El pasado 28 y 29 de julio, la Mesa de Organizaciones, Comunidades Ind铆genas y Asambleas Socioambientales de los valles de C贸rdoba, movilizaron frente al Tribunal Superior de Justicia en la capital de la provincia. Acompa帽ados por abogados y abogadas presentaron un habeas corpus preventivo para defensores ambientales ante el avance de la represi贸n y exigieron que el Tribunal pronuncie una Acordada para acelerar las medidas cautelares ambientales y el efectivo cumplimiento de las ya resueltas, adem谩s reclamaron el sobreseimiento de imputados e imputadas por causas ambientales. Luego de demoras y negociaci贸n fueron recibidos por la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal, Mar铆a Pueyrred贸n. Este 4 de agosto regresar谩n con una convocatoria a los Tribunales de Caseros 551 en la capital cordobesa, a las 9:30 para volver a entrevistarse con la Secretaria que se comprometi贸 a avanzar con las peticiones presentadas. En el Enredando las Ma帽anas de este lunes, dialogamos con Eugenia Scarpinello, abogada de derechos humanos y representante legal de la Mesa.

Este 28 y 29 de julio, la Mesa de Organizaciones, Comunidades Ind铆genas y Asambleas Socioambientales de los distintos valles de C贸rdoba movilizaron al Tribunal Superior de Justicia, en la capital cordobesa. All铆 en Caseros 551, concentraron y presentaron peticiones al Tribunal y al Fiscal General. Reclamaron por la demora en el tratamiento de los amparos y causas ambientales, los fallos arbitrarios o archivo de causas en favor de empresarios, como el caso de Taym y contra la persecuci贸n, represi贸n, criminalizaci贸n en avance contra activistas socioambientales.

Eugenia Scarpinello, es abogada de derechos humanos, forma parte del cuerpo legal que representa a la Mesa y en di谩logo con Enredando las Ma帽anas, cont贸 sobre la movilizaci贸n y reclamo de estas jornadas.

鈥淣os congregamos con grupos medioambientalistas y de vecinos y vecinas en Tribunales 1 de C贸rdoba Capital, llev谩ndole un petitorio al Tribunal Superior de Justicia. En un comienzo nos cerraron las puertas, no nos dejaban pasar aduciendo que 茅ramos un grupo grande de personas. Est谩bamos con el doctor Juan Carlos Smith y luego se unen dos abogados m谩s. Nosotros le manifestamos que lo quer铆amos hacer era la entrega de un petitorio para que las causas avancen y luego de varias negociaciones nos dejaron ingresar. Al principio en dos grupos y luego ya con los y las asamble铆stas y los abogados鈥, comenz贸 contando la abogada. Y agreg贸 que finalmente fueron recibidos por la Secretaria de la Sala Penal, la doctora Mar铆a Pueyrred贸n, ante la cual cada uno de los y las asamble铆stas pudo exponer su situaci贸n, fueron escuchados pero la abogada aclar贸 que no se elabor贸 en ese momento ning煤n acta.

Las peticiones que llevaron escritas ante el Tribunal Superior y al Fiscal General fueron puntualmente tres. Eugenia enumer贸: 鈥淟a primera: la presentaci贸n de un habeas corpus colectivo preventivo, para que los asamble铆stas, vecinos y abogados defensores estemos protegidos ante la violencia de cualquier fuerza policial, de cualquier estado. Lo terminamos redactando a mano y fue recibido. La segunda: le solicitamos a la Secretaria Pueyrred贸n que se comprometa mediante compromiso firmado a hacer las diligencias correspondientes para que el Tribunal Superior de Justicia, realice una Acordada, esto es, que instruya a los Tribunales inferiores para que puedan darle resoluci贸n a las medidas cautelares o que las medidas cautelares ya resueltas se efectivicen. Por otro lado el punto 3 del petitorio era que se revise o se instruya en realidad a los jueces de control para que se vea la situaci贸n procesal de los ambientalistas que han sido imputados.鈥

La abogada detall贸 que en un principio la Secretaria Pueyrred贸n dijo que firmar铆a un acuerdo escrito pero al entregar el habeas corpus y el petitorio se neg贸, afirmando que s贸lo daba su palabra de compromiso. 鈥淎nte esto los asamble铆stas decidieron quedarse en la sala del Tribunal Superior y yo los acompa帽茅. Estuvimos ah铆 hasta pasada las 12 de la noche. En ese entonces lleg贸 la jueza de control n煤mero 9, doctora Celeste Ferreyra solicitando que al d铆a siguiente los abogados nos presentemos para poder hablar con ella y realizar la pertinente ampliaci贸n del mismo. Los asamble铆stas le expusieron lo que suced铆a y ya est谩bamos rodeados en los pasillos de Tribunales, de polic铆as. Estaba a cargo del operativo comisario general Masa. Est谩bamos con agua pero sin comida por estar all铆 varias horas. A todo esto la jueza transmiti贸 lo que nosotros le dijimos y apareci贸 el Fiscal Ordinario De Arag贸n, en representaci贸n de la fiscal铆a general. Nos recibi贸 al otro doctor y a m铆, nos dijo que no nos pod铆a firmar nada y que como 煤ltima oferta pod铆amos pasar con algunos asamble铆stas no m谩s hablar con el presidente del Tribunal Superior. Nuevamente poni茅ndonos condiciones no siendo lo m谩s abierto el di谩logo cuando las personas que estaban ah铆 hab铆an sido v铆ctimas de violaciones a los derechos humanos. Yo transmito el mensaje, los asamble铆stas deciden no hablan con el presidente, por estas condiciones y estos modos. Y decidimos retirarnos.鈥, cont贸.

El d铆a 29 la representante expres贸 que con una asamble铆sta se presentaron ante la jueza de control, Celeste Ferreyra y ampliaron el habeas corpus. 鈥淪e va a terminar de realizar la ampliaci贸n y yo me estoy dirigiendo a Tribunales n煤mero 2 a hacer el aseguramiento de la prueba, esperando que la justicia le de eficacia y podamos resguardar la integridad f铆sica y psicol贸gica y la libertad ambulatoria de todos y todas las activistas. Espero que el poder judicial de respuestas efectivas, que deje de ser c贸mplice del poder pol铆tico que pare la violaci贸n de los derechos humanos y que se d茅 cuenta que la independencia de los poderes deber铆a existir de manera fehaciente, dijo para finalizar.

Nueva movilizaci贸n: 鈥淏asta de injusticia socioambiental en C贸rdoba鈥

Luego de las jornadas de la semana que pas贸, la Mesa de Organizaciones, Comunidades Ind铆genas y Asambleas Socioambientales, convocan este 4 de agosto a una nueva movilizaci贸n, a las 9.30 en Tribunales I de Caseros 551.

鈥淎bogadxs y representantes de las organizaciones de cada uno de los valles, se entrevistar谩n con la Secretaria de la Sala Penal, Dra. Mar铆a Pueyrred贸n, quien el jueves 28 se comprometi贸 personalmente a tener novedades sobre las causas expuestas, causas que se rechazan o dilatan por excusas formales, se archivan, se paralizan por largos a帽os, se desincrimina a los empresarios y a funcionarios p煤blicos involucrados o, lo que es peor, se criminaliza a los Defensores Ambientales y los profesionales que los asisten, imput谩ndolos y someti茅ndolos a proceso penal. Ya expusimos injusticias y sufrimientos, exigimos al TSJ atienda nuestras demandas por la salud y la vida.鈥, expresaron en el texto de convocatoria.

