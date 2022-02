–

De parte de ANRed February 16, 2022 66 puntos de vista

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras denunci贸 como una 芦mentira禄 la nota titulada 芦Pol茅mica por una foto del juez que fren贸 la exploraci贸n offshore junto a uno de los ambientalistas que present贸 un amparo禄, que public贸 el portal EconoJournal, donde difunde una foto del juez Santiago Mart铆n junto al abogado Jos茅 Esa铆n e indica que el mismo es uno de quienes present贸 el amparo contra la exploraci贸n s铆smica y explotaci贸n petrolera off shore en el Mar Argentino, que la Justicia Federal de Mar del Plata orden贸 paralizar el 11 de febrero de forma inmediata. 芦Esa铆n no ha sido parte de ninguno de los amparos presentados y los medios que difunden esta informaci贸n buscan a trav茅s de la mentira embarrar la cancha, ya que el gobierno nacional no ha podido recomponerse de haber perdido la primer batalla judicial producto del enorme rechazo que tiene la explotaci贸n petrolera Offshore en nuestro mar禄, remarc贸 la asamblea. Por ANRed.

As铆 lo expres贸 la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en sus redes sociales el 14 de febrero en un comunicado titulado 芦A llorar a la llorer铆a: mienten, mienten, mienten芦: 芦en una nueva arremetida de los medios de desinformaci贸n oficialistas se public贸 una foto del Juez Santiago Mart铆n junto al abogado Jos茅 Esa铆n, donde indican que el mismo es uno de quienes present贸 el amparo contra las petroleras. En este sentido, nos vemos en la obligaci贸n de aclarar que Esa铆n no ha sido parte de ninguno de los amparos presentados y los medios que difunden esta informaci贸n buscan a trav茅s de la mentira embarrar la cancha, ya que el gobierno nacional no ha podido recomponerse de haber perdido la primer batalla judicial producto del enorme rechazo que tiene la explotaci贸n petrolera Offshore en nuestro mar芦, recalc贸 la asamblea sobre el art铆culo publicado por el portal EconoJournal.

En la misma l铆nea, la asamblea agreg贸: 芦mienten porque no tienen argumentos, mienten porque no hay forma de justificar el da帽o inmenso que van a ocasionar a nuestro ecosistema y los riesgos de derrames que vienen causando estragos en todo el mundo. No encuentran forma de justificar que est谩n dispuestos a entregar nuestro mar y financiar su destrucci贸n con el dinero de la caja de ANSES a cambio de un miserable 6% de regal铆as que se podr铆an cobrar quiz谩s en varios a帽os, junto a una peque帽a cantidad de puestos de trabajo enormemente riesgosos y que traer谩n destrucci贸n a las actividades econ贸micas locales禄.

芦La resoluci贸n de frenar la exploraci贸n s铆smica no tiene nada que ver con una supuesta relaci贸n de amistad entre Mart铆n y Esa铆n (informaci贸n que nos tiene sin cuidado) sino en tres puntos clave:

La falta de participaci贸n del pueblo marplatense en la decisi贸n (presentada por los abogados y abogadas Lencinas, Hikkilo, Maidana y Aparicio) y la clar铆sima expresi贸n popular en manifestaciones masivas en enero y febrero del 2022 en contra de la instalaci贸n de las plataformas offshore .

(presentada por los abogados y abogadas Lencinas, Hikkilo, Maidana y Aparicio) y la . La ausencia de la Evaluaci贸n Ambiental Estrat茅gica (abogados y abogadas Landivar, Cabaleiro, 脕vila, Fernandez Barrios, Garc铆a Christensen y Gonzalez Quintana).

(abogados y abogadas Landivar, Cabaleiro, 脕vila, Fernandez Barrios, Garc铆a Christensen y Gonzalez Quintana). La omisi贸n de consulta al Municipio (Casado y Martinelli)禄, enumer贸 la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.

Finalmente, consider贸 que 芦la enorme convicci贸n del pueblo viene derrotando al modelo extractivista que han intentado imponer los gobiernos, tanto macristas como kirchneristas. No pudieron con Mendoza que se moviliz贸 durante varios d铆as seguidos en contra de la modificaci贸n de la 7722 y tuvo que afrontar la feroz represi贸n del gobierno de Rodolfo Su谩rez en 2019. No pudieron contra el pueblo Chubutense que a fines de 2021 se moviliz贸 por 7 d铆as consecutivos en cada rinc贸n de la provincia y batall贸 contra la represi贸n del gobernador Arcioni. No han podido derrotar al pueblo, ni con sus leyes, ni con sus balas ni con sus gases, y lo intentan con mentiras a trav茅s de los medios hegem贸nicos de desinformaci贸n. Difund铆 y comunicales a los medios de desinformaci贸n que no nos tragamos sus mentiras y que si han perdido la batalla legal es producto de que no hay licencia social芦, finaliza el comunicado.