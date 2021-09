–

Recientemente, se conform贸 la Asamblea de Medio Digitales de Kurdist谩n (Kurdistan Digital Media Assembly), una plataforma internacional que tiene el objetivo de difundir la lucha del pueblo kurdo, demandar la libertad de Abdullah 脰calan y tender puentes solidarios en otros continentes, en especial con Am茅rica Latina.

En Kurdist谩n Am茅rica Latina hablamos con quienes organizaron este espacio de informaci贸n y difusi贸n, que no s贸lo hablan sobre la situaci贸n medi谩tica en Medio Oriente, sino que tambi茅n analizan el panorama regional y anuncian una campa帽a de solidaridad internacional para demandar la liberaci贸n de 脰calan, el l铆der kurdo encarcelado por Turqu铆a desde 1999.

-驴Qu茅 es Asamblea de Medios Digitales de Kurdist谩n? 驴Cu谩l es el prop贸sito de su formaci贸n? 驴A qu茅 apunta?

-La Asamblea de Medios Digitales de Kurdist谩n surgi贸 como una necesidad para el pueblo kurdo y las fuerzas democr谩ticas que luchan por la libertad. El Movimiento por la Libertad (kurdo) no es solo un movimiento de guerrilla, sino un movimiento que representa la igualdad, la libertad, la justicia y la liberaci贸n de la mujer en todos los 谩mbitos de la vida. Por eso, hemos decidido organizarnos y luchar en el campo de los medios digitales, ya que son utilizados por miles de millones de personas. Al destruir las fronteras del mundo, en cierto sentido ofrece nuevas oportunidades de lucha.

Es sabido que cuando se utilizan con fines revolucionarios, los medios digitales hacen grandes contribuciones a los movimientos de libertad social. Al romper el monopolio de la informaci贸n de los poderes y estados gobernantes, permiten que las personas se organicen, adquieran conocimientos y act煤en lo m谩s r谩pido posible. Los levantamientos populares que comenzaron en Medio Oriente en 2010 fueron testigos de una din谩mica de libertad muy efectiva, conectando los medios digitales con las protestas callejeras. Como se vio con los levantamientos populares que dejaron huella el a帽o pasado en Chile, Brasil, Hait铆, Puerto Rico, Ecuador y Colombia, los latinoamericanos tambi茅n han llevado el poder de los medios digitales a un nuevo punto.

Los poderes gobernantes ven la inmensa contribuci贸n de los medios digitales a las luchas por la libertad y, por lo tanto, est谩n tratando de prohibir estas plataformas, junto con las amenazas a los usuarios de penas de prisi贸n. Sin embargo, sabemos que la 煤nica forma de avanzar en la lucha por la libertad es organizar a las masas, formar millones que act煤en de manera organizada. Entonces, el Movimiento por la Libertad comenz贸 a organizarse en la plataforma de los medios digitales en nombre de los kurdos y de todos los pueblos oprimidos. Es inevitable que el Movimiento por la Libertad, que ha librado la guerra de guerrillas m谩s duradera del mundo, derrote a bandas b谩rbaras como ISIS, bajo el liderazgo de mujeres e inspire a todos los pueblos del mundo a liderar tal trabajo. En el paradigma del l铆der del pueblo kurdo Abdullah 脰calan, la 鈥渙rganizaci贸n鈥 es uno de los principios fundamentales. Como pretendemos liderar la lucha revolucionaria y lograr nuevas revoluciones con nuestros amigos revolucionarios de todo el mundo, decidimos establecer un nuevo canal para la lucha por la libertad.

Como Asamblea de Medios Digitales de Kurdist谩n, nuestro objetivo es ser la voz de todas las luchas en todo el mundo contra la modernidad capitalista, el colonialismo, el fascismo, la dominaci贸n masculina y la destrucci贸n ecol贸gica, y especialmente la lucha del pueblo kurdo contra el colonialismo y la modernidad capitalista. Nuestro principal objetivo es detener las mentiras coloniales, las manipulaciones del fascismo, las m谩quinas de guerras especiales que enga帽an a las personas, y prevenir la dominaci贸n masculina que esclaviza a las mujeres y legitima el acoso, la violencia y la violaci贸n.

-Hay muchos grupos de medios digitales, muchas cosas se hacen digitalmente en el mundo, incluido las transacciones con dinero. Ustedes conformaron una nueva organizaci贸n. 驴Cu谩l es la diferencia con estos grupos y c贸mo trabajar谩n de manera diferente?

