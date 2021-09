–

September 7, 2021

13 de septiembre, a las 17 H, en los locales de CGT, Burgos, de la calle Calera 12

El pr贸ximo 25 de noviembre, es el d铆a internacional para la eliminaci贸n de la violencia machista.

Es mucha la violencia que diariamente sufrimos las mujeres en este sistema capitalista y patriarcal, y en muchas ocasiones ademas se 鈥渘ormaliza鈥. No seremos c贸mplices con nuestro silencio, por eso el d铆a 25 de noviembre, alzaremos la voz todas juntas para decir 隆隆BASTA !!

Con este motivo se convoca asamblea el d铆a 13 de septiembre, a las 17 H., en los locales de CGT, Burgos, de la calle Calera 12, con el orden del d铆a siguiente:

Preparaci贸n del encuentro de mujeres de Castilla y Le贸n, en Valladolid, el d铆a 18 de septiembre, s谩bado Formaci贸n de grupo de trabajo de feminismo y genero.

Basta de asesinatos machistas, 58 mujeres asesinadas en 2021, 5 en Castilla y Le贸n. Basta de violencia vicaria, de violencia econ贸mica, de desigualdad. Alzaremos la voz, para exigir seguridad, respeto e igualdad, en todos los espacios de nuestras vidas, en el domestico, laboral, social, virtual.

Nuestro cuerpo, o nuestra sexualidad, no son armas para destruir al enemigo, no son vasijas reproductivas al servicio del mercado de reci茅n nacidos, no es mercanc铆a en el negocio de la trata ni de la prostituci贸n. No es el territorio de ninguna religi贸n, ni de violadores solitarios o en manada.

La violencia que nos quita la vida, que nos tortura y oprime, que nos viola, que cosifica nuestros cuerpos y nos empobrece, est谩 aqu铆, a nuestro lado. Algunas veces dolorosamente visible, pero otras muchas convive con nosotras, es aceptada por esta sociedad, como algo 鈥渘atural鈥.

El mercado laboral, en el que nos movemos, no es ajeno a la violencia que sufrimos las mujeres, tenemos los salarios m谩s bajos, los empleos m谩s precarios, somos legi贸n en las colas del paro y cuando nos jubilamos, percibimos jubilaciones de miseria.

A cambio, somos la base que soporta los trabajos no remunerados, pero imprescindibles para mantener la vida y al propio sistema.

Es por todo esto, que nosotras las personas organizadas en sindicatos libertarios, tenemos la responsabilidad de aportar a nuestra organizaci贸n y a la sociedad ideas, propuestas, denuncias, acciones formativas y de cambio.

Alzaremos la voz todas juntas para decir 隆隆BASTA !!