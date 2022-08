–

August 15, 2022

Hace unos meses, la presidenta madrile帽a Isabel D铆az Ayuso anunci贸 que ordenar铆a a los inspectores de Educaci贸n de la Comunidad de Madrid retirar los libros de texto que contuvieran material 鈥渟ectario鈥 (porque ella, a diferencia del resto, es objetiva y est谩 por encima del bien y del mal). M谩s adelante, su consejero de Educaci贸n, Enrique Ossorio, profundiz贸 en el mensaje de su khaleesi, aclarando que el Gobierno auton贸mico no comprar铆a libros que contuvieran expresiones como 鈥渆mergencia clim谩tica鈥, 鈥渞esiliencia鈥 o 鈥渄iscriminaci贸n por raz贸n de g茅nero鈥[1].

La resistencia de Ayuso al Gobierno de S谩nchez en materia de Educaci贸n

La censura de libros de texto forma parte de una ofensiva m谩s amplia, que es el boicot que est谩 haciendo la Comunidad de Madrid a la 鈥揹e por s铆 deficiente鈥 LOMLOE o Ley de Educaci贸n de Cela谩[2]. Madrid, de hecho, ha llegado a redactar una Ley de Educaci贸n auton贸mica para contrarrestar a la Ley Cela谩.

Otras decisiones en esta l铆nea de oponerse al Gobierno Central y 鈥渟u adoctrinamiento socialcomunista鈥 incluyen ampliar la vigencia de los conciertos educativos a los diez a帽os, cargarse los centros de educaci贸n infantil de 3 a 6 a帽os (remitiendo a las ni帽as a colegios y restando autonom铆a a las escuelas infantiles[3]) o no considerar discriminaci贸n la segregaci贸n por sexos.

La m谩s controvertida de las jugadas de Ayuso puede ser la de aumentar el umbral de ingresos para recibir becas. Esto supone becar a parejas que cobran m谩s de 107.000 euros con un hijo a su cargo o 143.000 con dos, porque hay que 鈥ayudar a las rentas medias鈥, dijo la presidenta (pese a que la renta media en Madrid es de 37.000 euros anuales). En definitiva, se est谩 regando con dinero p煤blico a las familias m谩s pudientes, para que puedan acudir al colegio de su elecci贸n.

Muchas de las decisiones de Ayuso han sido cuestionadas frente a los tribunales (por ejemplo, CCOO recurri贸 algunas de ellas por entender que reinterpretaba la LOMLOE), pero el conservador Poder Judicial ha dado la raz贸n a la presidenta en todo hasta ahora. De esta manera, ha logrado blindar la concertada y paralizar la inclusi贸n de nuevos contenidos en libros de texto como establec铆a la LOMLOE. Con este espaldarazo de los jueces, Ayuso sabe que puede seguir implementando su programa en materia de Educaci贸n.

Los datos del abandono de la Educaci贸n en la Comunidad de Madrid

El desinter茅s del Gobierno de Ayuso en fomentar la educaci贸n queda patente en la informaci贸n que nos brindan los n煤meros. Y es que Madrid, a pesar de ser la regi贸n m谩s rica del Estado, es la que menos invierte en educaci贸n: s贸lo dedica el 2% del PIB (frente al 5% que establece la Ley Cela谩). Esto se traduce, por ejemplo, en que la Comunidad Aut贸noma de Madrid tambi茅n es una de las que cuenta con menor ratio profesor-alumno: el n煤mero medio de alumnos por profesor es de 13,6 (cifra solo superada por la ciudad aut贸noma de Melilla) o en que, junto con Asturias, es la 煤nica regi贸n que aument贸 la tasa de abandono escolar el a帽o pasado.

En cuanto a la educaci贸n superior, Madrid es la regi贸n donde m谩s caro sale estudiar una carrera universitaria: el precio medio del cr茅dito es de unos 23 euros, el m谩s caro de Espa帽a.

Consecuencia o causa de la desinversi贸n en educaci贸n p煤blica, Madrid es la regi贸n de Espa帽a, junto con Euskadi, con m谩s alumnos escolarizados en colegios concertados (un 30% frente al 25% de la media espa帽ola). Y en la capital este porcentaje llega al 58%. Es decir, 6 de cada 10 alumnas de la ciudad de Madrid estudian en colegios concertados, la mayor铆a controlados por la Iglesia Cat贸lica.

En otras palabras, todas las medidas del PP y Vox en Madrid van dirigidas a degradar la p煤blica y fomentar la privada y concertada a costa del caudal p煤blico.

Censura en libros de texto y en el curr铆culo escolar para implantar el l茅xico y los valores de la derecha

La imagen que pintan los medios de comunicaci贸n es que la educaci贸n est谩 dominada por la izquierda. Esto es reproducido acr铆ticamente por muchos medios de comunicaci贸n[4]. 鈥淢adrid revisar谩 el contenido de los libros de texto educativos para evitar el adoctrinamiento鈥, dijo Telemadrid en un perfecto ejemplo de colaboracionismo con el asalto de la ultraderecha al poder.

Nos hablan de adoctrinamiento de la 鈥渋zquierda鈥, pese a que todav铆a tenemos reciente en la memoria el caso de un libro de Lengua de Anaya, para alumnas de 6 a帽os, que hace unos a帽os acab贸 siendo retirado porque dec铆a que el exiliado Antonio Machado 鈥se fue a Francia a vivir con su familia鈥 y que Federico Garc铆a Lorca 鈥muri贸, cerca de su pueblo, durante la guerra en Espa帽a鈥. Sin embargo, todav铆a sigue en circulaci贸n el libro de Filosof铆a de primero de Bachillerato de la editorial Bru帽o que define el liberalismo como 鈥la protecci贸n de la libertad individual, de modo que proponen una forma de organizaci贸n pol铆tica que no interfiera en los intercambios y relaciones entre los individuos. El tipo de sociedad al que se aspira es la meritocr谩tica. El Estado se encarga de garantizar la igualdad de oportunidades, pero a partir de ah铆 son el trabajo y el talento de los individuos los que le tienen que permitir progresar鈥. Por lo que respecta al comunismo, establece que 鈥el proyecto pol铆tico comunista aspira a una sociedad totalmente igualitaria, a costa de acabar con las libertades individuales. Esta pretensi贸n se tradujo en la imposici贸n de una dictadura y en sumir a la pobreza a la mayor铆a de la poblaci贸n. Se trata de un proyecto fracasado, como dej贸 constancia la ca铆da del muro de Berl铆n鈥. Y ello por no hablar sobre c贸mo los libros de texto 鈥 incluso promovidos por la supuesta izquierda 鈥 aceptan la econom铆a de mercado como el orden natural de las cosas. 驴Acaso eso no es ideolog铆a tambi茅n?

Contando con el respaldo judicial y medi谩tico, este verano el Gobierno de Ayuso se ha dedicado a censurar los contenidos de libros de texto. El ex-juez y consejero de Presidencia de Ayuso, Enrique L贸pez, anunci贸 tras el Consejo de Gobierno la publicaci贸n de los decretos para los curr铆culos de las etapas de secundaria y bachillerato que 鈥se reducen y sustituyen por sin贸nimos conceptos repletos de carga ideol贸gica鈥. El consejero de Educaci贸n, Ossorio, por su parte ampli贸 esta informaci贸n, explicando que de 鈥lo que se trata es de eliminar esos conceptos, tales como ecofeminismo resiliente, etc茅tera. [鈥 y no acudir 鈥a palabras llenas de carga ideol贸gica que tanto les gustan a la izquierda radical y radicalizada que tenemos en Espa帽a鈥.

La Abogac铆a de la Comunidad de Madrid y la Abogac铆a General del Estado dieron la alarma a finales del mes de julio porque estos curr铆culos contaban con hasta 35 modificaciones de la norma estatal que tienen que ver, principalmente, con contenidos relacionados con la perspectiva de g茅nero, la no discriminaci贸n, la participaci贸n social, la colaboraci贸n, el voluntariado, la sostenibilidad, el autocuidado o la identificaci贸n de conductas racistas, xen贸fobas o LGTBIf贸bicas. Curiosamente, en el informe de la Abogac铆a General no figura que la Comunidad haya eliminado de ning煤n apartado del curr铆culo estatal el mencionado t茅rmino 鈥ecofeminismo resiliente鈥, pese a que es el que los consejeros suelen poner como ejemplo y con el que la presidenta Ayuso hace mofa habitual en sus intervenciones p煤blicas.

En total, los cambios que han registrado desde la Abogac铆a General del Estado afectan a una docena de asignaturas. Desde biolog铆a y geolog铆a hasta digitalizaci贸n. Pasando por f铆sica y qu铆mica, educaci贸n f铆sica, educaci贸n pl谩stica y visual y audiovisual, geograf铆a e historia, lat铆n, lengua castellana y literatura y lengua extranjera, entre otras.

En el caso de biolog铆a y geolog铆a, por ejemplo, la norma estatal recoge que una de las competencias espec铆ficas es 鈥cooperar y colaborar en las distintas fases de un proyecto cient铆fico para trabajar con mayor eficiencia, valorando la importancia de la cooperaci贸n en la investigaci贸n, respetando la diversidad y la igualdad de g茅nero, y favoreciendo la inclusi贸n鈥. En su transposici贸n al proyecto del decreto, el ejecutivo de Ayuso ha tajado la parte relativa al respeto a la diversidad, la igualdad de g茅nero y la inclusi贸n.

En el caso de la asignatura de digitalizaci贸n, la Consejer铆a de Educaci贸n ha suprimido el apartado de 鈥淎ctivismo en l铆nea: plataformas de iniciativa ciudadana, cibervoluntariado y comunidades de software libres鈥.

En educaci贸n f铆sica, entre otras cuestiones, la Abogac铆a General recog铆a que el texto que la Comunidad de Madrid quer铆a publicar suprim铆a el apartado referido a la 鈥淚dentificaci贸n y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminaci贸n por cuestiones de g茅nero, competencia motriz, actitudes xen贸fobas racistas, LGTBIf贸bicas o sexistas). Asertividad y autocuidado鈥.

Son solo algunos ejemplos, pero hay m谩s. Con la excusa de declararle la guerra pol铆tica al Gobierno de S谩nchez, Ayuso y la extrema derecha madrile帽a dejan de invertir en la p煤blica, protegen la concertada, otorgan becas para que los ricos puedan estudiar donde quieran sin rascarse su bolsillo, eliminan cualquier menci贸n a los valores de la igualdad y el respeto a la diversidad en el curr铆culo escolar e instauran los suyos propios. Porque saben que los ni帽os que vayan a las escuelas de Ayuso hoy, ser谩n los que voten a la derecha y a la extrema derecha ma帽ana.

[1] No se trata del 煤nico asalto de la derecha a los libros de texto. Tras el anuncio de Ayuso, la Consejer铆a de Educaci贸n de Murcia, en manos de Vox, advirti贸 que revisar铆a los libros de texto por no respetar la neutralidad pol铆tica. Esto recuerda a leyes aprobadas en Hungr铆a y Polonia que restringen o proh铆ben contenidos LGTBIQ en libros infantiles para 鈥no promover la homosexualidad鈥 o la 鈥desviaci贸n respecto a la identidad de g茅nero concebida en el nacimiento鈥. Tambi茅n recuerda a la Ley contra la propaganda homosexual que aprob贸 Putin en Rusia en 2013, con el prop贸sito de 鈥proteger a los ni帽os de la informaci贸n que niega los valores familiares tradicionales鈥.

[2] Analizamos la Ley Cela谩 en su momento en nuestro art铆culo 鈥Reforma educativa: ni f煤, ni fa鈥 (enero 2021).

[3] Para m谩s informaci贸n sobre esto, recomendamos la cuenta de Twitter de ZALEO Revuelta.

[4] En la misma l铆nea, Vox se querell贸 en junio contra la editorial Santillana por situarlo en el espectro de partidos pol铆ticos herederos del nazismo.