-En primer lugar, cabe destacar que los estados y los poderes hegem贸nicos est谩n utilizando los medios digitales como herramienta para distorsionar la conciencia de las sociedades y mantienen su poder enga帽ando a las masas. Tienen grandes medios econ贸micos, montan ej茅rcitos de trolls pagados, difaman, propagan sus propias mentiras a trav茅s de las fuentes de noticias. En este sentido, no subestimamos a nuestros enemigos. Como Asamblea de Medios Digitales de Kurdist谩n, existimos para actuar contra esto, y crear una alternativa nueva y democr谩tica para los pueblos. Somos la voz en los medios digitales de un movimiento que lucha junto a personas organizadas, que creen que no hay nada m谩s fuerte que las personas. Nuestra diferencia es que queremos utilizar los medios digitales como una herramienta en la lucha por la libertad de los pueblos y los oprimidos.

Por supuesto, antes de que se formara nuestra asamblea, ten铆amos compa帽eros y diferentes grupos trabajando para este prop贸sito en plataformas de medios digitales. Sin embargo, la necesidad es combinar este trabajo bajo un mismo techo y de tal manera que todos puedan preservar su originalidad. La Asamblea es una organizaci贸n de asambleas que se basan en el paradigma democr谩tico, ecol贸gico y liberacionista de las mujeres. Al defender los valores democr谩ticos y oponerse a la modernidad capitalista, todos discuten, deciden y act煤an juntos. El poder de la modernidad capitalista frente a nosotros es total. Una estructura organizada ser谩 la forma de destruir las mentiras y mostrar la verdad a la gente. Si millones act煤an al mismo tiempo en las plataformas de medios digitales, tienen el poder de hacer a帽icos las mentiras de los poderes dominantes. La formaci贸n de nuestra asamblea es el primer paso que se da en este camino, y queremos unir nuestra lucha con organizaciones de medios digitales similares en todo el mundo.

-驴Cu谩l es la situaci贸n en Medio Oriente, y en Kurdist谩n particularmente?

-Hoy se est谩 librando una Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente. Los desarrollos est谩n relacionados con los intereses y la existencia de las potencias hegem贸nicas mundiales. Las potencias hegem贸nicas quieren redise帽ar Medio Oriente, principalmente en inter茅s de sus propios estados-naci贸n, pero en el sentido m谩s amplio bajo el inter茅s de la modernidad capitalista. Con esta intenci贸n atacan sociedades. La resistencia y la riqueza hist贸rica de los pueblos de Medio Oriente no encajan en los proyectos radicales del Islam o del Estado-naci贸n de las fuerzas de la modernidad.

Kurdist谩n, por otro lado, se encuentra en el centro de estos conflictos y, por lo tanto, tambi茅n en el centro de la revoluci贸n de Medio Oriente. Hoy se est谩 librando una gran lucha por la libertad en las cuatro partes de Kurdist谩n. El Movimiento por la Libertad, el pueblo kurdo y sus amigos, est谩n atravesando una de las luchas m谩s grandes de la historia, especialmente contra el Estado turco colonialista.

Para que los pueblos de Am茅rica Latina lo conozcan mejor, debemos enfatizar que el Estado colonial turco ha lanzado un ataque integral de exterminio contra el pueblo kurdo desde 2015. Sin embargo, este ataque total, llevado a cabo por el Estado colonial turco con la aprobaci贸n de las potencias imperialistas, ha enfrentado una gran resistencia. Ahora es el momento de triunfar. Es por eso que nuestro lema actual es 鈥淓s el momento de la libertad鈥. Mientras el Estado turco se hace a帽icos d铆a a d铆a, nuestra resistencia crece y se acerca a la victoria.

Adem谩s, en medio del caos y el conflicto, la hist贸rica Revoluci贸n de Rojava no debe olvidarse. Al derrotar a las bandas b谩rbaras de las fuerzas de la modernidad capitalista, la Revoluci贸n de Rojava se convirti贸 en el primer modelo de la vida libre democr谩tica de los pueblos. Le ilustr贸 al mundo que las revoluciones no han terminado. Como lo conceptualiz贸 脰calan, llamamos a esto la tercera v铆a. La tercera v铆a de alejamiento de los Estados-naci贸n y los poderes hegem贸nicos, es la opci贸n democr谩tica, liberacionista de la mujer y ecol贸gica para los pueblos. Hoy, en la Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente, Kurdist谩n ha presentado el modelo de naci贸n democr谩tica como una soluci贸n para permitir la convivencia y la vida libre para todas las diferentes identidades y creencias.

-驴Cu谩l es la situaci贸n de salud Abdullah 脰calan y por qu茅 es tan importante para ustedes?

-En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el l铆der del pueblo kurdo, Abdullah 脰calan, es el l铆der de la Revoluci贸n de Kurdist谩n y se encamina a ser el l铆der de la Revoluci贸n de Medio Oriente. Kurdist谩n, que fue destrozado por los colonialistas, y el pueblo kurdo, que fue sometido a todo tipo de masacres, asimilaci贸n, tortura y pr谩cticas fascistas, se convirti贸 en partido, se convirti贸 en guerrilla, obtuvo victorias bajo el liderazgo de Abdullah 脰calan, y finalmente construy贸 un modelo de revoluci贸n en Rojava, que es un ejemplo para todo el mundo. El pueblo kurdo, el Movimiento por la Libertad y Abdullah 脰calan es un todo inquebrantable. Como siempre expresa el Movimiento por la Libertad, el acercamiento al 脰calan puede ser la raz贸n m谩s importante para iniciar la guerra. En su persona, es el pueblo kurdo el que quiere ser capturado y derrotado, y derrotada su lucha por la revoluci贸n, los valores de la libertad y su esperanza de igualdad. Es por eso que debido a su importancia hist贸rica y pol铆tica, abrazamos y defendemos todos estos valores mientras protegemos a nuestro L铆der 脰calan.

La gente de Am茅rica Latina entender谩 esto f谩cilmente, ya que l铆deres revolucionarios similares tambi茅n surgieron dentro de sus propias sociedades. As铆 como Sim贸n Bol铆var y el Che Guevara en Am茅rica Latina, Emiliano Zapata en M茅xico, Augusto C茅sar Sandino en Nicaragua, Jos茅 Mart铆 y Fidel Castro en Cuba, y Farabundo Mart铆 en El Salvador, son valores acogidos y mantenidos por toda la sociedad de hoy. As铆 como estos l铆deres no pueden separarse de los pueblos de Am茅rica Latina, Abdullah 脰calan no puede separarse de los pueblos de Kurdist谩n y Medio Oriente.

Sin embargo, aunque Abdullah 脰calan es el l铆der y representante del pueblo kurdo, el Estado turco lo mantiene bajo un sistema de tortura absoluto. Contin煤a su resistencia en r茅gimen de aislamiento agravado. A Abdullah 脰calan no se le ha permitido reunirse con sus abogados y familiares durante los 煤ltimos nueve a帽os y, en condiciones de aislamiento severo, no puede comunicarse con ninguna delegaci贸n, instituci贸n o individuo. Este aislamiento en la isla de Imrali no se correlaciona con ning煤n entendimiento moral y legal. Por lo tanto, la salud y la seguridad de 脰calan corren un gran peligro. Antes, ha habido algunos intentos de complots contra 脰calan. Es por eso que la libertad f铆sica y la salud de 脰calan es una de nuestras luchas m谩s importantes en nuestra agenda.

-Han iniciado una campa帽a por la libertad de Abdullah 脰calan. 驴Por qu茅 sintieron la necesidad de iniciar una campa帽a de este tipo? 驴Cu谩l es el objetivo y el prop贸sito?

-La lucha por la libertad f铆sica de Abdullah 脰calan ha continuado durante 23 a帽os sin interrupci贸n. En cierto sentido, la lucha por la libertad que libra el pueblo kurdo y sus amigos y la lucha por la libertad f铆sica de 脰calan, est谩n entrelazadas. La campa帽a que estamos lanzando ser谩 una nueva campa帽a que unir谩 las calles con el poder de los medios digitales. Ahora sabemos que las ideas de 脰calan y la lucha del Movimiento por la Libertad han llegado a todos los continentes del mundo, inspirado a millones. Las banderas de 脰calan se han izado en manifestaciones en diferentes partes del mundo. Hoy, todos los progresistas, revolucionarios, socialistas, dem贸cratas, ecologistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de mujeres del mundo abrazan a Abdullah 脰calan. Para esto, los medios digitales son importantes, ya que son una plataforma donde se puede ilustrar este nivel de aceptaci贸n y millones pueden reflejar la demanda de libertad para 脰calan.

Nuestra asamblea est谩 iniciando una nueva campa帽a y un proceso de acci贸n en las plataformas de medios digitales para cumplir con su deber de lucha contra la alianza fascista de los partidos AKP-MHP, que tiene como objetivo destruir y aniquilar el Movimiento por la Libertad manteniendo al L铆der 脰calan bajo un aislamiento agravado. Octubre es la fecha de inicio del complot internacional contra nuestro L铆der. Convertiremos este mes de complot en un mes de resistencia. Transmitiremos a miles de millones el paradigma del L铆der 脰calan, basado en la vida democr谩tica com煤n de los pueblos y la libertad de las mujeres, como se ve principalmente en la Revoluci贸n de Rojava. Debemos destacar que nuestra campa帽a es una campa帽a basada en la calle y la acci贸n. Nuestra campa帽a no es limitar la lucha a los medios digitales, sino transmitirla al mundo entero con el poder de los medios digitales. Por supuesto, nuestro 煤nico y mayor objetivo es garantizar la libertad f铆sica de 脰calan. En este contexto, uniremos a millones en torno a la demanda de libertad para 脰calan. Somos ambiciosos, el lema 鈥淟ibertad por 脰calan鈥 se alzar谩 como una bandera de democracia y libertad. Ahora es el momento de la libertad para el l铆der del pueblo kurdo. Hoy es el d铆a para declarar 鈥淟a libertad prevalecer谩鈥 contra la injusticia hist贸rica y el desorden.

-驴Cu谩les son las etapas de esta campa帽a?

-Nuestra Asamblea ha realizado planes detallados para la campa帽a. Ya se han establecido decenas de grupos y comit茅s para organizar el trabajo. Las necesidades t茅cnicas y organizativas de la campa帽a se est谩n completando y las discusiones contin煤an con muchos amigos e instituciones. En particular, cabe se帽alar que se lleva a cabo un trabajo diplom谩tico muy intenso, con el fin de expandir la campa帽a en el 谩mbito internacional. Hasta ahora, se han realizado una serie de reuniones en Jap贸n, Canad谩, Am茅rica, Australia, Rusia, pa铆ses del C谩ucaso, de Am茅rica Latina y Europa. Tanto las figuras p煤blicas de estos pa铆ses como sus organizaciones revolucionarias-democr谩ticas-progresistas, participar谩n en nuestra campa帽a. Nuestra campa帽a comenzar谩 a principios de octubre y continuar谩 todos los d铆as durante todo el mes. Entre los trabajos que haremos por la libertad del L铆der, el 9 de octubre, aniversario de la trama internacional en su contra, se llevar谩 a cabo la gran campa帽a de hashtags en Twitter. Somos asertivos, sacudiremos la agenda mundial en todos los esfuerzos de la campa帽a, especialmente los d铆as 8, 9 y 10 de octubre. Adem谩s, haremos un llamado a todas las organizaciones internacionales, especialmente al CPT, para que asuman su responsabilidad. El 30 de octubre completaremos nuestra campa帽a simult谩neamente con acciones en plataformas de medios digitales y acci贸n en las calles con el lema 鈥淟a libertad prevalecer谩鈥.

-驴Qu茅 esperan de la gente de Am茅rica Latina y qu茅 tipo de apoyo?

-Los pueblos de Am茅rica Latina representan uno de los focos revolucionarios m谩s importantes del mundo. Junto con Medio Oriente, est谩 claro que Am茅rica Latina est谩 a la vanguardia de los lugares que est谩n limitando la modernidad capitalista y luchando por un mundo nuevo. Por eso tenemos grandes esperanzas y expectativas.

Tenemos que decir que la lucha por la libertad f铆sica de 脰calan hoy no es solo la lucha del pueblo kurdo. Las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias luchan entre s铆 en la quintaesencia de 脰calan. 脰calan simboliza la esperanza de una vida libre y democr谩tica contra los imperialistas y los estados regionales colonialistas. La libertad de 脰calan significa la libertad de los pueblos turcos, kurdos, 谩rabes, armenios, persas y otros pueblos de Medio Oriente. Significa la victoria de las fuerzas revolucionarias que luchan por la igualdad y la libertad. La victoria de la revoluci贸n de Medio Oriente es un paso importante para que gane la revoluci贸n mundial. Invitamos a todos los pueblos latinoamericanos a participar activamente en la campa帽a por la libertad f铆sica de 脰calan, para llevarla a la calle, y apoyar todos los trabajos que realizaremos en plataformas de medios digitales. Es posible que cientos de miles de latinoamericanos puedan apoyar nuestro trabajo con los medios digitales. La solidaridad del continente rebelde del mundo ser谩 muy significativa para ganar la libertad f铆sica de 脰calan. Si los latinoamericanos conforman una organizaci贸n de medios digitales similar, estar铆amos muy felices de luchar juntos en estas plataformas. El famoso lema de los pueblos de Am茅rica Latina 鈥淰enceremos鈥 es el lema de nuestra campa帽a, as铆 que cantemos juntos 鈥淟a libertad prevalecer谩鈥.

FUENTE: Kurdist谩n Am茅rica Latina

