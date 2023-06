Cualquiera que descubra la Segunda Guerra Mundial a la luz de sus conmemoraciones de 2023 no entender谩 gran cosa.

El 27 de enero, el director del Museo de Auschwitz celebraba el aniversario de la liberaci贸n del campo sin invitar a sus libertadores. Se aludi贸 a Rusia durante el discurso protocolario, pero solo para comparar Auschwitz con la guerra en Ucrania: 鈥渦na vez m谩s, personas inocentes son asesinadas en masa en Europa鈥. El 25 de abril, el presidente neofas颅cista del Senado italiano, Ignazio La Russa, tambi茅n celebr贸 la liberaci贸n de su pa铆s fustigando a Mosc煤. De visita en Praga, deposit贸 flores en el monumento a Jan Palach鈥(1) y luego visit贸 un campo de concentraci贸n nazi. 鈥淯n intento mezquino de meter en el mismo saco 鈥榯odos los totalitarismos del siglo XX鈥, en una noche donde todos los gatos son pardos, al punto que terminamos no viendo ning煤n gato鈥, ha comentado la fil贸sofa Cinzia Sciuto鈥(2).

A la vista de esas ceremonias, 驴qui茅n pensar铆a que la mayor derrota infligida a las tropas de la Wehrmacht tuvo lugar en Stalingrado?; 驴que once millones de soldados sovi茅ticos cayeron en combate contra Alemania, a los que habr铆a que a帽adir quince millones de civiles muertos? Hace sesenta a帽os, el presidente estadounidense John F. Kennedy admit铆a sin reservas que 鈥渘inguna naci贸n en la historia de las guerras sufri贸 tanto como la Uni贸n Sovi茅tica durante la Segunda Guerra Mundial鈥濃(3). Ning煤n dirigente occidental se arriesga ya a semejante observaci贸n. La invasi贸n de Ucrania no lo permite; en adelante, toda menci贸n favorable a la Uni贸n Sovi茅tica o a Rusia est谩 prohibida.

Desde hace un a帽o, una oleada revisionista recorre Europa. En el Este, cientos de calles cuyo nombre no hab铆a cambiado tras la ca铆da del Muro son rebautizadas, muchas estatuas son desmontadas y algunos edificios demolidos. Letonia, no contenta con haber destruido en Riga un obelisco de ochenta metros dedicado a la victoria del Ej茅rcito Rojo sobre los nazis, ha inventariado otros sesenta y nueve vestigios conmemorativos de esa clase que pretende derribar. La lista estonia incluye m谩s de cuatrocientos emplazamientos, mientras que en Lituania la purga se extiende a la obra de artistas nacionales sospechosos de simpatizar con el comunismo鈥(4). El pasado figura entre las v铆ctimas de la guerra de Ucrania, donde mercenarios rusos tatuados con esv谩sticas aseguran estar llevando a cabo una operaci贸n de 鈥渄esnazificaci贸n鈥. A cada uno sus manipulaciones鈥

En Occidente, la batalla por la memoria se libra en los parlamentos. El 28 de marzo, a petici贸n de Kiev e imitando a sus hom贸logos alemanes y europeos, los diputados franceses aprobaron una resoluci贸n que reconoce el car谩cter 鈥済enocida鈥 de la hambruna ucraniana de 1932-1933. Un gesto 鈥渋mportante para mantener el apoyo de la opini贸n 颅p煤blica occidental, que es determinante para el desenlace del conflicto armado [en Ucrania]鈥, en palabras de sus promotores. Sin embargo, la cuesti贸n no genera consenso entre los especialistas, quienes debaten sobre el car谩cter selectivo y 茅tnico de esa hambruna, as铆 como sobre su agravamiento intencionado y su amplitud. Pero, cuando se trata de condenar a Mosc煤, la Historia solo es un arma m谩s.

(1)鈥疨or el nombre de un estudiante que en enero de 1969 se inmol贸 prendi茅ndose fuego en protesta por la ocupaci贸n sovi茅tica de Checoslovaquia.

(2)鈥疌inzia Ciuto, 鈥淟a destra che ha paura del 25 aprile鈥, MicroMega, 24 de abril de 2023, www.micromega.net

(3)鈥疍iscurso en la Universidad Americana de Washington, 10 de junio de 1963.

(4)鈥疉dam J. Sacks, 鈥淓quating the Soviet Union with nazi Germany is terrible history鈥, Jacobin, Nueva York, 27 de enero de 2023.

Beno卯t Br茅ville es director de Le Monde diplomatique

