bien baratas, a precio de saldo muy

tentador para los modernos negocios del comercio alimentario, del

turismo rural-esc├ęnico, de los campos de golf y deportes de

aventura, como para el negocio inmobiliario dedicado a la

construcci├│n de chalets adosados para pijos con jard├şn, en parcelas

próximas a las oficinas y fábricas de la moderna

metr├│poli…y es que el mundo moderno es burgu├ęs (urbano) y no

existe otro mundo.

Y no es de ahora, que ya hace mucho que lo es,

gracias a la masiva repoblaci├│n de las ciudades con emigrantes

campesinos que, por cierto, ha sido reactivada en los ├║ltimos a├▒os,

promovida por los modernos Estados y Mercados de la globalizaci├│n. Inmigraci├│n como

negocio, s├ş, pero con diferente intenci├│n: ahora es para desviar

el cabreo de las clases medias en la decadencia del Estado de

Bienestar capitalista, para contener los salarios con mano de obra

barata, para utilizar a los nuevos emigrantes como sospechosos y

presuntos competidores en la lucha por el trabajo y la supervivencia,

arrojados al mercado como chivo expiatorio, para distracci├│n de

las masas urbanas modernas, as

bestas.







El

paisaje rural que muestra la pel├şcula enga├▒a con o sin querer, contribuye al exitoso

mecanismo de inversión conceptual: el sucedáneo por el original,

es decir, cuando el imaginario construye la realidad. Genera polarizaci├│n y

una confusi├│n perfecta, bien palpable en los comentarios que provoca

esta pel├şcula. La sociedad rural retratada en “As bestas”, con su

bestialidad, con el odio por el extranjero que transpira, con su

miserable peseterismo, s├║bitamente vuelto ecologista, partidario de

ecol├│gicas energ├şas que ni son ecol├│gicas ni renovables, oculta en

su reverso la pat├ętica modernidad de una sociedad rural

fosilizada, no menos sumisa, corrupta y moderna que la urbana, solo

que bien escenificada tras la tramoya de un salvaje escenario

ÔÇťrural-naturalÔÇŁ. Todo muy bien interpretado y al inverso modo

moderno. Lo s├ę porque vivo all├ş y porque yo mismo llegu├ę impulsado por la imagen id├şlica de mis abuelos campesinos, Rosa y Nicol├ís.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }