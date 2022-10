–

En tanto Israel lanzaba un ataque mortal contra Gaza, matando milllares de civ铆s e deslocando m谩is de 100.000 persoas, moitos dos principais produtores de televisi贸n, m煤sica e cinema dos Estados Unidos organiz谩banse para protexer a reputaci贸n do Estado do apartheid dunha condena internacional xeneralizada.

O arquivo de Sony -un esconderixo de correos electr贸nicos publicado agora pola Wikileaks- demostra que influentes magnates do mundo do espect谩culo tentaron blanquear os crimes israelitas e presentar a situaci贸n como unha defensa contra o inminente 鈥渪enocidio鈥, pux茅ronse en contacto con militares e funcionarios do goberno israelita para coordenaren a s煤a mensaxe, tentaron anular quen se manifestaba contra a inxustiza e exerceron presi贸n financeira e social sobre as instituci贸ns que acoll铆an artistas cr铆ticos coas acci贸ns do goberno do apartheid.

A mensaxe de Israel 鈥渄ebe ser repetida unha e outra vez at茅 a xente o entender鈥, escribiu o avogado e produtor de Hollywood Glenn D. Feig, nunha lista de correos electr贸nicos dirixida a moitos dos executivos m谩is influentes de Tinsel Town. Foi en resposta ao ataque israelita non provocado de 2014 contra Gaza, un dos cap铆tulos m谩is sangrentos en m谩is de medio s茅culo de ocupaci贸n.

Baptizada como 鈥淥peraci贸n Marxe Protectora鈥, o ex茅rcito israelita levou a cabo sete semanas de bombardeos case constantes sobre a densamente poboada faixa costeira. Segundo as Naci贸ns Unidas, m谩is de 2.000 persoas morreron, unha cuarta parte delas crianzas. 18.000 vivendas foron destru铆das, deixando m谩is de 100.000 persoas sen casa.

O ex茅rcito israelita atacou deliberadamente as infraestruturas civ铆s, fechando a 煤nica central el茅ctrica de Gaza e clausurando as s煤as plantas de tratamento de agua, causando unha devastaci贸n econ贸mica, social e ecol贸xica nunha rexi贸n que Human Rights Watch cualificou como a maior 鈥減risi贸n ao ar libre鈥 do mundo.

Moitos en Hollywood expresaron a s煤a profunda preocupaci贸n. 鈥淒ebemos asegurarnos de que isto non volte a acontecer鈥, insistiu o produtor Ron Rotholz. Contodo, Rotholz non se refer铆a 谩 morte e a destruci贸n que Israel impuxo en Gaza, sen贸n ao feito de que moitas das maiores estrelas do mundo do espect谩culo, inclu铆da a parella de estrelas Pen茅lope Cruz e Javier Bardem, condenaron as acci贸ns de Israel como 鈥渪enocidio鈥.

鈥淎 mudanza debe comezar de arriba abaixo. Deber铆a ser inaudito e inacept谩bel que un actor ga帽ador dun 脫scar cualifique de xenocidio a autodefensa armada do seu territorio鈥, continuou, expresando a s煤a preocupaci贸n polo feito de que o movemento de Boicote, Desinvestimento e Sanci贸ns (BDS) -unha campa帽a mundial para presionar economicamente Israel para que cumpra coas s煤as obrigaci贸ns segundo o dereito internacional- ga帽e terreo no mundo da arte. A lexitimidade de Israel bas茅ase no apoio pol铆tico e militar dos Estados Unidos. Portanto, manter o apoio da opini贸n p煤blica estadunidense 茅 fundamental para a viabilidade a longo prazo do seu proxecto de asentamento鈥.

Rotholz tentou na altura organizar unha campa帽a de presi贸n silenciosa e mundial sobre os lugares e organizaci贸ns art铆sticas, inclu铆ndo a Academia de Cinema de Hollywood e os festivais de cinema de Sundance e Cannes, para acabar co BDS. 鈥淥 que si podemos facer 茅 instar os responsabeis das principais organizaci贸ns, festivais e mercados de cinema, televisi贸n e teatro, e potencialmente os responsabeis das empresas de comunicaci贸n, a que emitan declaraci贸ns oficiais condenando calquera forma de boicote cultural ou econ贸mico contra Israel鈥.

Outros coincidiron na necesidade de desenvolver un 鈥減lanp de xogo鈥 para se oporen ao BDS.

Por suposto, cando produtores influentes, festivais e executivos dos medios de comunicaci贸n emiten declaraci贸ns condenando unha determinada posici贸n ou pr谩ctica, tr谩tase en realidade dunha ameaza: deixa de adoptar esas posici贸ns ou sofre as consecuencias profesionais.

Ken Loach 谩 cabeza

Os correos electr贸nicos de Sony tam茅n revelan unha case obsesi贸n co cineasta e activista social brit谩nico Ken Loach. O filme do aclamado director 鈥淛immy鈥檚 Hall鈥 fora recentemente nomeado 谩 prestixiosa Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes e, despois do ataque israelita a Gaza, pedira publicamente un boicote cultural e deportivo ao Estado do apartheid.

Isto indignou moitos en Hollywood. Ryan Kavanaugh, director xeral de Relativity Media, unha produtora cinematogr谩fica respons谩bel do financiamento de m谩is de 200 filmes, esixiu que se cancelase non s贸 Loach, sen贸n todo o Festival de Cannes. 鈥淥s estudos e os canais deben unirse e boicotar Cannes鈥, escribiu. 鈥淪e non o facemos, enviamos a mensaxe de que outro holocausto non 茅 un problema para Hollywood en tanto os negocios contin煤en como sempre鈥, engadiu, presentando o ataque israelita contra unha poboaci贸n civil practicamente indefensa como un xenocidio palestino de israelitas.

Outros est谩n de acordo. Ben Silverman, ex copresidente de NBC Entertainment e Universal Media Studios e produtor de series como 鈥淭he Office鈥, 鈥淭he Biggest Loser鈥 e 鈥淯gly Betty鈥, dixo que a industria deber铆a 鈥渂oicotar os boicotadores鈥. Rotholz, pola s煤a banda, escribiu ao director do Festival de Cannes, ped铆ndolle que tomase medidas contra Loach polos seus comentarios. 鈥淣on hai lugar para [os comentarios intolerantes e odiosos de Loach] no mundo do cinema e dos cineastas鈥, insistiu.

Outros acharon outra maneira de contrarrestar Loach. 鈥淓 se nos reunimos todos e facemos un documentario sobre o auxe do nuevo antisemitismo na Europa?鈥, suxeriu o produtor de cinema brit谩nico Cassian Elwes, e engadiu: 鈥淓stou disposto a contribu铆r e dedicar tempo se outros aqu铆 fan o mesmo. Entre todos, estou seguro de que poderiamos achar a maneira de distribu铆lo e levalo a lugares como Cannes, para poder ter unha resposta a tipos como Loach. Talvez poderiamos tentar utilizalo para solicitar o apoio das comunidades cinematogr谩ficas de Europa para que nos axuden a distribu铆lo al铆鈥.

鈥淓nc谩ntame鈥, respondeu o oligarca editorial Jason Binn, 鈥渆 vou promocionalo entre os 3,2 mill贸ns de subscritores da revista en todas as plataformas online e offline鈥. Mesmo podo aproveitar os 9 mill贸ns de membros de Gilt鈥, engadiu, refer铆ndose ao sitio web de compras e estilo de vida que dirix铆a.

鈥淓u tam茅n鈥, dixo Amy Pascal, copresidenta de Sony Pictures Entertainment. Entretanto, Mark Canton, produtor de filmes como 鈥淕et Carter鈥, 鈥淚mmortals鈥 e 鈥300鈥, estivo traballando para que Hollywood apoiase a idea. 鈥淓ngado a Carmi Zlotnik a esa crecente lista鈥, respondeu, refer铆ndose 谩 executiva de televisi贸n.

Toda esta correspondencia proced铆a dunha cadea de correos electr贸nicos de ducias de personalidades do mundo do espect谩culo de alto nivel titulada 鈥淔eliz Ano Novo鈥. M谩goa que Alema帽a sexa agora unha zona prohibida para os xudeus鈥, que afirmaba rid铆culamente que o pa铆s europeo se convertera nunha teocracia isl谩mica controlada por musulm谩ns.

鈥溍 horr铆bel. Mais afinal non 茅 unha sorpresa, porque os apoloxistas da opresi贸n dos palestinos por parte de Israel far谩n calquera cousa para impedir que a xente se lles opo帽a鈥, dixo Loach. 鈥淣on debemos subestimar o odio de quen non pode tolerar a idea de que os palestinos te帽an dereitos humanos, que Palestina sexa un Estado e que te帽an o seu pa铆s鈥, engadiu.

Bloqueo da liberdade de expresi贸n

O grupo pro-israelita de Hollywood tam茅n exerceu unha forte presi贸n sobre as instituci贸ns estadunidenses para suprimir o apoio aos dereitos humanos dos palestinos. Silverman revelou que escribira a Peter Gelb, director xeral da 脫pera Metropolitana de Nova York, para impedir que fose representada 鈥淎 morte de Klinghoffer鈥, unha 贸pera que narra o secuestro dun avi贸n por parte da Frente de Liberaci贸n de Palestina en 1985. 鈥淪uxiro, contodo, que cada un de n贸s chame na segunda-feira 谩 s煤a oficina no Met e l莽e faga saber que influentes son os doantes do Met鈥, aconsellou aos outros oligarcas do entretenimento, destacando como os poderosos act煤an en segredo para silenciar o discurso co que non est谩n de acordo, e como utilizan o seu poder financeiro para coaccionar e obrigar outros a seguiren a s煤a li帽a. Foi necesaria moita presi贸n porque, como explicou Silverman, 鈥渃omo membros da comunidade art铆stica, 茅 moi dif铆cil estar a favor da liberdade de expresi贸n s贸 nalgunhas ocasi贸ns e non en todas鈥.

Finalmente, a actuaci贸n continuou mais non sen grandes protestos coordenados dentro e f贸ra do Lincoln Center for Performing Arts, xa que a xente tentou impedir a actuaci贸n, alegando que era 鈥渁ntisemita鈥.

A ligaz贸n co ex茅rcito israelita

As conversas por correo electr贸nico con moitas das persoas m谩is influentes de Hollywood mostran que cren estaren na beira dun exterminio global dos xudeus, e que Israel -e eles mesmos- son o 煤nico que se interp贸n no cami帽o desta inminente perdici贸n. Como escribiu Kavanaugh, 鈥渙 noso traballo 茅 evitar que se produza outro Holocausto. Moitos de vostedes poden pensar que non pode acontecer, que 茅 algo extremo鈥 [mais] se se revisan os xornais da 茅poca anterior ao Holocausto, parecen inquietantemente pr贸ximos ao noso mundo actual鈥.

Rotholz era dunha opini贸n similar, escribindo que 鈥溍 imperativo que as principais figuras das comunidades cinematogr谩fica, televisiva, medi谩tica, dixital e teatral de Los 脕ngeles e Nova York que apoian un Estado xudeu forte e poderoso desenvolvan unha estratexia de ligaz贸n cos seus colegas de Londres e Europa, as铆 como coas comunidades creativas de aqu铆 e de Europa, para promover e explicar a causa israelita鈥.

Os correos electr贸nicos do Arquivo Sony tam茅n mostran que non s贸 os altos funcionarios da Cidade do Oropel coordenaban estratexias para silenciaren os cr铆ticos de Israel, sen贸n que tam茅n estaban en estreito contacto co goberno israelita e o seu ex茅rcito.

O produtor George P茅rez, por exemplo, enviou unha mensaxe aos seus colegas na lista de correo electr贸nico en que presentaba un coronel das Forzas de Defensa de Israel. Dic铆a: 鈥淧or favor, todas as persoas desta lista premede 鈥渞esponder a todos鈥 de agora en diante. Inclu铆n Kobi Marom, un comandante retirado das FDI. Kobi tivo a amabilidade de levarnos, 谩 mi帽a familia e a min, a unha excursi贸n en jeep polos Altos do Gol谩n durante a nosa viaxe a Israel en xu帽o. Tam茅n nos levou a visitar unha base militar na fronteira de Israel e Siria, unha zona que foi noticia ultimamente. 脡 dif铆cil imaxinar que as 鈥榗rianzas鈥 que co帽ecemos na base probabelmente estar谩n en combate cos nosos inimigos鈥.

Dado que a grande maior铆a dos que morreron eran civ铆s palestinos, non est谩 claro se considera inimigos de Hollywood todos os palestinos ou s贸 Ham谩s. P茅rez tam茅n sinalou que 鈥淜obi traballa estreitamente cos Amigos das Forzas de Defensa de Israel [ex茅rcito de ocupaci贸n] que necesitan doaz贸ns鈥, e aconsellou a Hollywood se esforzar por axudar na actual loita pola supervivencia de Israel鈥.

O grupo tam茅n tentou recrutar nas s煤as filas a estrela de cinema estadunidense-israelita Natalie Portman. Mais a oscarizada actriz parec铆a m谩is preocupada polo feito de que os seus datos persoais fosen compartillados. 鈥淐omo cheguei a este lista? Que pasa con Ryan Seacrest?鈥, respondeu, antes de dirixirse directamente a Kavanaugh para dicir: 鈥淣on deber铆as copiarme publicamente para que 20 persoas que non co帽ezo te帽an os meus datos persoais. Agora terei que mudar o meu enderezo de correo electr贸nico鈥.

Se o desprezo aberto de Portman cara ao grupo de produtores pro-Israel 茅 not谩bel, a resposta de Kavanaugh 茅o a铆nda m谩is, xa que revela que estreitos son os lazos entre o Estado israelita e Hollywood. Kavanaugh respondeu: 鈥淪铆ntoo. Tes raz贸n, os xudeus que son masacrados polas s煤as crenzas e os membros de Cannes que piden un boicote a todo o israelita ou xudeu son moito menos importantes que o teu enderezo de correo electr贸nico que foi partillado con 20 dos nosos compa帽eiros que tratar de facer a diferenza. As mi帽as m谩is profundas desculpas. Onte com铆n co C贸nsul Xeral de Israel, que me falou de J Street. Estaba tan perplexo, confundido e preocupado cando soubo que os apoiabas que me rogou que che puxese en contacto con el鈥.

As铆, os correos electr贸nicos filtrados demostran sen d煤bida que o goberno israelita e as FDI [ex茅rcito israel铆] est谩n en contacto con algunhas das persoas m谩is poderosas do mundo do espect谩culo para impulsar unha mensaxe prol-israelita e erradicar calquera desviaci贸n desa li帽a.

Hip-hoppers para o apartheid

A铆nda que os seus esforzos por recrutar Portman foron infrutuosos, outra estrela respondeu con entusiasmo: o megaprodutor de hip-hop Russell Simmons, fundador de Def Jam Records e irm谩n de Joseph 鈥淩ev.Run鈥 Simmons, un terzo de Run DMC. Simmons foi recentemente obxecto de controversia, despois de 20 mulleres o acusaren de violaci贸n ou outra conduta sexual inapropiada.

Os correos electr贸nicos revelan que promover o compromiso con Israel dentro da comunidade afroamericana 茅 un dos principais intereses de Simmons. Cando se lle preguntou se ti帽a algunha idea para mellorar a imaxe de Israel, respondeu: 鈥淪imples mensaxes do non xudeus, especialmente dos musulm谩ns, para promover a paz e o dereito de Israel a existir鈥 Temos recursos e o desexo de ga帽ar en lugar de perder os coraz贸ns dos mozos musulm谩ns e xudeus鈥.

Explicou en que consist铆an estes recursos: 鈥淭emos centos de programas de colaboraci贸n entre im谩ns e rabinos e as s煤as congregaci贸ns Temos moitos im谩ns respectados que se unir铆an ao antigo rabino metzker Schneier e a non xudeus para promoveren o plano de paz saudita鈥.

鈥淎 trav茅s desta campa帽a, axudaremos a Israel鈥, conclu铆u.

Investir a tendencia

Contodo, apesar dos esforzos de Simmons e outros, a opini贸n p煤blica estadunidense comezou a virar contra Israel nos 煤ltimos anos. Os estadunidenses m谩is novos, en particular, son m谩is propensos a simpatizar coa dif铆cil situaci贸n do pobo palestino e a apoiar un Estado palestino independente.

Isto 茅 debido en grande medida ao auxe das redes sociais e a unha nova xeraci贸n de activistas que est谩n a romper barreiras para p贸r de manifesto as inxustizas cometidas polo seu goberno. Hoxe en d铆a, os estadunidenses son m谩is propensos a ver relatos directos e claros da brutalidade israelita nas plataformas das redes sociais. Como explicou o polit贸logo Noam Chomsky no ano pasado, 鈥渙 veo da intensa propaganda vai sendo levantado lentamente [e] a crucial implicaci贸n dos Estados Unidos nos crimes israelitas tam茅n fica cada vez m谩is clara鈥. Cun activismo comprometido, isto poder铆a ter efectos saudabeis.

Contodo, o apoio do goberno estadunidense a Israel contin煤a crecendo. Entre 2019 e 2028, est谩 prevista unha axuda de case 40.000 mill贸ns de d贸lares, case toda ela militar, o que significa que o di帽eiro dos contribu铆ntes estadunidenses contrib煤e 谩 opresi贸n e o deslocamento dos palestinos.

Loach mostrouse a铆nda m谩is optimista respecto diso, dicindo que os que se interpo帽en no cami帽o da xustiza ser谩n xulgados pola historia, dicindo: 鈥淎 negaci贸n dos dereitos humanos dos palestinos 茅 un dos grandes crimes [da era moderna] e os dereitos dos palestinos son unha das grandes causas do s茅culo pasado e deste s茅culo. Todos deberiamos apoiar os palestinos. Para quen preocupan os dereitos humanos, non hai d煤bida: hai que apoiar os palestinos. E as persoas que se opo帽an a eles, ao final, desaparecer谩n. Porque a historia demostrar谩 que foi un crime terr铆bel. Os palestinos foron limpados 茅tnicamente da s煤a terra natal. Temos que apoiar os palestinos, e punto鈥.

Contodo, estas persoas non tencionan 鈥渄esvanecerse鈥 e contin煤an organiz谩ndose en nome do goberno israelita. Cos documentos vazados pola Wikileaks, quen se preocupa pola autodeterminaci贸n dos palestinos comprende mellor o seu funcionamento.

MPN News